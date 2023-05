Auseinandersetzung von 2 Gruppen auf der Kerb – Ermittlungen laufen

Wöllstein (ots) – Bei einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen kommt es auf der Wöllsteiner Kerb zu Körperverletzungen und diskriminierenden Beleidigungen. Die Polizei setzt fünf Streifenwagen ein. Gegen 1:10 Uhr wird am Sonntagmorgen eine Auseinandersetzung zwischen ca. 20 Personen in der Eleonorenstraße in Wöllstein gemeldet.

Die Einsatzkräfte treffen nur wenige Minuten später ein und dort auf eine Gruppe Erwachsener (26-33 Jahre) sowie eine flüchtende Gruppe vornehmlich Jugendlicher (16-24 Jahre). Ein Teil der flüchtenden Personen kann nur wenig später kontrolliert werden.

Unabhängige Zeugen schildern, dass die Jugendlichen mindestens zwei Erwachsene mit Tritten und Schlägen angegriffen haben sollen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten wurde von einer Person aus der Personengruppe der Erwachsenen eine diskriminierende Aussage getätigt, auch hier ermittelt die Polizei. Zudem sei Pfefferspray in Richtung der Erwachsenen gesprüht worden. Eine Person aus der Gruppe der Jugendlichen hätte darüber hinaus mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen.

Bei einem Erwachsenen werden sogenannte Quarzsandhandschuhe sichergestellt. In unmittelbarer Nähe wird eine Machete aufgefunden, ob diese bei der Tat zum Einsatz kam, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Mehrere Erwachsene erleiden Augen- und Atemwegsreizungen. Eine Person aus der Gruppe der Erwachsenen gibt an, ein Knalltrauma erlitten zu haben. Zahlreiche beteiligte Personen standen deutlich unter Alkoholeinfluss.

Die Polizei hat Ermittlungen u. a. hinsichtlich des Verdachts der Volksverhetzung, Körperverletzungsdelikten und Beleidigungen aufgenommen, darüber hinaus werden Verstöße gegen das Waffengesetz geprüft.

45-Jähriger mit gefälschtem Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

A 63/Freimersheim (ots) – Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines Pritschenwagens am 22.5.2023 gegen 16:15 Uhr am Mitfahrerparkplatz Freimersheim an der A 63 gab der 45-jährige Fahrer des Transporters den Beamten gegenüber an, dass er „gerade dabei wäre“ seinen Führerschein wiederzubekommen. Er hatte somit gar keine Fahrerlaubnis, wie die weitere Überprüfung ergab.

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten weiter fest, dass der 45-Jährige zudem unter

Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zuvor fanden die Polizisten in dem Fahrzeug beim Fahrer noch einen mutmaßlich gefälschten Führerschein. Dieser wurde sichergestellt.

Den 45-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auf seine Fahrerlaubnis wird er wohl nun weiter warten müssen. Die zuständige Führerscheinstelle wurde ebenfalls direkt

informiert.

Missglücktes Überholmanöver – PKW durchbricht Wildschutzzaun

A 63/Wörrstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall wegen eines missglückten Überholmanövers kam es am 22.5.2023 gegen 17 Uhr in Fahrtrichtung Mainz auf der A 63 bei Wörrstadt. Dort setzte nach ersten Erkenntnissen eine 25-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem Citroën zum Überholen an. Hierbei bemerkte sie ein sich schnell von hinten näherndes Auto. Daher wollte sie zurück auf den rechten

Fahrstreifen wechseln. Gleiches hatte wohl der 38-jährige Fahrer des sich annähernden Audis vor.

Als er bemerkte, dass der Wagen vor ihm ebenfalls nach rechts fuhr, zog er wieder nach links und verlor dabei offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Dort prallte der Audi ab, fuhr über die gesamte Fahrbahn nach rechts über den Grünstreifen und durch einen Wildschutzzaun auf ein anliegendes Feld. Auf diesem Feld wurden noch zwei kleine Obstbäume umgefahren.

Zu einer Berührung zwischen dem Citroën und dem Audi kam es nicht. Die 25-jährige Fahrerin des Citroëns blieb unverletzt. Am Audi des 38-Jährigen entstand ein Totalschaden, dessen Höhe auf mehrere tausend Euro schätzt. Der 38-Jährige erlitt Prellungen und Schürfwunden. Er wurde mit

dem Krankenwagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Rettungshubschrauber, ein Krankenwagen des DRK und zwei Fahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz. Der Audi des 38-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang.

Heckscheibe eines PKW beschädigt – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Montagvormittag wurde ein in der Bennigsenstraße geparkter PKW beschädigt. Der Besitzer hatte sein Auto gegen 08:30 Uhr dort abgestellt. Als er gegen 12:20 Uhr zurückkam, war die Heckscheibe zersplittert. Es ist zu vermuten, dass eine Person einen unbekannten Gegenstand auf die Scheibe warf oder diesen auf die Scheibe schlug.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.