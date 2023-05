Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Werkzeug aus Auto gestohlen

Werkzeug und Baumaschinen im Wert von etwa 2000 Euro entwendeten Diebe im Laufe des vergangenen Wochenendes aus einem weißen Citroen Jumper, der In den Nußgärten parkte. Um an die im Fahrzeug lagernden Wertsachen zu gelangen hatten die Kriminellen zuvor eine Autoscheibe aufgehebelt und dann eine Schiebetür geöffnet. Die Friedberger Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Büdingen: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Zwei verletzte Autofahrer, ebenso viele fahruntüchtige PKW sowie etwa 21.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am Dienstagmorgen in der Büdinger Industriestraße. Gegen 9.40 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter Mann aus Bad Vilbel am Steuer eines schwarzen Audi die Eberwiese in Richtung Industriestraße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem die Industriestraße in Richtung Am Rosenhof fahrenden grauen Nissan, an dessen Steuer ein 75-jähriger Büdinger saß. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der Nissan-Fahrer die Kontrolle über seinen PKW, der sich daraufhin überschlug. Dabei erlitt der 75-Jährige Verletzungen. Rettungskräfte brachten die beiden Unfallbeteiligten zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Die beiden stark demolierten PKW wurden abgeschleppt. Mögliche weitere Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 bei der Polizei in Büdingen zu melden.

Wölfersheim: gesicherten E-Scooter entwendet

Den mittels Fahrradschloss an einem Zaun in der Wölfersheimer Wasserstraße nahe der dortigen Schule gesicherten E-Scooter entwendeten Diebe am Dienstag zwischen 09.40 Uhr und 13.20 Uhr. An dem schwarzen Elektrokleinstfahrzeug vom Typ „Segway Ninebot E25d“ (Wert: etwa 300 Euro) war zumindest bis zu dessen Diebstahls das Versicherungskennzeichen „568-WLD“ angebracht gewesen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Bad Nauheim: Scheibe zertrümmert

Zwischen Dienstagnachmittag (16 Uhr) und Montagmorgen (9 Uhr) zertrümmerten Unbekannte im Arthur-Weber-Weg mit einer Steinfliese die Seitenscheibe eines grauen Mercedes. Anschließend wurde das Fahrzeug offenbar nach Wertsachen durchsucht, jedoch nichts entwendet. Hinweise bitte unter Tel. 06031/6010.