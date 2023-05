Unfall zwischen Pedelec und Kind

Bad Hersfeld. Am Dienstagmorgen (22.05.), gegen 8 Uhr, befuhr eine 54-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Radweg der Eichhofstraße aus Richtung Nachtigallenstraße kommend in Richtung Hainstraße. An der dortigen Haltestelle hielt nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein Linienbus an und ein zehnjähriges Kind aus Bad Hersfeld stieg aus. Kurz danach kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem leichten Zusammenstoß zwischen Kind und Zweirad. Die Pedelec-Fahrerin kam daraufhin zu Fall und wurde anschließend leicht verletzt in ein Klinikum gebracht. Das Kind zog sich eine Schürfwunde am Bein zu.

Sachbeschädigung

Bebra. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Dienstag (23.05.) eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwig-Uhland-Straße. Hierdurch entstand Schaden von rund 100 Euro. Wie die Täter zuvor in den Hausflur gelangten, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-BL 217 eines VW Polo stahlen Unbekannte am Dienstag (23.05.). Zur Tatzeit, zwischen 7 Uhr und 9 Uhr, stand das Auto auf einem Parkplatz an einem Friedhof in der Straße „Alter Kirchweg“. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch auf landwirtschaftlichem Anwesen

Breitenbach. Ein Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Hersfelder Straße wurde in der Nacht zu Dienstag (23.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufbrechen einer Tür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Neukirchen. Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Dienstag (16.05.) und Dienstag (23.05.) die Haustür eines Einfamilienhauses in der Mühlenstraße auf. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mann bedroht Frau im ICE – Nothalt in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots) – Ein 20-Jähriger aus Ravensburg soll einer 30-jährigen Frau

mit eindeutiger Geste gedroht haben, sie abstechen zu wollen. Der Zugbegleiter

alarmierte daraufhin die Polizei und stoppte den ICE aus Dresden außerplanmäßig

im Bahnhof Bad Hersfeld.

Verletzt wurde niemand.

Der Vorfall ereignete sich in der vergangenen Nacht (24.5.; 00.40 Uhr). Die Frau

war in Begleitung ihrer zehn- und 13-jährigen Töchtern.

Den 20-Jährigen konnte der Bahnmitarbeiter bis zum Eintreffen der Beamten in

einem Abteil festhalten. Eingesetzt waren je eine Streife der Polizei Bad

Hersfeld und des Bundespolizeireviers Fulda. Die Kollegen aus der Lullusstadt

waren zuerst im Bahnhof und nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest.

Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 20-jährige Asylbewerber aus Somalia

wegen seines Gesundheitszustandes in psychiatrische Behandlung. Alkohol und

Drogen waren nicht im Spiel.

Der Zug konnte seine Fahrt nach München mit rund 45-minütiger Verspätung

fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen

Verdachts der Bedrohung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu dem Fall sind

erbeten unter Tel. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de .

Versuchter Einbruch

Wartenberg. In ein Jugendheim in der Stockhäuser Straße in Landenhausen versuchten Unbekannte einzubrechen. In diesem Zusammenhang beschädigten sie das Schloss einer Zugangstür. Darüber hinaus öffneten die Täter das Vorhängeschloss eines Nebengebäudes gewaltsam. Der entstandene Schaden in Höhe von rund 400 Euro wurde am Dienstag (23.05.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Fulda. In der Straße „Zum Röhlingswald“ brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (23.05.) einen schwarzen Ford Ranger auf und stahlen Bargeld sowie persönliche Gegenstände. Das Auto stand im Bereich einer Lagerhalle. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Großenlüder. Unbekannte versuchten zwischen Montagabend (22.05.) und Dienstagabend (23.05.) in ein Einfamilienhaus in der Fuldaer Straße im Ortsteil Bimbach einzubrechen. An einer Hintertür zur Garage entstand dadurch Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden zwischen zwei ausländischen Sattelzügen auf der Autobahn

Gemarkung Niederaula (ots)

Am Dienstag (23.05.), ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der Autobahn A 7, in Höhe des Parkplatzes „Ottersbach“, ein Verkehrsunfall zwischen zwei ausländischen Sattelzügen. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um eine rumänische Sattelzugmaschine (rumänischer Fahrer, Alter: 50 Jahre) mit einem italienischen Sattelauflieger. Bei dem anderen am Unfall beteiligten, geschädigten Sattelzug handelt es sich um ein polnisches Fahrzeug (polnischer Fahrer, Alter: 42 Jahre).

Der polnische und der rumänisch/italienische Sattelzug befuhren in dieser Reihenfolge die rechte von drei Fahrspuren der A 7 in nördlicher Richtung. Auf Höhe des Parkplatzes „Ottersbach“ musste der polnische Sattelzug aufgrund eines verkehrsbedingten Rückstaus auf der rechten Fahrspur auf eine Geschwindigkeit von circa 30 bis 40 km/h abbremsen. Der nachfolgende rumänisch/italienische Sattelzug wich daraufhin auf die mittlere Fahrspur aus, um eine Gefahrenbremsung oder ein Auffahren auf den polnischen Sattelzug zu vermeiden. Hierbei unterschätzte der rumänische Fahrer offenbar den Seitenabstand zum polnischen Sattelzug und touchierte dessen Sattelauflieger beim Vorbeifahren linksseitig.

Der rumänisch/Italienische Sattelzug kam dann rund 100 m vor dem polnischen Sattelzug zum Stehen.

Bei der seitlichen Kollision entstanden erhebliche Sachschäden an der rumänischen Sattelzugmaschine und dem italienischen Auflieger, wodurch der gesamte Sattelzug nicht mehr fahrbereit war. Beim polnischen Sattelzug wurde der Auflieger erheblich beschädigt, wodurch auch dieser nicht mehr fahrbereit war. Die unfallbeteiligten Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Aus polizeilicher Sicht wird der Gesamtschaden auf circa 100.000 EUR geschätzt.

Aufgrund des Unfalls mussten zeitweise die mittlere und rechte Fahrspur, sowie die Zufahrt zum Parkplatz „Ottersbach“ für den fließenden Verkehr gesperrt werden. Der Verkehr konnte über die linke Fahrspur weiterlaufen. Aufgrunddessen kam es zeitweise zu einem Rückstau von rund 4 Kilometern, wobei eine Rundfunkwarnmeldung geschaltet wurde.

Die Autobahnmeisterei Fulda wurde zwecks Absicherung der Unfallstelle, Bergung der beteiligten Fahrzeuge und Säuberung der Fahrbahn durch die Polizei hinzugezogen.