Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Nach Überfall auf Büdinger Getränkemarkt in 2021: Ermittler wenden sich mit Phantombild an die Öffentlichkeit

Am Freitag, 01.10.2021 überfiel ein Räuber zwei Angestellte des Logo-Getränkemarktes, als diese gegen 20.15 Uhr im Begriff waren, ihre Arbeitsstelle zu verlassen. Der Kriminelle passte die beiden vor dem Gebäude in der Straße „Über der Seeme“ ab und forderte unter Drohungen mit einem Messer und den Worten „Money! Money! Money!“ die Herausgabe der Tageseinnahmen. Mit Beute in Höhe von knapp 3.000 Euro flüchtete der Straftäter dann zu Fuß in Richtung Berliner Straße.

Nach der Tat bat die Wetterauer Kriminalpolizei mögliche Zeugen darum, sich zu melden, woraufhin sich weitere Ermittlungsansätze ergaben. Diese führten jedoch bislang nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen.

Nun wenden sich die Ermittler mithilfe eines anhand Zeugenangaben erstellten Phantombildes erneut an die Öffentlichkeit und fragen: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010 entgegen.

Fahrradcodierung bei der Friedberger Polizei

Am Montag, 12.06.2023 findet in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr die nächste Fahrradcodierung bei der Polizei in Friedberg (Grüner Weg 3, 61169 Friedberg) statt.

Warum codieren:

Polizeibeamte versehen Ihren Fahrradrahmen in einem speziellen Verfahren mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potentielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der aufgebrachte Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.

Bitte beachten:

Für die Teilnahme ist zuvor zwingend ein Termin zu vereinbaren (werktags von 8 bis 15 Uhr unter Tel. 06031/601-421).

Zur Codierung bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit.

Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig!

Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben.

Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus.

Die Codierung von Carbon-Rahmen ist materialbedingt derzeit nicht möglich.

Wichtig:

Leider stellen die Kolleginnen und Kollegen während der Überprüfung von Eigentumsnachweisen immer wieder fest, dass diese fehlerhaft ausgefüllt wurden. Oftmals weichen die in den Dokumenten eingetragenen Rahmennummern von der tatsächlichen Kennzeichnung der mitgebrachten Zweiräder ab. Im Rahmen der letzten derartigen Veranstaltung bemerkten die Schutzleute bei insgesamt 45 zu codierenden Fahrrädern in 8 Fällen entsprechende Abweichungen.

Die Polizei empfiehlt Ihnen daher, die Nummer auf den Papieren mit jener auf dem Fahrradrahmen bereits im Vorhinein anzugleichen. Idealerweise prüfen Sie dies bereits im Rahmen des Kaufprozesses.

Friedberg: Durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Friedberg (ots)

(Folgemeldung)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der 18 Jahre alte Tatverdächtige am Montagnachmittag (22.05.) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der 18-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft.