Ein Beziehungsstreit endet in Gewalt

Kaiserslautern (ots) – Eine 57-jährige Frau rief am Dienstag 23.05.2023 die Polizei zu Hilfe. Zwischen ihr und ihrem Partner kam es in ihrer Wohnung in der Innenstadt zu einem Disput. Der Streit gipfelte darin, dass der 61-Jährige der Dame mehrfach ins Gesicht schlug. Des Weiteren führte ein Schlag mit einer Glasflasche in den Nacken der Partnerin dazu, dass das Gefäß zerbrach.

Durch die Schläge trug die 57-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht und an den Händen davon. Zu Schnittverletzungen im Nacken, durch die zerbrochene Flasche ist es glücklicherweise nicht gekommen. Die Geschädigte lehnte es ab von dem Rettungsdienst vor Ort behandelt zu werden.

Durch die hinzugerufenen Beamten, konnte die Situation beruhigt werden. Hierbei war ersichtlich, dass sowohl Mann als auch Frau erheblich alkoholisiert waren. Der Lebensabschnittsgefährte wurde

durch die Polizisten mit auf die Dienstelle genommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Diese soll Aufschluss über den Grad der Alkoholisierung geben.

Zudem wurde dem Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Den 61-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung. |kfa

Nichts gelernt!

Kaiserslautern/A 6 (ots) – Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fiel den Beamten der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz gestern Abend ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer auf. Eine Geschwindigkeitsmessung durch das mit Mess- und Videotechnik ausgerüstete Zivilfahrzeug ergab kurz nach der Anschlussstelle Kaiserslautern-West eine Geschwindigkeit von 169 km/h. Erlaubt sind dort nur 100 km/h.

Im weiteren Verlauf der Fahrt überschritt der Fahrer zwischen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim dann nochmal die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Eine weitere Messung ergab 170 km/h. Bei der anschließenden Kontrolle blickten die verdutzten Beamten in ein bekanntes Gesicht.

Denn bereits im Dezember letzten Jahres wurde der Fahrer wegen mehrfacher Geschwindigkeitsüberschreitung an genau den gleichen Stellen beanstandet. Diesmal erwartet den Fahrer ein Bußgeld von 1.360 EUR und ein Fahrverbot von einem Monat.|ZVD

Busunfall mit verletzten Personen

Kaiserslautern (ots) – Obwohl es nicht zum Zusammenstoß kam, verletzten sich am Dienstagnachmittag drei Fahrgäste eines Omnibusses. Was war passiert? Um 16:17 Uhr befuhr eine 43-jährige Autofahrerin, mit ihrem KIA Ceed die Glockenstraße. Als sie in die Bahnstraße einbiegen wollte, übersah sie den vorfahrtsberechtigten Bus.

Vor lauter Schreck wich der 59-Jährige Fahrer dem Wagen nach links aus. Hierbei stürzt ein Fahrgast in eine Trennscheibe, die zerbrach. Zwei weitere Passagiere zogen sich durch das Manöver ebenfalls leichte Verletzungen zu. Alle Geschädigten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und mussten nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen der fahrlässigen Körperverletzung |kfa

Trickdieb erbeutet EC-Karte

Kaiserslautern (ots) – Einer Frau ist am Dienstag von einem Trickdieb die EC-Karte gestohlen worden. Ein Unbekannter hatte die 63-Jährige gegen 09 Uhr an einem Parkscheinautomaten in der Badstraße angesprochen und sie gefragt, ob sie ihm Geld wechseln könnte. Während sie in ihrer Geldbörse nach Münzgeld suchte, verwickelte der Unbekannte sie in ein Gespräch, lenkte sie dadurch ab und schnappte sich die EC-Karte.

Erst wenig später bemerkte die 63-Jährige, dass die Bankkarte verschwunden war. Sie veranlasste sofort eine Sperrung der Karte, so dass ihr kein finanzieller Schaden entstand.

Den mutmaßlichen Täter beschrieb sie als ungefähr 30 bis 40 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß. Er hatte schwarzes kurzes Haar und einen kurzen schwarzen Vollbart. Der Mann trug eine

blaue Jeanshose und ein graues T-Shirt mit Muster.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |elz

Kreis Kaiserslautern

Wer hat das Holz gestohlen?

Linden (ots) – Die Polizei ermittelt wegen eines Holzdiebstahls in Linden. Ein 56-jähriger Mann erstattete am Dienstag Anzeige. Ihm wurden beachtliche 20 Ster Buchenholz von einem Waldgrundstück zwischen Krickenbach und Linden gestohlen.

Die Lagerstätte lag direkt hinter dem Ländlerhof. Aufgrund des hohen Gewichts, geht der 56-Jährige davon aus, dass das brennfertige Diebesgut mit einem Traktor samt Anhänger in Richtung Horbach abtransportiert wurde.

Zeugen, die zwischen Freitag 20. Mai, 12 Uhr und Montag 22. Mai, 13 Uhr, entsprechende Feststellungen gemacht oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa