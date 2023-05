Kinder werfen Stöckchen auf Fahrbahn

B272 bei Schwegenheim (ots) – Am Montagabend kurz nach 17 Uhr wurde die Polizei in Germersheim über eine Gruppe von Kindern informiert, welche von einer Brücke herunter Stöckchen auf die Fahrbahn der B272 werfen würde. Zu einem Unfall kam es nicht, allerdings mussten mehrere Fahrzeug abbremsen. Die Polizeiinspektion Germersheim hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Betroffene Fahrzeugführer oder Zeugen des Vorfalles möchten sich bitte telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizei Germersheim melden.

Sachbeschädigung an Gemeindebaum

Schwegenheim (ots) – Im Rahmen einer Kontrolle durch die Ortsgemeinde Schwegenheim wurde festgestellt, dass ein in der Hauptstraße stehender Baum mutwillig beschädigt wurde. Die Rinde des Baumes wurde rundum eingeschnitten. Weiterhin wurden offensichtlich mehrere Löcher in den Baumstamm gebohrt, in welche eine derzeit noch unbekannte Flüssigkeit eingespritzt wurde.

Nach erster Begutachtung kann gesagt werden, dass der Baum mit großer Wahrscheinlichkeit abgestorben ist. Die Polizei Germersheim bitte um Hinweise bezüglich des Verursachers. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07274-9580 mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Aktion „Sicher zur Schule“

Germersheim (ots) – Am Montagmorgen fand der vorerst letzte Termin der Aktion „Sicher zur Schule“ statt, bei dem die Schüler und Schülerinnen der Eduard-Orth-Grundschule zu Fuß anstatt mit Elterntaxis ihren Schulweg bestreiten.

Dabei richteten Eltern und Lehrer insgesamt fünf Stationen auf der Strecke des Schulweges ein, an denen die Schüler Stempel sammeln konnten. Die Aktion wurde sowohl durch die Polizei als auch das Ordnungsamt begleitet. Die Klassen mit den meisten Stempeln werden nun durch den Bürgermeister als „Sieger“ geehrt.

Einbruch in Baustellengelände

Bellheim (ots) – Zwischen den 17.5. und dem 22.5.2023 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände einer Baustelle in Bellheim. Dabei schafften es den Tätern augenscheinlich nicht, in einen Container auf dem Gelände zu gelangen, sodass diese ohne Beute ausgingen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.