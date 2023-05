Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Skateboard-Fahrer verletzt

Fulda. Ein 28-jähriger Skateboard-Fahrer aus Flieden wurde bei einem Unfall am Montag, (22.05.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 8.40 Uhr in Fulda die Dalbergstraße in Richtung Gutenbergstraße und benutzte hierzu den Fahrradstreifen. In Höhe der Rabanusstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 62-jährigen BMW-Fahrerin, welche die Dalbergstraße in Richtung Goethestraße befuhr und nach links in die Rabanusstraße einbiegen wollte. Der Skateboard-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Petersberg. Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (22.05.). Eine 22-jährige BMW-Fahrerin befuhr gegen 18.30 Uhr in Petersberg die Rabanus-Maurus-Straße aus Richtung Bertholdstraße kommend in Fahrtrichtung Petersberger Straße. In Höhe der Hausnummer 42 verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer auf dem Gehweg befindlichen Ampelanlage. An dem Pkw und der Ampel entstand Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall

Bebra. Am Montag (22.05.), gegen 21 Uhr, befuhren zwei Pkw-Fahrer aus Sontra mit einem Audi und einem BMW die B27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Cornberg. Der BMW-Fahrer fuhr aus ungeklärter Ursache auf den Audi auf. Der Gesamtschaden beträgt circa 9.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Diebstahl

Schlitz. Unbekannte bauten den Signalgeber einer Fußgängerampel in der Bahnhofstraße aus. Das Fehlen des Bauteils im Wert von rund 1.000 Euro wurde am Montag (22.05.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schockanruf – Geldübergabe verhindert – Polizei warnt

Grebenhain. Sie spielen mit den Gefühlen ihrer Opfer und wollen sie dabei um ihr Geld bringen: Immer wieder kommt es zu Schockanrufen dreister Betrüger bei osthessischen Bürgerinnen und Bürgern.

Mitunter halten die Schwindler ihre potentiellen Opfer stundenlang am Telefon und üben Druck aus: So auch kürzlich bei einem 69-jährigen Mann aus dem Vogelsbergkreis. Die Betrüger ließen ihn in dem Glauben, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und in Haft müsse. Dieser Haftstrafe könne man nur entgehen, wenn der Vogelsberger eine fünfstellige Kaution zahle. Also hob der 69-Jährige einen beträchtlichen Geldbetrag von seinem Konto ab.

Glücklicherweise brach das Gespräch mit den betrügerischen Anrufern aus bislang unklarer Ursache aber noch vor der Geldübergabe ab, woraufhin der Mann aus dem Vogelsberg proaktiv bei der Polizeistation Lauterbach anrief. In dem Gespräch mit den tatsächlichen Polizeibeamten konnte der Betrug schließlich aufgedeckt und eine Geldübergabe verhindert werden.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei Osthessen:

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Baucontainer aufgebrochen

Fulda (ots)

Petersberg. Unbekannte brachen zwischen Mittwoch (17.05.) und Montag (22.05.) in der Lehnerzer Straße einen Baucontainer auf. Die Täter stahlen mehrere Baumaschinen im Gesamtwert von circa 7.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sattelzug in Vollbrand

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Abend des 22.05.2023 befuhr ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Emsland gegen 19:50 Uhr mit seinem Sattelzug die BAB 7 aus Richtung Kassel kommend in Fahrtrichtung Kirchheim. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet die Zugmaschine im Bereich der „Kreuzeiche“ in Brand. Dem Fahrer gelang es noch, den beladenen Sattelzug auf den Standstreifen zu lenken und sich selbst anschließend in Sicherheit zu bringen. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Autobahn in Richtung Süden seit ca. 20:00 Uhr voll gesperrt. Wie lange die Vollsperrung noch andauert, ist derzeit noch unklar.