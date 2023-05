Autobahnunfall mit glimpflichem Ausgang

Edenkoben/A65 (ots) – Leicht verletzt wurde die 23-Jährige Fahrerin eines Klein PKW auf der A 65 am 24.05.2023 gegen 13:45 Uhr. Sie befuhr die linke Fahrspur der A 65 aus Richtung Ludwigshafen kommend in Richtung Karlsruhe.

Kurz nach der Brücke L 507 kam sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die rechte Fahrspur und fuhr dabei gegen das Heck eines anderen Fahrzeugs. Dann prallte sie gegen die rechte Leitplanke und kam schließlich wieder auf der linken Fahrspur zum Stehen.

Durch den Anstoß wurde nur die 23-Jährige Fahrerin leicht verletzt, ihr Fahrzeug war im Frontbereich erheblich beschädigt. Sie kam zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus.

Durch die Autobahnmeisterei Kandel wurde die Unfallstelle direkt abgesichert und der Verkehr kurzzeitig einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, bis ein Abschleppdienst das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug mitnahm und die Unfallstelle von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt hatte.

Transitverkehr kontrolliert und zurückgewiesen

Annweiler (ots) – Am Dienstagvormittag wurden durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau und der Polizeiwache Annweiler in Rinnthal der Lkw-Verkehr kontrolliert. Bei 69 kontrollierten Lastwagen waren 38 unberechtigt als Transitverkehr in den Bereich eingefahren und wurden allesamt zurückgewiesen.

Ab Pirmasens wird mehrfach auf das bestehende Durchfahrtsverbot aufgrund der Fahrbahnsanierung in den B10-Tunneln hingewiesen. Weitere Kontrollen werden folgen.

Abschlussmeldung zur beschädigten Gasleitung

Rohrbach (ots) – Die Reparaturarbeiten an der Schadensstelle wurden am heutigen Abend gegen 19:30 Uhr erfolgreich abgeschlossen. Es konnte kein weiterer Gasaustritt festgestellt werden.

Beeinträchtigungen der Energieversorgung sind nicht zu erwarten.