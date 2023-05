Landau: Die Polizei-News

Spürnasen ermitteln

Landau (ots) – Mitteilung über eine Ölspur im Burgenviertel in Landau erhielt am gestrigen Dienstag die Polizei Landau. Das Streifenteam nahm vor Ort die Ermittlungen auf und konnte anhand Konsistenz und Geruch Entwarnung vermelden:

Es handelte sich lediglich um geschmolzenes Haselnuss-Eis.

Brand eines Mehrparteienhauses

Nachtrag – Nach dem Brand eines Mehrparteienhauses in Landau wurde der Brandort zwischenzeitlich von Brandermittlern der Kriminalinspektion Landau und einem Brandsachverständigen untersucht. Nach den Feststellungen ist davon auszugehen, dass der Brand in einem Zimmer im Obergeschoss des Anwesens und dort im Bereich des Bettes ausgebrochen ist.

Der Bewohner dieses Zimmers zog sich bei dem Versuch, den Brand zu löschen, Verletzungen zu, weswegen er vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt wurde. Er konnte bereits am Folgetag wieder entlassen werden. Entgegen der ersten Pressemeldung erhöht sich damit die Zahl der Verletzten auf zwei Personen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen dürfte eine technische Ursache für den Brandausbruch auszuschließen sein und ist davon auszugehen, dass der Brand durch Fahrlässigkeit verursacht wurde. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Kurzzeitiges Verkehrschaos

Offenbach (ots) – Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Dienstag kurz nach 17Uhr bei der Polizei Landau Verkehrschaos am Kreisverkehr der L509. Vor Ort stellte sich heraus, dass an einem Lkw wegen eines technischen Defektes an einem Luftdruckschlauch die Bremsen blockiert waren.

Glücklicherweise kam in der Folge ein weitere Lkw-Fahrer hinzu, welcher das technische Knowhow hatte, die Bremsen wieder zu lösen und somit das Verkehrschaos aufzulösen.