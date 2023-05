Neustadt: Im August 2023 kein Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler

Neustadt an der Weinstraße – Ende April 2023 wurden die Maxx-Tickets für die Schülerinnen und Schüler in ein Deutschlandticket umgewandelt. Das Maxx-Ticket war auch in den Schulferien gültig. Beim Deutschlandticket gibt es jedoch einen Haken.

Den aktuellen Deutschlandtickets, die die Schülerinnen und Schüler als Chipkarte per Post bekommen haben, ist zu entnehmen, dass das Deutschlandticket nur bis Ende Juli 2023 gültig sind. In den Sommerferien im August sind die Tickets nicht gültig. Wir haben bei der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße nachgefragt.

Die diesjährigen Sommerferien in Rheinland-Pfalz sind von 24.07.2023 bis 01.09.2023. Im August wird es kein Deutschlandticket seitens der Stadt Neustadt geben, so Tobias Grauheding, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Das bisherige Maxx-Ticket konnte auch in der kompletten Ferienzeiten genutzt werden, da es sich um ein Jahresticket handelte und grundsätzlich nicht gekündigt werden konnte. Das Deutschlandticket ist ein Monatsticket, das sich automatisch verlängert, wenn es nicht gekündigt wird. Das ab 01.09.2023 wieder gültige Deutschlandticket wird automatisch vom Verkehrsbetrieb den Schülern zugestellt, sofern sie über die (dauerhafte) städtische Bewilligung der Kostenübernahme verfügen.

Die Schulträger sind, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, für die Übernahme der Schülerbeförderungskosten zu den Schulen in ihrer Trägerschaft zuständig. Da in den Ferienzeiten kein Unterricht stattfindet, besteht somit auch kein Anspruch auf die Übernahme von Schülerbeförderungskosten. Eine Übernahme des Deutschlandtickets in den Sommerferien würde somit eine freiwillige Leistung darstellen. Diese Kosten wären aufgrund der angespannten Haushaltslage leider für die Stadt nicht tragbar, so die Stadtverwaltung.