Kettensäge sichergestellt – Eigentümer unbekannt

Rauschenberg: Zwar vermutet die Polizei einen unbefugten Besitz, jedoch hat bis heute noch kein Eigentümer den Verlust seiner Kettensäge angezeigt. Die Polizei stellte das vermutlich funktionsfähige Werkzeug am Samstag, 20. Mai, in Rauschenberg auf dem Parkplatz des Sportplatzes Schwabendorf in der Brachter Straße im Führerhaus eines Kleinlasters sicher. Zur Herkunft konnte der Fahrer keine plausiblen Angaben machen, er habe die Säge als Schrott aufgesammelt. Zur Klärung der Umstände und ob hier eine Straftat vorliegt oder eben nicht, sucht die Polizei nun den Eigentümer der Säge. Wer also vermisst seit spätestens dem Samstag eine rote Dolmar PS-420-C Kettensäge bzw. hat eine solche tatsächlich als Schrott an den Straßenrand gelegt? (siehe Bild zu dieser Meldung unter www.polizeipresse.de) Die Kripo Marburg bittet den Eigentümer, sich unter Tel. 06421 406 0 beim Fachkommissariat für Diebstahl und Einbruch zu melden.

Vater von Diebstahlsopfer verfolgt Ortungssignal von Marburg bis Kassel: Festnahme von 28-Jährigem mit gestohlenem Handy

Nachfolgend eine Meldung der Pressestelle der Polizei Kassel

Marburg/ Kassel: Nachdem ein zunächst unbekannter Täter am gestrigen Dienstagabend einer 24-jährigen Frau in Marburg ihr Handy gestohlen hatte, führte die Verfolgung des Ortungssignals durch den Vater des Diebstahlsopfers nur zwei Stunden später zur Festnahme eines 28-jährigen Tatverdächtigen in Kassel. Neben dem gestohlenen Mobiltelefon fanden die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte eine geringe Menge Cannabis, die ebenfalls sichergestellt wurde. Der in Niedenstein wohnende 28-Jährige muss sich nun wegen des Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Ereignet hatte sich die Tat in einem Supermarkt in Marburg gegen 18:30 Uhr. Die 24-jährige Frau war während des Einkaufens durch die plötzlich unterbrochene Verbindung des Signals zu ihren Kopfhörern darauf aufmerksam geworden, dass ihr iPhone aus ihrem Rucksack gestohlen worden war. Den blitzschnell aus dem Geschäft geflüchteten Täter bekam sie nicht mehr zu Gesicht.

Anschließend rief die junge Marburgerin ihren Vater an und erzählte ihm von dem Diebstahl, woraufhin er sofort mit der Ortung des Mobiltelefons begann. Dass diese zur Festnahme des Tatverdächtigen führte, ist dem glücklichen Umstand geschuldet, dass der Täter mit dem Handy nach Kassel fuhr und der Vater der Bestohlenen im Landkreis Kassel wohnt.

So folgte der 46-jährige Nordhesse dem Signal des iPhones bis in die Goetheanlage in Kassel und alarmierte gleichzeitig die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streife behielt er den Verdächtigen mit Abstand im Blick, sodass nur zwei Stunden nach der Tat die Handschellen für den mutmaßlichen Dieb klickten. Den Diebstahl des Handys, das bei ihm gefunden wurde, stritt der hinreichend polizeibekannte Mann ab. Er musste die Beamten auf das Revier begleiten. Die Ermittlungen gegen den 28-Jährigen dauern an.

Landkreis – Betrug gescheitert

Diesmal war es kein Betrüger am Telefon, kein Enkeltrick, kein Schockanruf, kein angeblicher Polizeibeamter oder sonstiger Mitarbeiter von irgendwem, sondern diesmal versuchte es ein mutmaßlicher Betrüger persönlich und mit einem Trick. Der Mann scheiterte. Er hatte sich einfach unmittelbar vor einer älteren Dame gebückt, um einen angeblich gefundenen Ring aufzuheben. Er betrachtete das Schmuckstück dann mit einer Lupe, um der Dame zugewandt festzustellen, dass es sich um einen wertvollen Ring mit 585er Gold handelte. Er bot ihr diesen für einen Finderlohn an. Die Seniorin reagierte richtig, ignorierte den Mann und das Angebot und verschwand im Haus. Der Ring gehörte definitiv nicht ihr. Aus polizeilicher Erfahrung dürfte es sich hier um den Versuch gehandelt haben, für den wahrscheinlich völlig wertlosen Ring Geld zu bekommen. Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass vor solchen vermeintlichen Straßengeschäften. Außerdem bittet die Polizei um Hinweise, die zur Identifizierung des mutmaßlichen Betrügers beitragen. Der Mann sprach mit wahrscheinlich russischem Akzent. Er war ca. 50 Jahre alt, dick und trug eine dreiviertellange grüne Cargo-Hose, einen blauen Anorak und eine sogenannte Batschkapp (Schiebermütze). Der Vorfall war am Dienstag, 23. Mai, gegen 10.50 Uhr in der Schwanallee. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wohra/Rauschenberg – Gestohlenes Rad abgelegt und weggelaufen

Einem Zeugen bemerkte am Dienstag, 23. Mai, um 18 Uhr in Rauschenberg aufgrund seines merkwürdigen Verhaltens einen ca. 13 Jahre alten Jungen auf einem Rad. Als der Zeuge den Jungen ansprach reagierte der damit, das Rad auf der Straße liegen zu lassen und wegzulaufen. Von dem Jungen ist lediglich bekannt, dass er offenbar kein Deutsch spricht und mehrere Goldketten trug. Es stellte sich heraus, dass das schwarz grüne KS Cycling Kinderfahrrad aus einem Diebstahl in der Langendorfer Straße in Wohra stammt. Dort hatte es der Besitzer am gleichen Tag gegen 14.30 Uhr unverschlossen im Hof eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Wem ist der Junge auf dem Kinderrad noch aufgefallen? Wer kann ihn näher beschreiben? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – E-Bike gestohlen

Aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße stahl ein Dieb ein abgeschlossenes E-Bike im Wert von 4000 Euro, ein lindgrünes Giant Stance E+1. Die Tat war zwischen 15 Uhr am Montag und 17 Uhr am folgenden Dienstag 23. Mai. Wo ist seitdem ein solches lindgrünes E-Bike aufgetaucht? Wer kann Angaben zum Nutzer in dieser Zeit bzw. danach machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Rucksack weg

Eine Anwohnerin stellte ihr Reisegepäck kurzzeitig in der Schückingstraße am Hauseingang ab. Als sie nach erfolgreicher Parkplatzsuche zurückkehrte, waren Koffer und Reisetasche noch da, der Rucksack allerdings war weg. Ein Dieb hatte die Gelegenheit ergriffen und den Rucksack wohl im Vorbeigehen mitgenommen. Der Diebstahl war am Sonntag, 21. Mai, zwischen 20 und 20.05 Uhr. Der Täter erbeutete einen weinroten Samsonite Laptop-Rucksack u.a. mit einer nachfüllbaren Trinkflasche, Ladekabeln für Handy und Sportuhr, einer leeren roten Geldbörse, einem Din A4 großen Terminkalender und Apple Airpods In-Ear-Kopfhörer. Wer hat das Mitnehmen gesehen? Wer hat einen solchen Rucksack seit Sonntagabend gesehen und kann Hinweise geben, wo der Rucksack ist? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Zwei gestohlene Motorroller gefunden – Polizei sucht Zeugen

Nach der Sicherstellung von zwei gestohlenen Motorrollern am Montag, 22. Mai sucht die Polizei nach Zeugen und bittet um Hinweise zu den jeweiligen Benutzern.

Gegen 16.30 Uhr meldete eine Anwohnerin einen seit geraumer Zeit unbenutzt im Rollwiesenweg abgestellten silbernen Motorroller der Marke Piaggio. Der mit diversen Schäden versehene Roller stammt aus einem Diebstahl im Karlsbader Weg zwischen 18 Uhr am Freitag und 14.30 Uhr am Samstag20. Mai. Der Täter fuhr demnach zumindest vom Karlsbader Weg bis in den Rollwiesenweg und stellte das Gefährt dann vor dem Grundstück der Hausnummer 20 ab. Wer kann hierzu sachdienliche Hinweise geben?

Bei dem anderen Zweirad handelt es sich um einen blauen Peugeot-Roller. Der Diebstahl in der Gerhart-Hauptmann-Straße war zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 12.15 Uhr am folgenden Freitag, 12. Mai. Der stark beschädigte Roller (Frontschaden, offene Elektronik, defekter Tank) lag letztlich ganz in der Nähe des Tatortes neben dem Fußballplatz auf einem grünbewachsenen Abhang zum Wald. Wer hat zwischen der frühest möglichen Diebstahlzeit am Mittwoch und dem Finden am Montag den Roller gesehen? Wer kann Angaben zum Nutzer in dieser Zeit machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Weißer 1er BMW beschädigt

Der Schaden an dem weißen 1er BMW beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Die Stoßstange hinten links hat Kratzer und das Rücklicht ist geborsten. Zur Zeit des Unfalls zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 14 Uhr am Donnerstag, 18. Mai, stand das Auto mit dem Marburger Kennzeichen auf dem Parkplatz der alten Uni-Bibliothek in der Wilhelm-Röpke-Straße. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat typische Unfallgeräusche gehört, in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto bemerkt und kann Angaben zu diesem machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf – Flucht nach typischem Parkplatzrempler

Die Unfallflucht ereignete sich am Freitag, 19. Mai, zwischen 08.40 und 18 Uhr auf dem Parkplatz des KIK-Marktes in der Straß0e Auf der Breitenwiese. An einem weißen Opel Corsa mit Marburger Kennzeichen entstand an der hinteren rechten Tür ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum Unfallhergang noch zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer oder Fahrerin. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.