Bergstrasse

Viernheim: Straßenbahnfahrer mit kriminalistischem Gespür

Viernheim (ots) – Einem 55-jährigen Straßenbahnfahrer der OEG ist es zu

verdanken, dass ein 49-jähriger Einbrecher auf seiner Flucht vor der Polizei

noch in der Bahn festgenommen werden konnte! Was war passiert: Bereits am frühen

Dienstagabend (23.05.) löste ein Einbrecher um 19.10 Uhr auf dem Lagerplatz

eines Gewerbebetriebes außerhalb von Viernheim einen Alarm aus. Noch vor

Eintreffen der Polizei gelang dem Ganoven eine waghalsige Flucht zu Fuß über die

BAB 659, das bereitgelegt Diebesgut in Form von Werkzeug und Metallstangen blieb

ebenso am Tatort zurück, wie ein zuvor von dem flüchtigen Täter mitgeführter

Trolley. Durch die Eigentümer des Gewerbebetriebs wurde um 23.30 Uhr die erneute

Alarmauslösung auf dem Gelände gemeldet. Auf der Kameraüberwachung wäre die

gleiche Person zu erkennen, welche sich bereits um 19.10 Uhr unerlaubt auf dem

Gelände aufgehalten hatte. Dieses Mal gelang dem Einbrecher die Flucht mit

Teilen des von ihm bei der ersten Tat bereitgelegten Diebesgutes. Während seiner

Flucht bestieg der Einbrecher an der Haltestelle „Freiburger Straße“ eine Bahn

der OEG und wähnte sich schon in Sicherheit. Der 49-jährige Einbrecher hatte

jedoch nicht mit dem feinen kriminalistischen Gespür des Straßenbahnfahrers

gerechnet. Dieser erinnerte sich nämlich daran, dass er den 49-jährigen bereits

am frühen Abend zu Fuß in Viernheim gesehen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der

jetzige Fahrgast einen Trolley mitgeführt, dies war dem Fahrer beim Vorbeifahren

an der Person irgendwie komisch vorgekommen. Als der gleiche Mann jetzt Stunden

später um 23.45 Uhr ohne Trolley die Bahn bestieg, war der Spürsinn des Fahrers

geweckt. Just in diesem Moment bemerkte der 55-jährige Fahrer einen

Streifenwagen, welcher parallel zur Strab in gleicher Richtung Viernheim fuhr.

Kurzerhand stoppte der Fahrer seine Bahn auf freier Strecke und machte die

Polizeibeamten auf den ihm verdächtig vorkommenden Fahrgast aufmerksam. Der nun

in leichte Panik verfallende Verdächtige versuchte noch, die stehende

Straßenbahn zu verlassen, was ihm aufgrund der verschlossen gehaltenen Türen

nicht gelang. Da sich die Streifenwagenbesatzung der Polizeistation

Lampertheim-Viernheim, ebenso wie einige andere Streifen des Polizeipräsidiums

Südhessen und Mannheim, sowieso auf der Suche nach dem flüchtigen Täter

befanden, den Beamten somit eine Täterbeschreibung aufgrund der

Kameraüberwachung bekannt war, klickten noch in der Straßenbahn die

Handschellen! Der 49-jährige, welcher über keinen festen Wohnsitz in der

Bundesrepublik Deutschland verfügt, wurde dem Gewahrsam zugeführt und Teile des

Diebesgutes sichergestellt. Noch in der Bahn bedankten sich die Polizeibeamten

bei ihrem neuen „Kollegen“ der OEG.

Darmstadt

Darmstadt: Hochwertiges Werkzeug gestohlen / Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots) – Aus einem am Nordbad in der Alsfelder Straße geparktem Auto

haben Diebe in der Zeit zwischen Montag (22.5.), 17 Uhr und Dienstag (23.5.), 17

Uhr, Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Geräte waren in

einem Koffer gelagert und umfassten unter anderem unterschiedliche Bohrer. Das

Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall des besonders schweren Diebstahls

und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen

entgegen.

Darmstadt-Nord/ Arheilgen: Motorisierte Zweiräder im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots) – Am Dienstagnachmittag (23.5.) gegen 14 Uhr hat der Besitzer

eines Motorrades vom Hersteller Peugeot, den Diebstahls seines Fahrzeuges

bemerkt und die Polizei informiert. Zum Zeitpunkt der Tat war das Motorrad in

der „Obere Mühlstraße“ abgestellt. Die Kripo (K21/22) hat in diesem Fall die

weiteren Ermittlungen übernommen.

Ein ähnlich gelagerter Fall ereignete sich in der Kittlerstraße. Hier wird der

Tatzeitraum, in dem Diebe eine geparkte Vespa entwendeten, zwischen Sonntag

(21.5.) und Dienstag (23.5.), eingegrenzt. Mit den weiteren Ermittlungen ist das

Kommissariat 43 in Darmstadt betraut.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute, werden zu

beiden Fällen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt-Bessungen: Kleingeld entwendet und hohen Schaden verursacht

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Montagabend (22.5.) und Dienstagmorgen

(23.5.) geriet ein in der Einsteinstraße geparktes Auto in das Visier

Krimineller. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Fahrzeug in einer Tiefgarage. Die

Täter schlugen eine Scheibe ein und entwendeten zurückgelassenes Kleingeld in

der Mittelkonsole. dem geringen Wert des Diebesguts steht der verursachte

Fahrzeugschaden gegenüber. Dieser wird derzeit auf mindestens 2000 Euro

geschätzt. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der

Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: Bäume beschädigt / Zeugen gesucht

Babenhausen (ots) – Im rückwärtigen Bereich der Stadthalle in der

Bürgermeister-Rühl-Straße, haben sich offenbar noch unbekannte Vandalen an

Bäumen zu schaffen gemacht und diese beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge

lösten die noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen Samstag (20.5.) und

Sonntag (21.5.), die Rinde rundum eines Baumes bis auf den Boden ab. Drei

benachbarte Bäume zeigten weitere mutmaßlich menschengemachte Beschädigungen an

der Rinde in Form von Schlagmarken und Ablösungsversuchen auf. Die Höhe des

verursachten Schadens ist bislang noch nicht beziffert. Im Nahbereich der Bäume

konnte von der Ordnungspolizei ein Hammer aufgefunden und sichergestellt werden.

Ob dieser mit den Schäden im Zusammenhang steht, ist Gegenstand der

eingeleiteten Ermittlungen.

Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt hat ein Verfahren eingeleitet und sucht für

den Fortgang der Ermittlungen Zeugen mit Hinweisen. Unter der Rufnummer

06154/96560 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Darmstadt: Verkehrsunfall/Beteiligter Radfahrer leicht verletzt

Darmstadt (ots) – Am Dienstag, den 02.05.2023 gegen 18:00 Uhr, ereignete sich in

Darmstadt, an der Kreuzung Eschollbrücker Straße Ecke Haardtring ein

Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 29-jährigen Fahrradfahrer. Der

Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen könnte der oder die Führer/in eines blauen Skoda

sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim

2.Polizeirevier in Darmstadt unter Tel.: 06151 / 969-41210 zu melden.

Gräfenhausen / A5: Schwertransport ohne Genehmigung unterwegs

Gräfenhausen (ots) – Für einen Schwertransport war die Fahrt am Montagmorgen

(22.05.) nach einer Verkehrskontrolle durch eine Streife der Verkehrsinspektion

unfreiwillig zu Ende. Gegen 7 Uhr stoppten die Beamten den mit einem circa 40

Tonnen schweren Kettenbagger beladenen Transporter auf der Autobahn 5 bei

Gräfenhausen, da die Fahrzeugkombination in der Sperrzeit für solche Transporte

unterwegs war. Insgesamt wog der Transport über 80 Tonnen und war auf dem Weg

nach Darmstadt. Ermittlungen ergaben, dass keine Ausnahmegenehmigung und

Erlaubnis für den Transport für die Fahrtstrecke vorlagen. Die Weiterfahrt wurde

untersagt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3.200 Euro erhoben.

Gross-Gerau

Bischofsheim, Wiesbaden: Über 80 Gramm Kokain bei Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmt

Gemeinsame Pressemeldung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und der Polizeipräsidiums Südhessen:

Im Rahmen eines Ermittlungskomplexes der Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Südhessen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen haben Polizeikräfte am Dienstag (23.05.) zwei Garagen in Bischofsheim und eine Wohnung in Wiesbaden durchsucht und dabei Rauschgift beschlagnahmt.

Aufgrund kriminalpolizeilicher Erkenntnisse bestand der Verdacht, dass ein 38-Jähriger aus Bischofsheim und ein 40 Jahre alter Mann aus Wiesbaden im Drogenhandel verstrickt sein dürften.

Über die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss für die Objekte der Beschuldigten beim Amtsgericht erwirkt. Mit Unterstützung von Zivilfahndern, Diensthunden und Kräften der Bereitschaftspolizei vollstreckten Ermittler der Rüsselsheimer Kriminalpolizei in den frühen Morgenstunden die Durchsuchungsbeschlüsse.

Bei dem Einsatz stellten sie mehr als 80 Gramm Kokain, Kleinstmengen Marihuana sowie weitere Beweismittel sicher. Die beiden Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und kamen unter anderem für erkennungsdienstliche Maßnahmen auf die Wache. Sie müssen sich jetzt in dem Verfahren strafrechtlich verantworten.