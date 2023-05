Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 24.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Zwei Baucontainer aufgebrochen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 22.05.2023, 18:00 Uhr, bis 23.05.2023, 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in zwei Baucontainer auf einer Baustelle in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten jeweils ein Fenster an den Containern auf und durchwühlten diese im Anschluss. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass eine Klimaanlage, eine Bohrmaschine und mehrere Schlüssel von Baustellenfahrzeugen im Gesamtwert von ca. 1000 Euro entwendet wurden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall zwei verletzten Personen

Bad Dürkheim (ots) – Am 23.05.2023 gegen 06:00 Uhr wurde ein 69-Jähriger und ein 52-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der B37 in Bad Dürkheim verletzt. Der 69-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf verbotswidrig vom einem Wirtschaftsweg auf die B 37 auf, übersah einen von links kommenden 52-Jährigen in einem Chevrolet Trax und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 69-Jährige wurde leicht an der Hand verletzt. Der 52-Jährige leicht am Rücken verletzt. Beide wurden durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 27.000 Euro.

Ellerstadt: Mit Aufkleber Autolack beschädigt

Ellerstadt (ots) – Im Zeitraum von 14.05.2023, 20:00 Uhr bis 20.05.2023, 16:00 Uhr klebten bislang unbekannte Täter einen Aufkleber auf den Kofferraumdeckel eines Audi A3, der ordnungsgemäß im Portugieser Ring in Ellerstadt abgestellt war. Es handelte sich dabei um einen Aufkleber mit dem Aufdruck eines bekannten Fußballvereins aus Kaiserslautern, der nur äußerst schwer entfernt werden konnte und Kratzer im Lack hinterließ. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Gegen die unbekannten Täter wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

