Sicher fahren mit der KVG: Training für Fahrgäste mit Mobilitätshilfen am 1. Juni

Kassel: Wie wird ein Rollstuhl in einem Bus und in einer Bahn der KVG sicher aufgestellt, welche Seniorenmobile sind überhaupt zugelassen? Wie wird ein Rollstuhl im Fahrzeug sicher platziert und wo können sogar zwei von ihnen stehen? Wie steige ich mit einem Rollator ein und aus?

Fragen wie diese beantwortet ein Praxistraining, das die KVG unter Leitung von Michael Wiesenhütter für Fahrgäste mit Rollstuhl, Seniorenmobil oder Rollator im Rahmen eines Mobilitätstrainings am kommenden Donnerstag, 1. Juni, kostenlos anbietet.

Dafür steht an diesem Tag von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr in der Wendeschleife Auestadion eine Straßenbahn bereit, in der das erworbene Wissen gleich angewendet und geübt werden kann. Das Training findet zusammen mit Christian Bültemann von der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Nordhessen statt, der Tipps zum sicheren Verhalten im ÖPNV gibt.

Wer an dem Mobilitätstraining teilnehmen möchte, kann sich gern ab sofort beim Kasseler Polizeiladen per E-Mail unter polizeiladen.ppnh@polizei.hessen.de oder telefonisch von Montag bis Freitag, zwischen 10 und 16 Uhr, unter Tel. 0561 – 17171 anmelden.

Acht Brandschutzleitern an Universität gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Nord: Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und dem gestrigen Dienstagmorgen, 10 Uhr, acht Brandschutzleitern aus zwei Gebäuden auf dem Kasseler Universitätsgelände gestohlen. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, handelt es sich um fünf Klappleitern und drei Teleskopleitern, die einen Gesamtwert von mehreren Tausend Euro haben. Die betroffenen Gebäude, in denen die Diebe in mehreren Stockwerken zuschlugen, befinden sich auf dem Campus in der Nora-Platiel-Straße und in der Henschelstraße. Nach bisherigem Ermittlungsstand brachen die Täter in allen Fällen die Wandhalterungen gewaltsam auf, um an die Leitern zu gelangen und diese zu stehlen. Von den Dieben und der ungewöhnlichen Beute fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Diebstählen gemacht haben und Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Nach Sachbeschädigung an mehreren PKW: Polizei fahndet nach dem Täter und sucht Zeugen

Kassel/Bettenhausen: In der Nacht von Dienstag, den 23.05.2023 zu Mittwoch, den 24.05.2023 riefen aufmerksame Zeugen, um 0:21 Uhr bei der Polizei an. Sie hatten beobachtet wie ein Unbekannter in der Pfarrstraße, in Höhe von Hausnummer 6 fluchend gegen mehrere Pkw getreten hatte. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Dormannweg. Bei einer späteren Überprüfung konnten an allen drei Fahrzeugen Beschädigungen in Form von Eindellungen festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Die Zeugen konnten den Flüchtigen wie folgt beschreiben: – männlich – ca. 25 Jahre – 180 cm – schlanke, sportliche Statur – blonde kurze Haare – bekleidet mit weißer Jacke und Jeans

Die unmittelbar eingesetzten Funkstreifen konnten den Täter vor Ort nicht mehr auffinden. Daher sucht die Polizei mit der guten Täterbeschreibung nun nach Zeugen, welche Hinweise auf den noch unbekannten Mann geben können. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe (REG) der Kasseler Polizei geführt.

Die zuständigen Ermittler der REG bitten Zeugen darum, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Vater von Diebstahlsopfer verfolgt Ortungssignal von Marburg bis Kassel: Festnahme von 28-Jährigem mit gestohlenem Handy

Marburg/ Kassel: Nachdem ein zunächst unbekannter Täter am gestrigen Dienstagabend einer 24-jährigen Frau in Marburg ihr Handy gestohlen hatte, führte die Verfolgung des Ortungssignals durch den Vater des Diebstahlsopfers nur zwei Stunden später zur Festnahme eines 28-jährigen Tatverdächtigen in Kassel. Neben dem gestohlenen Mobiltelefon fanden die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte bei ihm eine geringe Menge Cannabis, die ebenfalls sichergestellt wurde. Der in Niedenstein wohnende 28-Jährige muss sich nun wegen des Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Ereignet hatte sich die Tat in einem Supermarkt in Marburg gegen 18:30 Uhr. Die 24-jährige Frau war während des Einkaufens durch die plötzlich unterbrochene Verbindung des Signals zu ihren Kopfhörern darauf aufmerksam geworden, dass ihr iPhone aus ihrem Rucksack gestohlen worden war. Den blitzschnell aus dem Geschäft geflüchteten Täter bekam sie nicht mehr zu Gesicht. Anschließend rief die junge Marburgerin ihren Vater an und erzählte ihm von dem Diebstahl, woraufhin er sofort mit der Ortung des Mobiltelefons begann. Dass diese zur Festnahme des Tatverdächtigen führte, ist dem glücklichen Umstand geschuldet, dass der Täter mit dem Handy nach Kassel fuhr und der Vater der Bestohlenen im Landkreis Kassel wohnt. So folgte der 46-jährige Nordhesse dem Signal des iPhones bis in die Goetheanlage in Kassel und alarmierte gleichzeitig die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streife behielt er den Verdächtigen mit Abstand im Blick, sodass nur zwei Stunden nach der Tat die Handschellen für den mutmaßlichen Dieb klickten. Den Diebstahl des Handys, das bei ihm gefunden wurde, stritt der hinreichend polizeibekannte Mann ab. Er musste die Beamten auf das Revier begleiten. Die Ermittlungen gegen den 28-Jährigen dauern an.

Mann mit Heroin in der Tasche schlägt Zugbegleiter!

Kassel / Witzenhausen (ots) – Ein 49-jähriger Mann aus Kassel soll gestern Abend

(23.05. / 20:52 Uhr) einen Zugbegleiter im Bahnhof Witzenhausen körperlich

angegangen haben. Zuvor lief der 49-Jährige unerlaubt über mehrere Gleise, um

die im Bahnhof Witzenhausen stehende Cantusbahn (Zugnummer: 24033) noch zu

erreichen. Der Zugbegleiter beobachtete die Gleisüberschreitungen und stellte

den Gleisläufer vor dem Zugeingang zur Rede. Daraufhin schlug der 49-jährige

Mann dem Bahnmitarbeiter mit der Faust ins Gesicht und gab an, dass er einen

anderen Zug nach Kassel nehmen wird. Aufgrund einer detaillierten

Täterbeschreibung, konnte der Angreifer später durch Bundespolizisten im

Hauptbahnhof Kassel identifiziert und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung

stellten die Beamten zudem rund 40 Gramm Heroin sicher. Wegen des Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt nun die Kriminalpolizei in Kassel.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung

eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall oder zu den Tätern machen kann, wird

gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de

zu melden.

Sexuelle Belästigung im Zug – Bundespolizei sucht Zeugen

Wolfhagen (ots) – Opfer einer sexuellen Belästigung wurde gestern Abend

(23.5./20:05 Uhr) eine 16-Jährige aus Wolfhagen in der Regionalbahn 23029 auf

der Fahrt von Zierenberg in Richtung Wolfhagen. Dabei soll eine 36-jährige Frau

aus Kassel die Jugendliche mehrfach gegen ihren Willen zwischen die Beine

gefasst und zusätzlich beleidigt haben. Bei Halt im Bahnhof Wolfhagen wurde die

Frau durch eine Streife der Polizei Wolfhagen festgenommen. Eine freiwillig

durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 3,00 Promille.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Vorfall

machen kann oder selbst Opfer einer dieser Taten wurde, wird gebeten, sich unter

der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Einbrecher stehlen E-Bike und E-Roller

Wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt

seit gestern Morgen (23.5.) die Bundespolizei in Kassel. Nach ersten

Ermittlungen sind drei bislang Unbekannte widerrechtlich in das Betriebsgelände

der Deutschenbahn AG im Frasenweg in Kassel eingedrungen und haben aus einem

gesicherten Fahrradunterstand ein E- Bike der Marke Cube (Cube Touring Hybrid

Pro 625; Rahmennummer: WOW21724PSEU) und einen E-Roller gestohlen.

Die Tatzeit am vergangenen Dienstag kann auf den Zeitraum zwischen 1:45 Uhr und

2:30 Uhr eingegrenzt werden. Weitere Details zu den entwendeten Fahrzeugen

liegen noch nicht vor.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 4000 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Hinweise zu dem Fall, insbesondere zu den Tatverdächtigen, geben kann, wird

gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.