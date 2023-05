Gießen- Vespa zerkratzt

Die Besitzerin eines Piaggios stellte ihren Vespa-Roller am Samstagnachmittag (20.05.2023) gegen 16:00 Uhr in einem Vorgarten in der Straße „Sternmark“ ab. Als sie gestern Abend (23.05.2023), um 18:20 Uhr, zu ihrem Roller zurückkehrte, stellte sie die Beschädigungen fest. Unbekannte hatten tiefe Kratzer in den schwarzen Lack des Piaggio getrieben. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen- Tür hält Aufbruchsversuchen stand

Zwischen 21:30 Uhr am Montag (22.05.2023) und 06:00 Uhr am Dienstag (23.05.2023) machten sich Unbekannte an einem Imbisswagen am Edeka-Markt in der Krofdorfer Straße zu schaffen. Sie versuchten den Wagen aufzuhebeln, der den Aufbruchsversuchen jedoch standhielt. Weiterhin beschädigten sie die Stehtische und einen Mülleimer um den Imbiss herum. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.500 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Buseck-Großen-Buseck: In Golf gegriffen

Unbekannte schlugen am Dienstag (23.05.2023) die Scheibe an der Beifahrerseite eines VW ein. Sie griffen durch das Fenster und stahlen eine Geldbörse aus dem grauen Golf, der im Beuerner Weg stand. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten in dem Portemonnaie. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro. Wem sind verdächtige Personen, zwischen 11:50 Uhr und 12:20 Uhr, im Beuerner Weg aufgefallen? Zeugen werden gebeten, die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 zu kontaktieren.

Gießen: mit Luftdruckwaffe geschossen – Zeugen gesucht

Nachdem ein Jugendlicher gestern Abend (23.05.2023) offenbar von dem Geschoss einer Luftdruckwaffe getroffen wurde, ermittelt nun die Polizei in einer gefährlichen Körperverletzung. Eine Gruppe Jugendlicher hielt sich auf dem Innenhof im Bereich des Spitzwegrings an den dortigen Sitzgelegenheiten auf. Um 19:35 Uhr feuerte ein Unbekannter offensichtlich zwei Schüsse aus einer Luftdruckwaffe ab. Ein 15-Jähriger wurde im Bereich des Oberkörpers getroffen und trug eine oberflächliche Verletzung davon. Die Beamten stellten das Projektil sicher. Wer hat den Vorfall gestern Abend mitbekommen? Wer hat die Schüsse gehört und kann Hinweise zu dem Schützen geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Unfälle:

Heuchelheim:

Einen 400 Euro teuren Schaden hinterließ ein Unfallfahrer an einem blauen Audi. Dieser stand gestern (23.05.2023) am rechten Fahrbahnrand der Gießener Straße in Höhe der Hausnummer 42. Offenbar beim Vorbeifahrern touchierte der Unbekannte den Audi und flüchtete ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Besitzerin stellte den Schaden bei ihrer Rückkehr gegen 13:30 Uhr fest. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen:

Als sie zu ihrem Auto zurückkam stellte die VW-Besitzerin den Schaden an der Front ihres silbernen Passats fest. Dieser stand am Montag (22.05.2023) zwischen 06:00 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Parkstreifen gegenüber der Hausnummer 43 im Schwarzlachweg. Der Schaden wird mit 400 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Staufenberg:

Bereits zwischen dem 01.05.2023, 20:00 Uhr, und dem 02.05.2023, 16:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Burggasse. Ein Unbekannter befuhr in diesem Zeitraum die Burggasse aus Richtung Burg kommend und streifte im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand stehenden weißen VW am vorderen linken Kotflügel und der Frontschürze. Die Reparatur des Up wird rund 1.500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen: Toyota beschädigt

3.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Toyota nach einer Unfallflucht zwischen Montag (22.Mai) 6.15 Uhr und Dienstag (23.Mai) 13.45 Uhr im Spitzwegring. Ein Unbekannter touchierte den weißen Yaris auf der Beifahrerseite und fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.