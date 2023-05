Folgemeldung: Polizei sucht mit Foto den Eigentümer eines mutmaßlich gestohlenen E-Bikes

Stadt Kassel: Nach der am Freitag, den 19.05. gegen 19.10 Uhr erfolgten, Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebs in der Frankfurter Straße sucht die Polizei nun den rechtmäßigen Eigentümer des sichergestellten E-Bikes. Die Ermittler der EG 3 der Kassler Polizei gehen auf Grund der Gesamtumstände davon aus, dass es sich bei dem Fahrrad um Diebesgut handelt. Bei den bisherigen Ermittlungen konnte das E-Bike noch keiner angezeigten Straftat zugeordnet werden.

Bei dem Pedelec handelt es sich um ein sich um ein Rad der Marke Haibike, Modell SDuro Hardseven 2.0 in der Farbe grau/silber.

Die zuständigen Ermittler der EG3 bitten den rechtmäßigen Eigentümer darum, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall an Stern-Kreuzung: Zeugenhinweise erbeten

Kassel-Mitte: Zu einem Unfall zwischen einem noch unbekannten Fahrradfahrer und einem schwarzen Mercedes CLA und kam es am Sonntagabend gegen 22:20 Uhr an der Stern-Kreuzung in Kassel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 24-jährige Frau aus Hann. Münden am Steuer des Mercedes vom Altmarkt kommend auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs und stand an der Kreuzung zunächst an der roten Ampel. Als diese auf Grün umschaltete und die Autofahrerin vom linken Fahrstreifen aus anfuhr, fuhr plötzlich mitten auf der Kreuzung von links aus Richtung Fußgängerzone kommend ein Fahrradfahrer vor ihren Pkw und streifte die Front des Mercedes. Der Radfahrer kam durch den Zusammenstoß nicht zu Fall und fuhr anschließend in Richtung Holländischer Platz davon, offenbar ohne Verletzungen davongetragen zu haben. Es soll sich um einen dunkel gekleideten Mann mit Rucksack und Basecap gehandelt haben, der helle Haut und mutmaßlich blonde Haare hatte. Von dem vermutlich unbeleuchteten Fahrrad konnte die Autofahrerin aufgrund der Dunkelheit keine Beschreibung abgeben. Am Pkw der 24-Jährigen war durch den Unfall ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den geflüchteten Fahrradfahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100.

Pkw-Brand in Heckershausen: Kripo geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Ahnatal-Heckershausen (Landkreis Kassel): In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Ahnataler Ortsteil Heckershausen zu einem Pkw-Brand. Ein in einer Parkbucht in der Hauptstraße, Höhe Bahnhofstraße, abgestellter 5er BMW war gegen 4 Uhr in Flammen aufgegangen und durch das Feuer völlig zerstört worden. Ein zweiter, dahinter stehender Pkw wurde durch die große Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kasseler Kriminalpolizei muss davon ausgegangen werden, dass der BMW von Unbekannten vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Die Ermittler des für Branddelikte zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo suchen bei der Aufklärung des Falls nun auch nach Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Autobrand gemacht haben. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Diebe klettern durch ein Fenster im zweiten Stock: Polizei sucht nach Zeugen

Landkreis Kassel / Schauenburg: In der Nacht zum heutigen Dienstag erwachte gegen 01.00 Uhr ein 39-jähriger Familienvater aus Schauenburg-Hoof durch ungewöhnliche Geräusche. Als er sich in seiner Wohnung umschaute, bemerkte er im Badezimmer ein offenes Fenster. Das Bad befindet sich im 2. OG eines Mehrfamilienhauses, in einer Höhe von etwa 6 Metern. Der Geschädigte rief die Polizei an und sah noch zwei Tatverdächtige die offensichtlich grade aus dem Fenster geflohen waren. Die Tatverdächtigen bewegten sich auf der Korbacher Str. in Richtung stadteinwärts und trugen eine Leiter bei sich. Eine Täterbeschreibung war ihm jedoch nicht möglich. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief leider erfolglos. Bei der näheren Kontrolle stellte die Familie fest, dass zwei Geldkassetten mit Bargeld sowie eine Spardose entwendet wurden.

Die Polizei hofft nun auf diesem Wege Hinweise auf die möglichen Täter zu erhalten. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kriminalkommissariat 21/22 geführt, welches für Einbrüche zuständig ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Gesuchter 33-Jähriger nach verbotenen und volksverhetzenden Ausrufen in Innenstadt festgenommen: Weitere Zeugen gesucht

Kassel-Mitte: Für Aufsehen sorgte am gestrigen Montagabend in der Kasseler Innenstadt ein betrunkener Mann, der in einer Straßenbahn verbotene rechtsextreme Parolen und lautstarke volksverhetzende Äußerungen getätigt haben soll. Eine Streife des Polizeireviers Mitte war gegen 21:15 Uhr in die Obere Königsstraße gerufen worden und konnte den 33-Jährigen kurze Zeit später in der Nähe des Rathauses festnehmen. Wie anderen Fahrgäste der Tram den Beamten schilderten, hatte sich der Mann während der Fahrt aggressiv gezeigt, herumgepöbelt und mehrfach „Sieg Heil“ sowie antisemitische Äußerungen ausgerufen, weshalb sie die Polizei alarmierten. Den Tatverdächtigen, bei dem ein Atemalkoholtest 1,4 Promille ergab, nahmen die Beamten anschließend mit auf das Revier. Wie sich bei einer Überprüfung herausstellte, war der 33-Jährige vor einigen Tagen nicht in eine Forensik zurückgekehrt, in der er untergebracht ist. Der Gesuchte wurde daher nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Einrichtung in Bad Emstal gebracht. Er muss sich nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung verantworten.

Weitere Fahrgäste oder Zeugen, die die Ausrufe des Mannes am gestrigen Abend wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.