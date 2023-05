Schlägerei – 20-Jähriger verletzt

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Dienstag 23.05.2023 um 16.28 Uhr, schlugen aus unbekannten Gründen insgesamt 4 Personen im Alter von 20-29 Jahren im Bereich der Pettenkoferstraße aufeinander ein. Hierbei wurde ein 20-Jähriger leicht verletzt. Drei Personen konnten festgestellt werden. Eine Person flüchtete.

Der Unbekannte war ca. 1,80 m groß und hatte schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Er trug eine rote, lange Trainingshose und ein schwarzes Unterhemd.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Goldkettchen gestohlen

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Als ein 86-jähriger Fußgänger am 23.05.2023, gegen 16:30 Uhr, in der Hauptstraße von einer Beifahrerin aus einem Auto angesprochen und nach dem Weg gefragt wurde, nutze die Frau seine Hilfsbereitschaft aus. Während der Senior ihre Frage beantwortete, gelang es ihr, seine Goldkette unbemerkt zu entwenden.

Hierdurch entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei unter der 110, wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Wechseltrickbetrug

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Ein 64-Jähriger wurde am Dienstag 23.05.2023 gegen 11.10 Uhr, von einem bislang unbekannten Mann an einem Parkautomaten im Bereich der Pettenkoferstraße angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Der 64-Jährige öffnete daraufhin seinen Geldbeutel und suchte nach Wechselgeld. Gleichzeitig griff der Unbekannte in den Geldbeutel, bediente sich an dem Bargeld und flüchtete mit 180 Euro.

Der Täter war zwischen 1,75 m und 1,80 m groß, von korpulenter Statur und trug ein blaues T-Shirt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit Fahrrad

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Ein 46-jähriger Fahrradfahrer wurde am 23.05.2023 mit Verletzungen in ein Krankenhaushaus eingeliefert, nachdem er von einem Pkw erfasst wurde. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer bog gegen 16.50 Uhr im Ostringplatz ab und übersah den entgegenkommenden 46-jährigen Fahrradfahrer.

Beide stießen im Kreuzungsbereich zusammen.

Der Radfahrer wurde anschließend in einem Krankenhaus medizinisch erstversorgt.

Einbruch

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Bereits am 21.05.2023, zwischen 19 Uhr und 21 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus in der Oppauer Straße ein. Es gelang ihnen einen Geldbeutel zu stehlen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von wenigen hundert Euro.

Da bislang keine Hinweise auf die Unbekannten vorliegen, bittet die Kriminalpolizei Ludwigshafen, Zeugen sich zu melden. Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Fahrer von Leichtkraftrad leicht verletzt

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste ein 37-jähriger Leichtkraftradfahrers am 23.05.2023 gegen 16:30 Uhr, in der Speyerer Straße einer 60-jährigen Autofahrerin ausweichen. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht.

Sein Leichtkraftrad wurde leicht beschädigt (Schadenshöhe etwa 300 Euro).