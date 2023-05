Landkreis – Mehrere Einbrüche in Kindertagesstätten

Die Kriminalpolizei Marburg ermittelt nach Einbrüchen in Kindertagesstätten in Stadtallendorf und Roßdorf und Einbrüchen in eine Kita und nebenliegende Arztpraxen in Wehrda. Der oder die Täter waren offenbar auf Bargeld aus. Die Prüfung eines Zusammenhangs zwischen den Einbrüchen ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

In der Chemnitzer Straße in Stadtallendorf lässt sich die Tatzeit bislang ebenso wie bei dem Einbruch in die Kita Auf der Boine in Roßdorf lediglich auf zwischen 19 Uhr am Mittwoch, 17. Mai und 07 Uhr am Montag, 22. Mai einschränken. In beiden Fällen erfolgten ein Eindringen durch ein aufgebrochenes Fenster, das Betreten mehrerer Räume oder Etagen sowie das Durchwühlen des Mobiliars. In diesen beiden Kitas erbeuteten der oder die Täter wenig Bargeld und richteten dabei einen Schaden von jeweils mehreren Hundert Euro an.

Bei den Einbrüchen in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Wehrda blieben der oder die Täter ohne Beute. Auch hier entstand durch das Aufbrechen von Fenstern jeweils ein Schaden von ebenfalls mehreren Hundert Euro. Die beiden Tatorte grenzen aneinander. Die Tatzeit dürfte sehr wahrscheinlich ebenfalls zwischen dem Mittwoch und dem Montag gewesen sein. Wer hat an den genannten Tatorten, der Chemnitzer Straße in Stadtallendorf, der Straße Auf der Boine in Roßdorf oder der Freiherr-vom-Stein-Straße in Wehrda insbesondere zwischen Mittwoch und Montag Beobachtungen gemacht, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten? Wer hat insbesondere fremde Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Wem sind Personen durch ihr Verhalten aufgefallen?

Marburg Einbruch misslungen

Beim versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Steinweg richtete der Täter an der Haustür einen Sachschaden an. Die Sicherheit der Haustür reichte jedoch aus und verwehrte den Eintritt. Wer hat zur Tatzeit des versuchten Einbruchs zwischen 17 Uhr am Freitag und 19 Uhr am folgenden Montag, 22. Mai im Steinweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Ladendiebe aufgefallen

Am Montag, fielen in einem Lebensmittelmarkt in der Universitätsstraße zwei Ladendiebe auf. Die beiden 30 und 32 Jahre alten, in Gießen lebenden Männer müssen sich aufgrund der Gesamtumstände demnächst wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen und Ladendiebstahls verantworten. Sie hatten zunächst die Diebstahlssicherungen der Waren manipuliert und dann die Alkoholika und Babykleidung in ihre speziellen Taschen verstaut. All das entging dem Sicherheitsdienst des Marktes nicht, sodass man die Männer festhielt und der Polizei übergab. Ausreichende Haftgründe lagen gegen die Männer nicht vor, sodass die Polizei sie nach den notwendigen Maßnahmen entlassen musste.

Lahntal – Tatort: Bagger

Aus dem Staukasten eines Baggers stahlen Diebe einen Werkzeugkasten mit u.a. Spezialwerkzeugen für die Baumaschine. Die Beute hat einen Wert von mindestens 1000 Euro. Der Bagger stand zur Tatzeit zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 06.55 Uhr am folgenden Montag, 22. Mai, auf der Baustelle an der B 62 in Sarnau. Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Dautphe – Fischwilderei

Aus einem Fischweiher im Wald in der Verlängerung der Linnebergstraße fehlen mindestens 80 bis 100 Kilogramm Zuchtkarpfen und Forellen. Die Wilderei, eine Straftat, für die das Strafgesetzbuch im Paragraphen 293 eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vorsieht, war zwischen Donnerstag und Sonntag (18 bis 21. Mai). Es gibt eindeutige Spuren, die auf ein Wegschleppen der Tiere hindeuten. Der oder die Täter müssen sich dazu länger am Tatort aufgehalten haben und zumindest mit einem entsprechenden Transportfahrzeug ausgerüstet gewesen sein. Wer hat zu Tatzeit an dem Fischweiher im Wald oder in unmittelbarer Umgebung Beobachtungen gemacht, die mit der geschilderten Tat zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Wetter – Schaden an grauem Cupra

Während des Besuchs auf dem Maimarkt in Wetter am Muttertag (Sonntag, 14. Mai) parkte der graue Cupra zwischen 14 und 16 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz. In der zeit entstand an der Tür hinten links eine Beule. Ob der Schaden von mehreren Hundert Euro durch ein Fahrmanöver oder durch ein ebenso mögliches unachtsames Türanschlagen eintrat, steht nicht sicher fest.

Marburg – VW Bus angefahren

Wer hat am Mittwoch, 17. Mai, zwischen 18.10 und 18.25 Uhr auf einem der Parkplätze vor dem Spielwarengeschäft in der Afföllerstraße ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu einer Kollision mit einem braun weißen VW Bus gekommen sein könnte. An dem VW Bus entstand ein Schaden hinten rechts. Den Spuren nach könnte es sich um ein weißes verursachendes Fahrzeug gehandelt haben.

Marburg – Unachtsames Türöffnen

Die Beschädigungen unterhalb des Türgriffs an der hinteren linken Tür des grauen Seat Ateca deuten auf einen Schaden durch ein unachtsames Öffnen einer Autotür hin. Das Ganze passierte am Samstag, 20. Mai, zwischen 11.30 und 14.10 Uhr. Der Seat parkte dabei in der Baldinger Straße im Parkhaus des Universitätsklinikums auf einer der letzten Parkflächen noch unter der Überdachung. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Cappel – Unfallflucht in der Blumenstraße

Der Unfallhergang, der zum Schaden an einem schwarzen Peugeot 207 führte, steht nicht fest. Das nicht zugelassene Auto stand auf dem Parkplatz eines Grundstücks, wobei der Parkplatz unmittelbar an die Blumenstraße angrenzt. Der Unfall passierte am Montag, 22. Mai, zwischen 06.30 und 19 Uhr. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat typische Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein Auto gesehen?

Hinweise zu den geschilderten Unfällen nehmen die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 entgegen.

Gießen: Die Polizei-News

Langgöns: Unbekannter entblößt sich vor Kindern – Zeugenaufruf

Nachdem sich ein Unbekannter vor zwei Kindern am Freitagmittag entblößte, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwei Mädchen im Alter von 10 und 13 Jahre waren gegen 11.30 Uhr in der Straße „Auhof“ in Niederkleen spazieren, als ihnen ein Radfahrer auffiel. Der Unbekannte kam von der Bergstraße und fuhr über den Mühlenweg in Richtung des Autohofes mehrfach auf und ab. Als die Mädels näherkamen, grüßte er sie. Wenig später drehten sich die Mädchen zu dem Mann um und sahen, dass sein Geschlechtsteil aus der Hose hing. So fuhr er dann auch auf seinem Fahrrad weiter. Der Mann ist etwa 50 Jahre alt und trug schwarz-weiße Fahrradbekleidung. Wer kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Ladendieb verletzt unbekannte Passantin mit Kinderwagen – Zeugenaufruf

Nachdem ein Ladendieb bei seiner Flucht eine Passantin verletzte, sucht die Polizei nach dieser Frau. Am Mittwoch (17. Mai) gegen 11.00 Uhr steckte der Dieb in einem Kaufhaus im Seltersweg mehrere Sonnenbrillen ein. Er verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Eine Ladendetektivin hatte zuvor den Diebstahl beobachtet und folgte dem Dieb. Als er sich im Neuenweg befand und an einer Baustelle vorbeiwollte, sprang er an dieser Verengung über eine Frau mit ihren Kinderwagen. Die Frau fiel zu Boden und klagte über Schmerzen. Als die Polizei eintraf, war die Frau nicht mehr da. Welche Frau befand sich am Mittwoch um kurz nach 11.00 Uhr mit Kinderwagen im Neuenweg. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Einbruch in Imbisswagen scheitert

Zwischen 21.30 Uhr am Montag (21. Mai) und 06.00 Uhr am Dienstag (22. Mai) beschädigten Unbekannte auf dem Parkplatz eines Edeka-Marktes in der Krofdorfer Straße Stehtische und einen Mülleimer. Zudem versuchten sie in einen Imbisswagen einzubrechen. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Lollar: Scheibe eines Imbisswagens beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen 20.00 Uhr am Freitag (19. Mai) und 08.00 Uhr am Samstag (20. Mai) auf dem Kaufland-Parkplatz im Rothweg die Scheibe eines Imbisswagens. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der oder die Täter gegen die Scheibe trat bzw. traten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Auseinandersetzung im Uferweg

Vor einem Tretbootverleih im Uferweg gerieten am Freitag (19. Mai) gegen 22.40 Uhr mehrere Personen in Streit. In dessen Verlauf kam es dann offenbar zu mehreren Schlägen und einen Tritt gegen den Kopf eines 20-Jährigen. Die Polizei geht derzeit von vier Tatverdächtigen aus. Die Täter trugen dunkle Bekleidung bzw. dunkelblaue und schwarze Hoodies. Einer hatte einen nach vorne gekämmten Topfschnitt und grüne Augen. Ein anderer ist zwischen 1,60 und 1,80 Meter groß. Wer hat die Auseinandersetzung in der Nähe des Tretbootverleihs gesehen? Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755

Gießen: Außenspiegel beschädigt

Im Anneröder Weg schlugen oder traten Unbekannte den Außenspiegel eines geparkten weißen Toyota ab. Zeugen, die den Vorfall zwischen 16.00 Uhr am Samstag (20. Mai) und 14.00 Uhr am Sonntag (21. Mai) beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Versuchter Raub in Garbenteich – Tatverdächtige vorgeführt

Nach einem versuchten Raub auf einem Parkplatz in der Straße „Alter Weg“ nahm die Polizei zwei mutmaßliche Tatverdächtige im Alter von 32 und 39 Jahren fest. Das Duo wurde gestern einer Haftrichterin vorgeführt. Die Männer sitzen nun in hessischen Justizvollzugsanstalten.

Die beiden ukrainischen Staatsbürger sind verdächtig, am Sonntag (21. Mai) gegen 06.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes einen 38-Jährigen mit einem Knüppel und Stein geschlagen zu haben. Zudem versuchten sie unter Vorhalt eines Messers seine mitgeführte Tasche zu entreißen. Ein Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam, informierte umgehend die Polizei und sprach die beiden Männer an. Daraufhin flüchtete das Duo. Im Zuge von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei die beiden Tatverdächtigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler die Festgenommenen einer Haftrichterin vor, welche Haftbefehl erließ. Anschließend kamen die Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Gießen: Einbrecher durchwühlen Schränke

In der Kleinlindener Straße in Allendorf an der Lahn brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Anschließend betraten sie mehrere Zimmer und durchwühlten sämtliche Schränke. Aus dem Haus fehlen mehrere Schmuckstücke. Zeugen, die dort zwischen 17.00 Uhr am Samstag (20. Mai) und 12.30 Uhr am Montag (22. Mai) verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 zu melden.

Linden: Wohnmobil aufgebrochen

In der Frankfurter Straße geriet ein Wohnmobil in den Fokus von Dieben. Die Unbekannten hebelten zwischen 17.00 Uhr am Montag (22. Mai) und 06.00 Uhr am Dienstag (23. Mai) die Tür auf. Mit Bargeld und elektronischen Geräten flüchteten sie in unbekannte Richtung. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Autoscheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen in der Walltorscheibe die Dreiecksscheibe eines geparkten Mercedes ein. Die schwarze A-Klasse stand dort zwischen 23.45 Uhr am Freitag (19. Mai) und 09.45 Uhr am Samstag (20. Mai). Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unbekannte bedrohen 22-Jährigen

Nachdem drei Unbekannte einen 22-jährigen Gießener in der Krofdorfer Straße bedrohten, sucht die Polizei nach Zeugen. Am Samstag (20. Mai) gegen 01.00 Uhr war der 22-Jährige in der Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Straße „Neustadt“ fielen ihm drei Männer auf, die ihm offenbar folgten. An einer Haustür in der Krofdorfer Straße packten ihn die Unbekannten an und drohten ihm, dass gleich etwas passieren würde. Als der Gießener an der Haustür klingelte, liefen die Männer in Richtung Gleiberger Weg davon. Die Unbekannten waren etwa 1,80 Meter groß und hatten eine normale Statur. Sie trugen einen weißen, einen grauen und einen schwarzen Hoodie und waren vermummt. Wem sind die Unbekannten in der Bahnhofstraße und Krofdorfer Weg ebenfalls aufgefallen? Sind sie nach dem Vorfall in der Krofdorfer Straße in ein Auto gestiegen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Buseck: Zusammenstoß auf Landstraße 3128 fordert zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und 16.000 Euro Sachschäden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles an der Kreuzung der Landstraße 3128 und dem Flößerweg. Am Freitag (19. Mai) gegen 11.00 Uhr stießen in dem Bereich der LKW eines 62-Jährigen, der Opel eines 71-Jährigen und der Seat einer 44-Jährigen zusammen. Die 44-Jährige und eine weitere Insassin aus dem Seat verletzten sich leicht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Auf Parkplatz Audi beschädigt

Nur dreißig Minuten parkte ein Audi am Montag (22.Mai) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marburger Straße. Offenbar beschädigte ein Unbekannter zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr den schwarzen A4 Avant auf der hinteren, rechten Seite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Langgöns: Unfallflucht in der Holzheimer Straße

Montagabend (22.Mai) gegen 22.50 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Holzheimer Straße in Langgöns. Offenbar streifte der Unbekannte beim Vorbeifahren zwei am Fahrbahnrand geparkte VW UP und einen Citroen XSARA. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 4.000 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen silberfarbenen PKW. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtete und kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: VW touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte am Montag (22.Mai) gegen 14.30 Uhr im Schwarzlachweg einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen Passat zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

B49/Reiskirchen: Vorfahrt missachtet

Am Montag (22.Mai) gegen 19.10 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter von der Friedensstraße auf die Bundesstraße 49 ein. Offenbar übersah der Unbekannte dabei den Opel einer 26-Jährigen, die auf der B49 in Richtung Lindenstruth unterwegs war. Trotz eines sofortigen Bremsmanövers konnte die Opel-Fahrerin einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die 26-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.