Frankfurt – Eckenheim: Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (fue) Am Montag, den 22. Mai 2023, gegen 12.20 Uhr, stieg ein

84-jähriger Mann an der Haltestelle Marbachweg aus der U-Bahn der Linie 5 aus.

Danach ging er zu Fuß durch den Marbachweg, bis in Höhe der Hausnummer 254. Dort

wurde er von einem unbekannten Täter umgestoßen und um seine über der Schulter

getragene Tasche beraubt. Darin befanden sich u.a. seine Personalpapiere und der

Führerschein. Der Täter flüchtete in Richtung des Hauptfriedhofes. Der

Geschädigte wurde im Nachgang durch die Besatzung eines Rettungswagens

untersucht, wies jedoch augenscheinlich keine Verletzungen auf.

Täterbeschreibung:

25-30 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Dünne Erscheinung, dunkel gekleidet.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

der Rufnummer 069-75551499 mit der Frankfurter Polizei in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Bergen-Enkheim: Diebstahl und Diebstahlsversuch – Jugendliche scheitern am Auto

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (22. Mai 2023) bemerkte ein 67-jähriger

Autobesitzer in Bergen-Enkheim, dass zwei Personen versuchten, die Seitenscheibe

seines Fahrzeugs mit einem Stein einzuschlagen. Der 67-Jährige konnte die beiden

Personen festhalten bis die Polizei eintraf. Die Festnahme und eine Anzeige

waren die Folge.

Als der 67-Jährige gegen 22.15 Uhr in der Wilhelmhöher Straße bemerkte, dass

sich zwei Jugendliche (16 und 17 Jahre) an seinem Auto zu schaffen machten,

sprach er die beiden an und versuchte sie an ihrer Flucht zu hindern. Hierbei

kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, im Rahmen derer die beiden

Jugendlichen auch mit Steinen nach dem Autobesitzer warfen. Es gelang ihm jedoch

die beiden bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, sodass die jugendlichen

Täter noch vor Ort festgenommen wurden.

Der Grund für das Handeln der beiden jungen Männer war schnell klar. Es stellte

sich heraus, dass beide bereits einige Stunden zuvor ein Auge auf das Auto

geworfen hatten. Gegen 20.25 Uhr nutzten sie die Gelegenheit, dass das Fahrzeug

kurzzeitig unverschlossen war, setzten sich hinein und entwendeten Münzgeld und

persönliche Gegenstände aus dem Auto. Dabei verlor anscheinend einer der

Jugendlichen unbemerkt sein Handy im Fahrzeug, was allerdings erst knappe zwei

Stunden später bemerkt wurde. Daher versuchten die beiden aus dem nun

verschlossenen Auto ihr Handy zurückzuerlangen, was dem Besitzer nicht unbemerkt

blieb.

Die beiden Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an

ihre Erziehungsberechtigen übergeben. Beiden müssen sich nun wegen des Verdachts

des Diebstahls und versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall aus

Kraftfahrzeug verantworten.

Festnahme nach Fahrraddiebstahl – Bundespolizei sucht Geschädigten

Hanau; Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei nahmen bereits am 11.

Mai 2023 einen 46-jährigen bulgarischen Mann nach einem Fahrraddiebstahl in

Hanau fest.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Täter bei seiner Tat und verständigte die

Bundespolizei. Anhand der Personenbeschreibung wurde der 46-jährige Mann durch

umgehend eingesetzte Beamte wiedererkannt und festgenommen. Hierbei führte er

noch immer das Fahrrad mit sich, wofür er keinen plausiblen Eigentumsnachweis

erbringen konnte.

Der wohnsitzlose Mann wurde am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt

wegen mehreren gleichgelagerten Fällen seither in Untersuchungshaft.

Im Rahmen des laufenden Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahl wurde das

gestohlene Fahrrad beschlagnahmt. Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

sucht in diesem Zusammenhang den rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrades oder

Personen, die Angaben hierzu machen können und ist unter der Telefonnummer

069/130145 1100 oder unter bpoli.frankfurtm@polizei.bund.de zu erreichen.

Haftbefehl vollstreckt – 63 Tage Freiheitsstrafe

Frankfurt am Main (ots) – Am Montagnachmittag wurde ein 27-jähriger syrischer

Staatsangehöriger im Hauptbahnhof Frankfurt am Main verhaftet, gegen den ein

Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Handel mit

Betäubungsmitteln vorlag.

Der Mann geriet den Beamten der Bundespolizei bei einer Routinekontrolle ins

Netz.

Mit einer Zahlung von 560,- EUR hätte die 63-tägige Freiheitsstrafe abgewendet

werden können. Da der 27-Jährige jedoch nicht über ausreichende Barmittel

verfügte, wurde er zur weiteren Verfügung in die JVA Preungesheim eingeliefert.