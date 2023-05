Mit Messer verletzt

Dudenhofen (ots) – Am 23.05.2023, gegen 20.49 Uhr, griff ein 64-jähriger Mann aus bislang unbekannten Gründen einen 30-Jährigen in einer Wohnung im Boligweg in Dudenhofen an und verletzte diesen mit einem Messer.

Der 30-Jährige wurde anschließend in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Der 64-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Panne überführt Trunkenbold

Limburgerhof (ots) – Aufgrund einer Panne an seinem Fahrzeug verständigte ein 38-jähriger aus Limburgerhof in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Pannen- und Abschleppdienst. Da der Mann gegenüber dem Pannenhelfer aggressiv auftrat, verständigte dieser die Polizei.

Diese konnte beim dem 38-jährigen Fahrzeughalter starken Alkoholgeruch sowie eine verwaschene Sprache feststellen. Gegenüber der Polizei stritt der Mann dann ab, zuvor gefahren zu sein, das Fahrzeug stünde schon seit längerer Zeit dort und er habe sich von einem Freund fahren lassen. Dies wird nun Teil der weiteren Ermittlungen sein.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Unfall verursacht und geflüchtet

Neuhofen (ots) – Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden, musste ein 38-jähriger Fahrradfahrer aus Neuhofen am Dienstagabend in der Ludwigshafener Straße nach rechts ausweichen. Dadurch touchierte er einen Bordstein und stürzte vom Fahrrad.

Durch den Stürz erlitt der Fahrradfahrer eine Platzwunde am Kinn sowie mehrere Schürfwunden am den Knien und den Armen. Er musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht werden.

Der unfallverursachende Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Von dem Pkw ist lediglich bekannt, dass dieser silberfarben war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizei Schifferstadt zu wenden.

In geparkten Pkw eingebrochen

Schifferstadt (ots) – Vermutlich durch herunterdrücken der Scheibe der Beifahrertür verschaffte sich ein unbekannter Täter am Dienstagmorgen Zugang in einen geparkten Pkw, der auf einem Parkplatz am Dudenhofener Weiher abgestellt worden war. In dem Fahrzeug hatte die 51-jährige Fahrzeughalterin ihre Tasche zurückgelassen, die danach fehlte. Neben mehreren Urkunden und Papieren befand sich noch circa 2.200 Euro Bargeld in der Tasche.

Weiterhin wurde eine Nintendo Switch aus dem Fahrzeug entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizei Schifferstadt zu wenden.