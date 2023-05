Schockanrufer erbeuten mehrere Tausend Euro

Frankenthal/Beindersheim/Ludwigshafen (ots) – Am 23.05.2023 kam es im Dienstgebiet der PI Frankenthal erneut mehrfach zu sogenannten „Schockanrufen“. Den angerufenen wurde von den angeblichen Polizisten vorgegaukelt, dass deren Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und daher eine Kaution in Höhe von 40 000 EUR hinterlegt werden müsse.

In einem Fall konnte durch die Täter ein 58-jähriger Geschädigter aus dem Rhein-Pfalz-Kreis dazu bewogen werden, Goldmünzen im Wert von ca. 20.000 Euro an einen angeblichen Boten des Amtsgerichts zu übergeben.

Dieser wurde hierzu von einem vermeintlichen Staatsanwalt telefonisch nach Ludwigshafen-Hemshof gelotst, wo dieser einem ca. 35-jährigen, 160 bis 170 cm großen Mann mit Drei-Tage-Bart und rundlichem Gesicht, blauer Schildmütze und dunkelblauer Jacke, die Goldmünzen übergab.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: Betrüger sind erfinderisch! Als Notlage wird ein schwerer Verkehrsunfall oder ein anderer tragischer Vorfall vorgegaukelt. Das Geld werde für eine dringend erforderliche Behandlung/Operation oder zur ‚Auslösung‘ des Sohnes aus dem Polizeigewahrsam benötigt. Noch während des Telefonats erscheinen ‚Boten‘ an der Haustür und erkundigen sich in russischer Sprache nach dem Bargeld. Der Empfang des Geldes wird dreisterweise dem Opfer bei Aushändigung quittiert.“

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. – Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon

haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter alkoholisierter Person

Frankenthal (ots) – Am Montag 22.05.2023 gegen 01.00 Uhr, wurde im Nachtweideweg/Höhe Hausnummer 43, durch Zeugen ein Verkehrsunfall gemeldet. Durch die eingesetzte Streife konnte ein verunfallter Pkw an einem Baum festgestellt werden. Der Fahrer, ein 17-jähriger Mann aus Ludwigshafen, konnte benommen und mit starkem Alkoholgeruch auf dem Fahrersitz festgestellt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte er den Nachtweideweg in Richtung Ostring befahren haben und aufgrund der Alkoholisierung in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und seitlich mit einem Baum kollidiert sein. Er wurde hierbei leicht verletzt und zur Überprüfung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.