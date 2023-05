Verdächtige Wahrnehmung verursachte größeren Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots) – Zeugen berichteten der Polizei am Dienstagvormittag von einem Profil eines Heranwachsenden auf den Sozialen Medien. Aus dem Gesamtkontext heraus konnte eine Gefahrenlage nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, weshalb die Polizei mehrere mögliche Aufenthalts- und Hinwendungsorte des 19-Jährigen überprüfte, unter anderem eine Schule in der Ohiostraße in

Karlsruhe.

Die Polizeibeamten konnten mit dem jungen Mann Kontakt aufnehmen und ihn im Bereich des Kanalweges kontrollieren. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ergaben keine tatsächlichen Hinweise auf eine strafbare Handlung oder der Vorbereitung einer solchen.

Der betroffene 19-Jährige zeigte sich den Beamten gegenüber durchweg kooperativ.

Verkehrsunfall nach Ampelausfall in Mühlburg – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach dem Ausfall einer Ampelanlage kollidierten am Montag 2 Pkw im Kreuzungsbereich der Neureuter Straße und Annweiler Straße. Ein weiterer Unfallbeteiligter entfernte sich offenbar von der Unfallstelle.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine Opel-Fahrerin gegen 15:00 Uhr auf der Annweilerstraße in Richtung Osten und wollte die vorfahrtsberechtigte Neureuter Straße geradeaus in Richtung Landauer Straße queren. Als die Opel-Fahrerin an die Kreuzung heranfuhr, stand ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf dem linken stadtauswärts führenden Fahrstreifen der Neureuter Straße und wies sie offenbar aufgrund des Ampelausfalls mit Handzeichen zur Weiterfahrt an.

In der Folge fuhr die 48-Jährige in die Kreuzung ein und kollidierte mit einem auf dem rechten

Fahrstreifen der Neureuter Straße in Fahrtrichtung Mannheim fahrenden Citroen. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Opel-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Der 44-jährige Citroen-Fahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 19.000 Euro. Der Verkehrsteilnehmer, der der Frau gegenüber mit seiner Geste offenbar den Vorfahrtsverzicht angedeutet hatte, setzte seine Fahrt indessen fort.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die zu dem unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden.

Kreis Karlsruhe

36-Jähriger bei Verkehrsunfall auf der B36 schwer verletzt

Graben-Neudorf (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 36-jähriger Opel-Fahrer am Dienstag auf der Bundesstraße 36 bei Graben-Neudorf zu, als er bei Überholen mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Nach derzeitigem Sachstand fuhr der Opel-Fahrer gegen 12:15 Uhr auf der B36 in

Richtung Mannheim.

Beim Überholen eines vor ihm fahrenden Lkw zwischen der K3533 und der Anschlussstelle Graben-Neudorf Mitte/B35 übersah der 36-Jährige offenbar einen entgegenkommenden Skoda und kollidierte mit diesem.

Der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in

ein Krankenhaus gebracht. Der 53-jährige Skoda-Fahrer blieb unverletzt.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 19.000 Euro. Infolge des Unfalls musste die Bundesstraße zwischenzeitlich voll gesperrt werden, woraufhin sich ein Stau in beide Richtungen bildete.

Gegen 14:20 Uhr konnte die Strecke nach der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge wieder vollständig freigegeben werden.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 944840 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden. Insbesondere ist die Polizei auf der Suche nach dem Lkw-Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt von dem 36-Jährigen überholt wurde.

Kind von Transporter angefahren

Philippsburg (ots) – Ein 9-jähriger Radfahrer wurde am Montagabend in Huttenheim an einer Kreuzung von einem Kleintransporter angefahren und leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 33-jähriger Transporter-Fahrer gegen 18:00 Uhr auf dem Weiherweg und missachtete offenbar die Vorfahrt eines von rechts aus der Straße Am Schulweg in die Kreuzung einfahrenden 9-jährigen Fahrradfahrers.

In der Folge kollidierte der 33-Jährige trotz eingeleiteter Bremsung mit dem Jungen, sodass dieser zunächst gegen die Fahrzeugfront prallte und anschließend zu Boden stürzte. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 9-Jährige mehrere Prellungen und Schürfwunden sowie eine Verletzung am Bein zu. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und dann zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Kastenwagen entstand ein geringer

Sachschaden, das Fahrrad des Kindes wurde nicht beschädigt.

Pkw-Fahrerin bei Frontalzusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Malsch (ots) – Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw am Montagnachmittag auf der Landesstraße 607 bei Malsch wurde eine Pkw-Fahrerin schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge fuhr die 38-jährige Autofahrerin gegen 16:00 Uhr auf der L607 von Oberweier kommend in Richtung Malsch.

Aus bislang unbekannter Ursache kam die Frau zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet dann auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kollidierte ihr BMW frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Durch den Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sich mit einem Rettungshubschrauber

in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Sachschaden an den beiden Unfallfahrzeugen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die L607 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Reinigungsarbeiten in beide Richtungen bis ca. 20 Uhr gesperrt.

Schwerer Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A5 – Verursacher flüchtet

Karlsdorf (ots) – Eine schwer und drei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Montagabend auf der Bundesautobahn 5 bei Karlsdorf ereignete.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 48-jähriger Audi-Fahrer kurz vor 23:00 Uhr

zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Bruchsal auf dem linken

Fahrstreifen Richtung Norden unterwegs, als ein Mercedes Cabrio unvermittelt von

der mittleren auf die linke Fahrspur wechselte. Um eine Kollision zu verhindern,

vollzog der Fahrer des Audi eine Vollbremsung und wich nach links aus. Dabei

prallte er gegen eine Betonleitwand und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Im

weiteren Verlauf kollidierte er auf der mittleren Fahrspur mit einem Klein-Lkw.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Lkw so beschädigt, dass sich dessen

Ladung auf allen drei Spuren verteilte. Umherfliegende Teile beschädigten in der

Folge noch zwei weitere Fahrzeuge und eine Straßenlaterne einer angrenzenden

Straße. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Richtungsfahrbahn war für die Dauer der Bergungs-und Reinigungsarbeiten bis

kurz vor 01:00 Uhr voll gesperrt. Bis zur vollständigen Freigabe der Strecke

gegen 04:15 Uhr wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der 48-Jährige Audi-Fahrer und seine zwei 57- und 32-jährigen Mitfahrer trugen

leichte Verletzungen davon und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

gebracht. Der 31-jährige Fahrer des Klein-Lkw kam mit schweren Verletzungen in

eine Klinik.

Am Audi entstand Totalschaden, der Gesamtsachschaden wird auf über 100.000 Euro

geschätzt.

Beim Fahrzeug des Unfallverursachers handelt es sich derzeitigen Erkenntnissen

zufolge um ein Mercedes Cabrio. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem

flüchtigen Mercedes und dessen Fahrer machen können.

Zudem werden Unfallzeugen sowie mögliche weitere Geschädigte gebeten, sich bei

der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.