Haiger- Stromaggregat weg

Aus einem Pferdeunterstand ließen Diebe ein 3.400 Euro teures Stromaggregat mitgehen und verschwanden. Zwischen 19:00 Uhr am Sonntag (21.05.2023) und 06:30 Uhr am Montag waren die Unbekannten an dem Lagerschuppen am Werk. Dieser befindet sich in der Feldgemarkung und ist über die Verlängerung der Heidwiese in Richtung Holzhausen zu erreichen. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg- Graffiti am Aquarena

Im Zeitraum, zwischen Mittwoch (17.05.2023) und gestern (22.05.2023) beschmierten Unbekannte eine Außenwand, fünf Fenster und das Garagentor des Schwimmbads mit Graffiti. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Wem sind die Schmierfinken in der Stadionstraße, am dortigen Aquarena aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg- E-Bike gestohlen

Hinweise zum Verbleib eines hellblauen Ghost E-Bikes erbittet die Dillenburger Polizei. Vor einem Hauseingang in der Hindenburgstraße kettete der Besitzer das Fahrrad am Montagabend (22.05.2023), gegen 18:45 Uhr an einem Geländer an. Als er um 22:00 Uhr zurückkehrte, war das Bike verschwunden. Offenbar hatten Unbekannte das Schloss geknackt und sich mit dem 2.400 Euro teuren Pedelec aus dem Staub gemacht. Zeugen werden gebeten, die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 zu kontaktieren.

Dillenburg- Taschendiebe unterwegs –

Gleich zweimal wurden Seniorinnen gestern Morgen (22.05.2023) Opfer dreister Taschendiebe. Die Damen waren im Lebensmittelmarkt in der Rolfesstraße einkaufen. Aus der Tasche, die eine 67-Jährige umhängen hatte, griffen sich die Unbekannten die Geldbörse mit Bargeld und verschiedenen Karten. Die Geldbörse einer 68-Jährigen stahlen die Diebe aus dem Einkaufswagen. Auch hier erbeuteten sie Bargeld. Der Gesamtschaden wird mit 350 Euro beziffert. Hinweise, zu den Dieben, die zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr unterwegs waren, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Fast täglich melden sich Betroffene, denen beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen wurde. Deshalb sollten (Hand-)Taschen mit Geldbörsen keinesfalls in den Einkaufswagen gelegt oder angehängt werden. Stattdessen sollte man Wertsachen in Innentaschen von Jacken oder Mänteln verwahren. Keinesfalls darf die PIN zur Bankkarte mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Denn – auch das passiert leider immer wieder – die Täter gehen sofort zum nächsten Geldautomaten und heben Geld ab, bevor ihr Opfer überhaupt bemerkt hat, dass es bestohlen wurde.

Was tun, wenn die Zahlungskarte gestohlen wurde oder anderweitig verschwunden ist:

Ist Ihnen Ihre Zahlungskarte abhandengekommen, lassen Sie diese sofort sperren (Sperr-Notruf 116 116). Beachten Sie, dass Sie Ihre Karte(n) nur dann über den Notruf sperren lassen können, sofern sich Ihre Bank dem Notruf angeschlossen hat. Ansonsten wenden Sie sich direkt an Ihr Kreditinstitut. Damit Ihre Debitkarte (z.B. Girocard, früher ec-Karte) auch für das elektronische Lastschriftverfahren (SEPA Lastschrift) gesperrt werden kann, für das nur eine Unterschrift und keine PIN benötigt wird, müssen Sie den Verlust der Polizei melden. Nur dort kann eine so genannte freiwillige KUNO-Sperrung bei den Handelsunternehmen veranlasst werden. Erst dann wird die Karte beim Bezahlen in Geschäften auch im Lastschriftverfahren abgelehnt. Notieren sie sich auch ihre IBAN / Kreditkartennummer und die individuelle Telefonnummer Ihrer Bank für sofortiges Reagieren.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch auf das Info-Faltblatt „Schlauer gegen Klauer“ von Pro-PK hin, welches unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/23-schlauer-gegen-klauer/ zur Verfügung steht.

Driedorf- Vandalen am Vereinsheim

Unbekannte trieben am Vereinsheim in der Gemarkung „Hinter der Ohemühl“ ihr Unwesen. Sie begaben sich auf das Gelände und beschädigten den Handlauf eines Holzzauns. Im Weiteren warfen sie die äußere Scheibe der Doppelverglasung der Toilettenanlage ein. Zudem kletterten sie offensichtlich auf das Dach des Vereinsheims und zerstörten dort mehrere Schieferschindeln des Schornsteins. Wem sind zwischen Donnerstag (18.05.2023), 13:00 Uhr und Freitagabend (19.05.2023), 18:00 Uhr, in der Straße „Am Wallgraben“ und am dortigen Vereinsheim des Männergesangvereins aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Außenspiegel gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter einen am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Austraße 61 abgestellten VW und beschädigte dabei dessen linken Außenspiegel. Die Reparatur am roten Caddy wird rund 500 Euro kosten. Der Unfallfahrer flüchtete ohne seine Personalien zu hinterlassen. Wer hat den Zusammenstoß am Montag (22.05.2023) zwischen 08:00 Uhr und 15:35 Uhr mitbekommen? Zeugenhinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Lahnau-Atzbach: eingebrochen

In eine Wohnung des Mehrfamilienhauses im Waldweg brachen Unbekannte zwischen dem 18.05.2023 und gestern (22.05.2023), 17:30 Uhr ein. Sie hebelten die Terrassentür im Kellergeschoss auf und gelangten in die Wohnung. Die Diebe durchwühlten die gesamte Wohnung und stahlen einen Laptop, sowie Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf 3.500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels- gegen Nissan gestoßen

Ein 45-Jähriger stellte seinen schwarzen Nissan am Sonntag (21.05.2023) um 10:20 Uhr im Windmühlenweg ab. Hierzu fuhr er rückwärts in eine Parklücke in Höhe der Hausnummer 11. Als er um 17:45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte stellte er einen Schaden an der Frontstoßstange rechts fest. Offensichtlich war ein Unbekannter in diesem Zeitraum beim Rangieren gegen den Nissan Pulsar gestoßen und hatte einen 3.000 Euro teuren Schaden hinterlassen. Ohne sich um diesen zu kümmern, hatte er die Unfallstelle verlassen. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.