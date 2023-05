Mehr als 1,5 Tonnen Kokain – Umfangreiche Rauschgiftsicherstellungen durch Zoll und Polizei am Frankfurter

Flughafen

Frankfurt am Main (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung des Zollfahndungsamtes

Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main vom 24.05.2023

Rekordverdächtige 1,5 Tonnen Kokain haben Ermittlerinnen und Ermittler der

Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift des Zollfahndungsamtes Frankfurt am

Main und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main am Frankfurter Flughafen

sichergestellt.

Die aus Südamerika stammenden harten Drogen wurden bei zollrechtlichen

Kontrollen durch das Hauptzollamt Frankfurt am Main in den vergangenen drei

Jahren im Frachtbereich des Frankfurter Flughafens aufgespürt. Insgesamt 19

umfangreiche Sendungen mit Rauschgift im zwei- bis dreistelligen Kilobereich

wurden so aus dem Verkehr gezogen. Die größte Einzelsicherstellung darunter

belief sich hierbei auf 225 Kilogramm.

Die Fahnder von Zollfahndung und Polizei ermittelten in einem umfassenden

Ermittlungskomplex unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am

Main gegen verschiedene Täter aus dem Rhein-Main-Gebiet wegen des Verdachts der

unerlaubten Einfuhr von und des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln

in nicht geringer Menge.

Durch kriminaltaktische Maßnahmen der beteiligten Behörden konnten neun

Tatverdächtige im Alter von 29 bis 56 Jahren identifiziert und verhaftet werden.

Fünf Personen wurden bereits zu Haftstrafen zwischen sechs Jahren und sieben

Monaten bis neun Jahren und neun Monaten verurteilt.

Das hochreine Kokain wird oftmals in Taschen verpackt und in Frachtcontainern

zwischen legaler Ware versteckt eingeschmuggelt. Ziel der mutmaßlichen

Tätergruppierungen ist es, die Drogen nach der Ankunft im Bestimmungsland

unerkannt aus den Containern zu holen, während die Legalware in den normalen

Wirtschaftskreislauf eingeht. Dieses Begehungsform wird daher als sogenanntes

„Rip-Off-Verfahren“ bezeichnet.

Cosima Schmidt, die Leiterin des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main,

konstatiert: „Durch die umfangreichen Kokainsicherstellungen ist es uns

gelungen, eine beträchtliche Menge der Droge dem illegalen Markt zu entziehen

und somit einen nicht unerheblichen Beitrag zur Sicherheit der Bürgerinnen und

Bürger zu leisten.“

„Die beachtliche Menge an sichergestelltem Kokain verdeutlicht die große

Bedeutung der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität im Rhein-Main-Gebiet und in

Frankfurt am Main. Die bewährte Zusammenarbeit sowie die gemeinsamen

Ermittlungen des Zollfahndungsamtes und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

führten hier abermals zum Erfolg“, so Stefan Müller, Präsident des

Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Gemeinsame Ermittlungsgruppe

Rauschgift Frankfurt am Main geführt. Eine Veröffentlichung der Sicherstellungen

erfolgt aus ermittlungstaktischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt.

Zusatzinformationen

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Frankfurt am Main wurde im

Jahr 1980 als Zusammenschluss von Ermittlern des Zollfahndungsamtes Frankfurt am

Main und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main gegründet. Ziel der GER

Frankfurt ist die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Rauschgiftkriminalität.

Als Expertendienststelle führt die GER Frankfurt am Main besonders umfangreiche

Ermittlungsverfahren im Bereich der schweren und organisierten Kriminalität mit

dem Schwerpunkt Rauschgiftdelikte.

Frankfurt-Schwanheim: Indoor-Plantage sichergestellt

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte des 10. Reviers konnten am gestrigen

Dienstag (23. Mai 2023) in einer Schwanheimer Wohnung eine Indoor-Plantage

ausheben und mehrere Cannabispflanzen samt Equipment sicherstellen.

Nach einem Zeugenhinweis begaben sich die entsandten Streifenteams gegen 15:30

Uhr in die Geisenheimer Straße, in der sie Cannabisgeruch wahrnehmen konnten,

der aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses strömte. Nach Kontaktaufnahme mit

der Staatsanwaltschaft wurde über die zuständige Richterin ein

Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Als auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete,

gelangten die Beamten über ein gekipptes Fenster in die betreffende Wohnung.

Zwar trafen die Polizisten auf keine Personen, jedoch fanden sie in den

Wohnräumen sieben Cannabispflanzen, diverse Behältnisse mit Blüten, Samen,

Feinwaagen und weiteren Utensilien zum Drogenanbau auf, was letztlich zur

Sicherstellung führte.

Das Rauschgiftkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat in der Folge

Ermittlungen aufgrund des Verdachts des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln

aufgenommen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Zeilsheim: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Zeugen verständigten am Mittwoch (24. Mai 2023) gegen

02:30 Uhr die Polizei über verdächtige Geräusche in der Straße Alt Zeilsheim und

zwei Personen, die sich dort aufhielten.

Die Beamten der nach dort entsandten Funkstreife konnten an der Ecke zur

Welschgrabenstraße zwei Männer wahrnehmen, von denen einer auf einem Fahrrad saß

und der andere ihn zu Fuß begleitete.

Beim Anblick der Polizei versuchten beide noch zu flüchten, konnten jedoch nach

kurzer Nacheile festgenommen werden. Beide stehen im Verdacht das mitgeführte

Mountainbike entwendet zu haben, indem sie gewaltsam das Schloss öffneten. Es

handelt sich um Männer im Alter von 24 und 35 Jahren. Bei einem der beiden

konnte noch ein griffbereit getragenes Einhandmesser sichergestellt werden.

Frankfurt – Ostend: Trickbetrug mit hoher Schadenssumme

Frankfurt (ots) – (th) Am Dienstagnachmittag (23. Mai 2023) kam es im

Frankfurter Ostend zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 76-jährigen Frau.

Schadenssumme 70.000 Euro.

Gegen 15:15 Uhr erhielt die 76-Jährige einen Anruf von einem angeblichen

Polizeibeamten, der zunächst mit gezielten Fragen die Familienverhältnisse der

Frau in Erfahrung brachte. Nachdem die Frau Auskunft darüber erteilte hatte,

behauptete der falsche Polizeibeamte, dass die Tochter der Frau in einen

schweren Verkehrsunfall verwickelt wurde, bei dem ein Kind zu Tode kam. Die

Tochter sei in seelsorgerischer Betreuung und befinde sich aktuell beim

Amtsgericht Frankfurt. Um der Geschichte mehr Glaubhaftigkeit zu verleihen,

ertönte während des Telefonates im Hintergrund eine weibliche weinende Stimme.

Der falsche Polizeibeamte übergab nun das Gespräch an einen angeblichen

Oberstaatsanwalt, der anbot, die Ereignisse gegen Zahlung einer Kaution aus der

Presse fernzuhalten. Auf Grund des Zeitdrucks sei man auch bereit, Schmuck- und

Wertsachen statt Bargeld in Zahlung zu nehmen.

Die Geschädigte packte daraufhin Schmuck und Uhren im Wert von ca. 70.000 Euro

in eine Tüte, und übergab sie im weiteren Verlauf an ihrer Haustür an eine von

der Täterseite geschickte „Kassiererin“. Erst als die Täter sich nochmal

meldeten und eine weitere Zahlung forderten, vertraute sich die Geschädigte

einer Freundin an. Diese schöpfte Verdacht und begleitete die 76-Jährige zwecks

Anzeigenerstattung zur Polizei.

Beamte der Bundespolizei mit abgebrochener Glasflasche bedroht

Frankfurt am Main (ots) – Am Nachmittag des 23. Mai 2023 bedrohten zwei

marokkanische Jugendliche nach einer eigentlich längst beendeten

Personalienfeststellung im Hauptbahnhof Frankfurt am Main Bundespolizeibeamte

mit einer abgebrochenen Glasflasche.

Die 14- sowie 16-jährigen Jugendlichen wurden auf der Wache der Bundespolizei

der Personalienfeststellung unterzogen, weil sie im Verdacht standen bereits am 22. Mai 2023 eine Diebstahlshandlung begangen zu haben.

Nach Abschluss der Personalienfeststellung wurden die beiden Jugendlichen aus

den Diensträumen der Bundespolizei entlassen. Jedoch verblieben der 14- sowie

16-Jährige vor dem Eingang der Wache, blockierten diesen und fingen plötzlich an

gegen die Tür der Wache zu schlagen und zu treten.

Beamte forderten die beiden Jugendlichen auf, diese Handlung zu unterlassen und

sprachen zudem einen Platzverweis aus. Dennoch weigerten sich beide, den Bereich

zu verlassen.

Während die Beamten deshalb zunächst den 16-Jährigen aus dem Bereich

eskortierten, rannte der 14-Jährige zu einem nahegelegenen Müllbehälter, entnahm

eine Glasflasche, schlug diese auf den Boden und bedrohte die Beamten nun mit

der abgebrochenen Glasflasche.

Zur Deeskalation der Situation drohte daraufhin ein Beamter den Einsatz des

Distanz-Elektro-Impuls-Gerätes (Tasers) an. Dies hatte Erfolg, denn der

14-Jährige ließ die Glasflasche fallen und ließ sich anschließend widerstandslos

festnehmen. Zum Einsatz des Tasers kam es nicht und weder die Jugendlichen noch

Beamte der Bundespolizei wurden in der Situation verletzt.

Beide Jugendlichen wurden in Folge dessen weiteren, eingehenderen polizeilichen

Maßnahmen in der Wache unterzogen. Bei einer Durchsuchung des 14-jährigen

Jugendlichen wurde hierbei zudem knapp 1g Betäubungsmittel aufgefunden und

beschlagnahmt.

Gegen den 14-Jährigen wird nun wegen versuchten tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Der 16-Jährige muss sich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

verantworten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide in unterschiedlichen

Jugendeinrichtungen untergebracht.