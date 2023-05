Kind aus verriegeltem Auto befreit

Waldsee (ots) – Beim Anschnallen ihres 2-jährigen Kindes verlor eine 37-jährige aus Waldsee ihren Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug. Als sie dies bemerkte, hatten sich die Fahrzeugtüren bereits verriegelt.

Durch die eingesetzten Beamten der Polizei Schifferstadt konnte mittels Glasbrecher eine Scheibe am Fahrzeug eingeschlagen werden, so dass das Kind nach kurzer Zeit befreit werden konnte.

Trotz der hohen Außentemperaturen blieb das Kind deshalb unverletzt.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 22.05.2023 gegen 08 Uhr, befuhr eine 42-jährige Frau aus Bobenheim-Roxheim die Franz-Voll-Straße in Richtung Frankenthal. An der Kreuzung zur Roxheimer Straße wollte sie in diese nach links abbiegen und übersah hierbei einen 7-jährigen Jungen, welcher gerade die dortige Fußgängerfurt überquerte.

Der Junge wurde hierbei leicht verletzt und zur Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand kein Schaden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrradfahrer gesucht

Neuhofen (ots) – Zu einem handfesten Streit kam es am Montagnachmittag in der Jahnstraße, als ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuhofen zwei Fahrradfahrer auf deren Fehlverhalten im Straßenverkehr ansprechen wollte. Zunächst kam es zwischen den Beteiligten zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf einer der Fahrradfahrer den 19-jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug.

Anschließend seien die Fahrradfahrer in Richtung Limburgerhof geflüchtet. Zeugen des Vorfalls bzw. mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-4210 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.