Gasleitung beschädigt, Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Rohrbach (ots) – Gegen 16:15 Uhr wurde in Rohrbach im Ritter-Konrad-Weg bei Verlegearbeiten von Glasfaserleitungen eine Gasleitung beschädigt, weshalb es zum Gasaustritt kommt. Aktuell werden aufgrund dessen Anwohner aus dem Bereich evakuiert.

Nachtrag zur beschädigten Gasleitung

Rohrbach (ots) – Die Arbeiten des Energieversorgers zur Unterbindung des Gasaustritts dauern nach aktuellem Stand (17:20 Uhr) bis circa 19-20 Uhr an. Kontinuierlich durchgeführte Messungen ergeben geringfügige Werte, welche keinerlei Gefahren für die Anwohner mit sich bringen.

Die 14 Anwohner, welche von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen waren, können in ihre Wohnungen zurückkehren. Es gab keine verletzten Personen. Für die Dauer der Schadensbehebung bleibt der Verkehr im Bereich Ritter-Konrad-Weg/Ritter-Honius-Straße beeinträchtigt.

Brand eines Einfamilienhauses

Hochstadt (ots) – Nachtrag – Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen, unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen, ist davon auszugehen, dass der Brand in der Küche im Obergeschoss ausgebrochen ist. Die Ermittlungen ergaben, dass sich in der Küche ein Haken löste, an dem ein Topflappen aufgehängt war. Dieser fiel auf eine eingeschaltete Herdplatte und geriet in Brand.

Die Flammen griffen schnell auf das Küchenmöbel über und das Feuer breitete sich dann im gesamten Obergeschoss aus. Hinweise auf fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln ergaben sich bislang nicht.

Täterfestnahme nach PKW-Aufbruch

Edenkoben (ots) – Gegen 02.20 Uhr wurde am heutigen Morgen 23.05.2023 ein Anwohner in der Privatstraße von einer aktivierten Alarmanlage eines PKW aufgeweckt. Ein unbekannter Mann hatte an einem geparkten VW Polo die linke Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug die in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse entwendet. Als er aus dem Fenster schaute, konnte er erkennen, dass der Einbrecher zu Fuß flüchtete.

Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte in der Weinstraße ein 19-jähriger Mann aus Edenkoben angehalten und kontrolliert werden. Während der Kontrolle versuchte er, zu Fuß zu flüchten, konnte aber eingeholt und gefesselt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ob er für die zurückliegenden PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet in Frage kommt, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Weitere sachdienliche Hinweise oder ergänzende Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341/2870 entgegen.

Polizei überwacht Umleitungsstrecke

Annweiler/B10 (ots) – Das baustellenbedingte Transitverbot für den LKW-Verkehr auf der B10 wird von der Polizei verstärkt überwacht. Auch im Laufe des heutigen Tages finden Verkehrskontrollen im Bereich Rinnthal statt. LKW, die verbotswidrig die Umleitungsstrecke nutzen, werden zurückgeschickt.