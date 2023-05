Sachbeschädigung an Amt für Immobilienwirtschaft – Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) – Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an einem öffentlichen Gebäude in der Wintergasse ermittelt das Polizeirevier Weinheim gegen bislang unbekannte Täter. Die Haupteingangstür, sowie mehrere Oberlichter wurden durch Steinwürfe beschädigt.

Täterhinweise sind nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht geschätzt werden.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030 in Verbindung zu setzen.

Wieder Einbruch in Zulassungsstelle – Polizei ermittelt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Fenster im Erdgeschoss wuchteten in der

Nacht zum Mittwoch bislang unbekannte Täter auf und verschafften sich so Zugang

zu dem Empfangsbereich der Zulassungsstelle der Außenstelle Sinsheim in der

Muthstraße.

Den dortigen Tresor brachen die Einbrecher brachial auf und ließen Bargeld in

Höhe von ca. achttausend Euro, sowie Blankodokumente (Zulassungsbescheinigungen

Teil 1 und 2), HU/Kennzeichen, Plaketten und Zulassungsstempel mitgehen.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat

zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Recherchen ereignete

sich der Einbruch in der Nacht zum Mittwoch zwischen 0 und 1 Uhr. In welcher

Höhe dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis Sachschaden entstand, ist aktuell noch

nicht bekannt und ebenfalls Gegenstand der polizeilichen Überprüfungen.

Erst in der vergangenen Woche kam es ebenfalls zu einem Einbruch in der

Sinsheimer Zulassungsstelle. Ob ggfs. ein Tatzusammenhang besteht, wird geklärt.

Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in

Verbindung zu setzen.

Brand eines Gebäudes – PM Nr. 2

Edingen-Neckarhausen (ots) – Wie bereits berichtet, geriet am Mittwoch gegen kurz nach 03 Uhr in der Mannheimer Straße ein Gebäude in Brand. Nach bisherigen Ermittlungen fing eine Matratze, welche vor dem Gebäude lag, Feuer. Brandursache war vermutlich eine noch lodernde Zigarette, welche nicht ordnungsgemäß beseitigt wurde. Die Flammen griffen daraufhin auf die

Außenfassade des Gebäudes über.

Durch das Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden und der Brand schnell gelöscht werden. Sämtliche Bewohner konnten rechtzeitig aus dem Gebäude gebracht werden und blieben unverletzt.

Die Höhe des Sachschadens liegt im niedrigen 5-stelligen Bereich. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vom E-Roller geschubst und anschließend Fahrzeug geklaut

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Diebstagabend gegen 20:45 Uhr wurde

am Bahnhof ein E-Rollerfahrer von einem Unbekannten angesprochen und

anschließend vom E-Roller geschubst. Dieser ging dann mit dem E-Roller in die

Clementine-Bassermann-Straße flüchtig.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20-30 Jahre alt, 180 cm groß,

dunkler Pullover und Kappe.

Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des

E-Rollers geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen

unter Tel.: 06202 288-0 in Verbindung zu setzen.

Fußgänger im Parkhaus leicht verletzt worden – Zeugenaufruf!

Wiesloch (ots) – Am Dienstag 23.05.2023 gegen 11:30 Uhr übersah ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer in einem Parkhaus in der Güterstraße einen Fußgänger und verletzte diesen leicht.

Nach bisherigen Unfallermittlungen rangierte der Mercedes-Fahrer innerhalb des Parkhauses und berührte hierbei die Krücken des querenden Fußgängers, woraufhin dieser sein Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Der leicht verletzte Fußgänger wurde in ein nahe gelegenes

Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, Tel: 0621/174-4111, in Verbindung zu setzen.

79-jähriger gefährdet Verkehrsteilnehmer

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

gegen 00:10 Uhr wurde ein Zeuge auf einen Autofahrer aufmerksam, welcher auf der

L 723 in Fahrtrichtung Reilingen in extremen Schlangenlinien fuhr und mehrere

rotanzeigende Ampeln übersah.

Der Fahrer lenkte während der Fahrt mehrfach seinen Pkw in den Gegenverkehr und

gefährdete hierbei andere Verkehrsteilnehmer, woraufhin der Zeuge die Polizei

verständigte.

Bei der daraufhin in die Wege geleiteten Verkehrskontrolle konnte die

Streifenwagenbesatzung frisch entstandene Schäden am Fahrzeug feststellen. Woher

diese allerdings stammen, konnte der Nissan-Fahrer nicht beantworten.

Der 79-jährige war nicht alkoholisiert. Der 79-jährige Fahrer muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Zeugen, die Hinweise geben können bzw. selbst von dem Nissan-Fahrer gefährdet

wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel: 06205 / 2860-0,

zu melden.