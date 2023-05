Zwei Geldbörsendiebstähle; Täter heben in einem Fall Bargeld vom Konto des Opfers ab

In Bad Sooden-Allendorf ist am Montag einer 83-jährigen Frau aus Berkatal das Portemonnaie geklaut worden. Die Frau war gegen 11.00 Uhr im REWE-Markt im Städtersweg zum Einkaufen, belud dann anschließend ihr Auto, wo sie von einem Mann angesprochen wurde. Auf der Heimfahrt bemerkte die Frau dann den Verlust der Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche, worin u.a. Ausweisdokumente, Bargeld und Kreditkarten enthalten waren. Der Stehlwert beziffert sich auf insgesamt 150 Euro. Darüber hinaus gelang es den Dieben des Portemonnaies unmittelbar nach der Tat gegen etwa 11.06 Uhr, die zuvor geklaute Kreditkarte ihres Opfers missbräuchlich einzusetzen und so an der Bankfiliale der VR-Bank in der Waldisstraße einen Geldbetrag von über 2400 Euro vom Konto ihres Opfers abzuheben. Die Polizei in Bad Sooden-Allendorf ermittelt nun wegen Diebstahls und Computerbetrug und bittet um Hinweise unter 05652/927943-0.

Ein weiterer Geldbörsendiebstahl ereignete sich ebenfalls am Montag gegen 11.35 Uhr im Herkules-Einkaufsmarkt in Eschwege. In diesem Fall hatte eine 80-jährige Kundin aus Eschwege ihre Geldbörse während des Einkaufs zwischenzeitlich auf ihrem Rollator abgelegt und dann kurzzeitig unbeaufsichtigt gelassen, so dass die Diebe sie sich unbemerkt aneignen konnten. Enthalten war in dem Portemonnaie ein Geldbetrag von 150 Euro. Hinweise erbittet hier die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Pflanzen; Polizei sucht Zeugen

In der Walburger Straße haben unbekannte Täter am Montag zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr vor einem Second-Hand Laden mehrere Pflanzen samt Pflanzkübel geklaut. Es handelt sich hierbei offenbar um zwei Palmen und einen Bananenbaum. Der Stehlwert wird mit 100 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer; Radfahrer leicht verletzt

In Niederhone kam es gestern Mittag gegen 13.40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und einem Fahrradfahrer (Pedelec). Ein 61-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf befuhr den Sechsackerweg und übersah dann einen von rechts aus der Weidenhäuser Straße kommenden, bevorrechtigten 66-jährigen Fahrer eines Pedelec. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Dazu kommen Sachschäden in Höhe von 600 Euro (Pkw) und 400 Euro (Pedelec).

Wildunfälle

Auf der B 452 zwischen Reichensachsen und Eschwege hat am Dienstagmorgen gegen 03.10 Uhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Bebra ein Wildschwein erfasst, dass den Aufprall letztlich nicht überlebte. An dem Lkw entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich auf der B 249 zwischen Eschwege und Wanfried. Hier hatte ein 57-jähriger Autofahrer aus Treffurt am Montagabend gegen 22.30 Uhr einen Waschbären erfasst, der noch am Unfallort verendete. Der Schaden am Pkw des Mannes beläuft sich auf 1500 Euro.

Trunkenheit im Verkehr

Die Polizei Eschwege hat strafrechtliche Ermittlungen gegen eine 51-jährige Frau aus Meinhard aufgenommen, die alkoholisiert in ihrem Auto unterwegs war. Die Beamten kontrollierten die Autofahrerin am Montagabend gegen 22.05 Uhr in der Straße „An der Schindersgasse“ in Grebendorf. Im Zuge der Kontrolle unterzogen die Beamten der Frau einem Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein der Frau daraufhin sicher und ordneten eine Blutentnahme an.

Polizei Sontra

Wildunfall

Eine 46-jährige Autofahrerin aus Eschwege ist am Dienstagmorgen gegen 05.20 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen, als sie auf der B 27 von Sontra in Richtung Berneburg unterwegs war. Dabei entstand Sachschaden von 1000 Euro.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Parkendes Auto angefahren; Schaden 2000 Euro

In Bad Sooden-Allendorf hat am Montagmorgen ein 45-Jähriger aus Küllstedt einen Verkehrsunfall verursacht, als er gegen 10.00 Uhr mit einem Kleintransporter in der Straße „Am Brauhaus“ am Fahrbahnrand parken wollte. Hierbei streifte er aus Unachtsamkeit den geparkten Pkw einer 36-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf. Die Schäden belaufen sich auf 1500 Euro am Auto der Frau und auf 500 Euro am Kleinbus des Verursachers.

Welle von „Schockanrufen“; Polizei warnt vor der betrügerischen Masche und gibt Tipps

Polizei Eschwege

Wie die Polizei in Eschwege mitteilt, erreicht die Beamten dort aktuell eine Welle von Schockanrufen. Innerhalb der letzten Stunde sind der Eschweger Polizei mittlerweile über 10 Sachverhalte zur Kenntnis gelangt, wonach unbekannte Telefonbetrüger versucht haben, ihre Opfer mittels der sog. „Schockanrufmasche“ zu betrügen. Der überwiegende Teil der Anrufe ging bei den Opfern im Raum Meinhard und Eschwege ein, vereinzelt sind aber auch andere Örtlichkeiten betroffen.

Die Betrüger geben in den Telefonaten u.a. vor, von der Polizei oder Strafverfolgungsbehörde zu sein und dass die Opfer einen nahen Familienangehörigen nach einem schweren Verkehrsunfall nur mittels einer hohen Kautionszahlung vor einer Haft bewahren können. Glücklicherweise erkannten bislang alle Opfer die Masche und es kam noch zu keinem schädigenden Ereignis.

Tipps zur Betrugsmasche: