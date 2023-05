Neustadt: Kunstverein Neustadt präsentiert im ArtShop vom 26. Mai bis 11. Juni 2023 Werke von Carmen de Duenas, Claudia Versondert und Emil Walker

Neustadt an der Weinstraße – Die erste Ausstellung im neuen ArtShop des Kunstvereins Neustadt (Ehemaliger Laden von Sport-Hofmann in der Hauptstraße 98 gegenüber der Stiftskirche) der drei Künstler Willi Hoffelder, Rolf F. Schreiber und Rolf Unterfenger ist am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen. Die zweite Ausstellung beginnt am kommenden Freitag.

Diese „zweite Runde“ der Ausstellungen ist vom 26. Mai bis 11. Juni 2023 zu sehen und wird an diesem Freitag, 26. Mai 2023, um 19:00 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Die Ausstellung zeigt Werke von Carmen de Duenas, Claudia Versondert und Emil Walker.

Carmen de Duenas wurde in Madrid geboren und hat Kunst an der Universität von Valencia studiert. Sie lebt in Neustadt an der Weinstraße und ihre Arbeiten fokussieren sich auf die Ölmalerei. Obwohl sie gerne mit Aquarell und anderen Techniken arbeitet, bevorzugt sie Öl. Sie malt immer aus dem Gefühl heraus, spontan und ohne sich auf einen Stil festzulegen. Farbenfroh, optimistisch und mit viel Energie. Sie lässt sich gerne von Musik und der Natur inspirieren.

Claudia Versondert wurde 1965 in Nordrhein-Westfalen geboren und war dreißig Jahre Erzieherin mit überwiegender Lehrtätigkeit an einer Sprachheil- und Gehörlosenschule. Sie hat eine Weiterbildung zur Werklehrerin für soziale Berufe absolviert und malt autodidaktisch mit Acryl-, Öl-, Pastellfarben und Kohle.

Emil Walker wurde in Semipalatinsk (Kasachstan) geboren und hat an der pädagogischen Hochschule, Fakultät für Kunst und Grafik, studiert sowie an der Universität Landau. Er lebt in Neustadt an der Weinstraße und ist seit 2002 freiberuflicher Künstler sowie Leiter der Kunstschule Neustadt. Er hat mehrere Ausstellungsbeteiligungen und eigene Ausstellungen bundesweit und im Ausland. Seine Arbeiten sind figurativ, er arbeitet mit verschiedenen Techniken wie Grafik, Malerei und Brandigart (Brandmalere und Farbe).

Weitere Informationen zu den Künstlern auf den folgenden Webseiten:

Carmen de Duenas:

Webseite: carmendeduenas.com

Instagram: carmendeduenas

Facebook: carmen de Duenas

Emil Walker:

Webseite: https://emilsart.jimdofree.com

Kunstschule Neustadt Webseite: www.kunstschule-neustadt.de

Instagram: emilsart_nw

Facebook: Emil Walker

Öffnungszeiten: