Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Raser auf der B448: VW Fahrer hatte es „eilig“ – Offenbach

(mh) Um ganze 63 km/h (verwertbare Messung, nach Abzug der Toleranz) überschritt ein 34 Jahre alter Mann am Montagmittag die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße 448 zwischen Offenbach und der Anschlussstelle Lämmerspiel. Einen Spitzenwert von bis zu 219 Stundenkilometer, hatte der Fahrer gegen 12.22 Uhr zwischenzeitlich auf dem Streckenabschnitt, der auf eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h begrenzt ist, erreicht. Die Beamten der Autobahnpolizei konnten den Golf-Fahrer einer Kontrolle unterziehen und ihm mit dem geprüften Messergebnis konfrontieren. In der Kontrolle gab der Mann aus Obertshausen an, er habe es „eilig“, weil er eine „Möbellieferung“ erwarte. Nun kommen auf ihn ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein mögliches Fahrverbot.

Beherztes Einschreiten verhindert Trickbetrug: ältere Dame vor Vermögensverlust bewahrt – Offenbach

(mh) Erneut versuchten Betrüger mit einer gängigen Masche am Telefon an Geld, diesmal von einer Frau aus Offenbach, zu gelangen. In dem Telefongespräch wurde ihr glaubhaft gemacht, sie solle Geld von ihrer Bank abheben, da es in der vergangenen Zeit häufiger zu Einbrüchen in der Nachbarschaft gekommen sei. Die 78-Jährige entschied sich am Montagmorgen, gegen 9.15 Uhr, zu ihrer Bank zu fahren, um ihr Geld zu „sichern“. Ein Nachbar, der von ihrem Vorhaben, erfahren hatte, versuchte sie abzuhalten und zu überzeugen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. Verunsichert stieg die Dame jedoch trotzdem in ein Taxi, um sich auf den Weg zur Bank zu begeben. Durch das beharrliche Einschreiten des Nachbars, indem er schließlich die Polizei verständigte, konnten Beamte der Leitstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen die Zentrale des Taxiunternehmens kontaktieren und so die Fahrt stoppen. Die Betrüger gingen demnach leer aus und nun ermittelt die Kriminalpolizei, um die Täter zu identifizieren.

Angriff mit Messer: Autofahrer flieht/Täter unbekannt – Lämmerspiel

(mh) Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen nachdem ein circa 45-jähriger Radfahrer am Sonntagabend mit einem 33 Jahre alten Autofahrer in Streitigkeiten geriet und dabei ein Messer einsetzte. Der mit einem hellen Oberteil, Jeansjacke und kurzer Hose bekleidete Mann, fuhr in der Mühlheimer Straße auf seinem silbernen Rennrad neben dem Auto des Geschädigten und bespuckte das Fahrzeug mit einem Kaugummi. Als der Fahrer des bespuckten PKW den Radfahrer, der längeres Haar und einen dunklen Rucksack trug, zur Rede stellen wollte und aus seinem Auto stieg, zog dieser ein Messer hervor und ging damit entschlossen auf den 33-Jährigen zu. Der Autofahrer konnte sich dem Angriff des Unbekannten entziehen und zu Fuß fliehen. Der schlanke, circa 1,90 Meter große Täter, mit braunen Haaren und Dreitagebart, stach daraufhin auf die Reifen des Fahrzeugs ein. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, sowie wegen Sachbeschädigung an dem Kraftfahrzeug ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Mühlheimer Polizei unter der Rufnummer 06108 6000-0.

„Klapperer“ unterwegs: Polizei mahnt Autos zu verschließen – Dietzenbach

(dj) Am frühen Dienstagmorgen „klapperte“ ein Unbekannter mehrere Fahrzeuge im Nelson-Mandela-Weg, auf der Suche nach Wertgegenständen, ab. Ein aufmerksamer Passant meldete gegen 3.45 Uhr eine Person, welche die Straße entlangging und an den Türgriffen der geparkten Autos rüttelte; bei mindestens drei Fahrzeugen konnte der Täter die jeweils unverschlossenen Türen öffnen. Dank des sofortigen Anrufs des Mitteilers bei der Polizei und dem schnellen Eintreffen der Beamten, nahm der etwa 1,75 Meter große, dunkel gekleidete und mit einem Rucksack ausgestattete Mann die Flucht auf, sodass ein weiteres „abklappern“ verhindert wurde. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist nicht bekannt, ob der Dieb etwas aus den Autos entwendet hat. „Klapperer“ sind Personen, die an geparkten Fahrzeugen die Türgriffe hochziehen, um zu überprüfen, ob diese unverschlossen sind. Offene Fahrzeuge werden durchsucht und die Wertgegenstände daraus gestohlen. Die Beamtinnen und Beamten bitten darum, geparkte Fahrzeuge zu verschließen und die Verriegelung sicherheitshalber mit einem „Türgriffcheck“ zusätzlich zu überprüfen. „Klapperer“ nutzen jede Möglichkeit zum Diebstahl.

Mehrere Örtlichkeiten durch Graffitisprayer beschmiert: Sachschaden circa 3.000 Euro – Egelsbach

(mh) Gleich mehrfach versuchte sich ein unbekannter Sprayer unerlaubt in Egelsbach mittels gelber Sprayfarbe zu verewigen. Dabei wurden zahlreiche Örtlichkeiten (mindestens 15) – in einem bislang unbekannten Zeitraum – im Stadtgebiet mit den Schmierereien verunreinigt und durch die Farbe beschädigt. Unter den beschmierten Objekten waren neben Ortschildern, Verteilerkästen auch besprühte Gebäudewände durch die Beamten der Polizei am Montagmittag festgestellt worden. Hinweise zu dem oder den unbekannten Täter/n, durch Zeugen, nimmt die Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

Verursacher von Parkrempler gesucht – Seligenstadt

(dj) Die Polizei in Seligenstadt sucht einen flüchtigen Unfallverursacher, der am Montagvormittag entweder auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Klein-Welzheimer-Straße oder in der Aschaffenburger Straße (Parkplatz auf Höhe Hausnummer 54) einen geparkten blauen Mercedes beschädigt hat. Der Unfall soll sich zwischen 10.30 und 12 Uhr an einer der beiden Örtlichkeiten zugetragen haben. Hierbei wurde die Beifahrerseite der A-Klasse im Bereich der Hintertür zerkratzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.500 Euro. Der unbekannte Verursacher hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken den PKW beschädigt. Nun wird die Mithilfe von aufmerksamen Zeugen benötigt. Diese melden sich bitte bei der Polizeistation Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

Wer sah die Diebe auf der Baustelle? – Hanau/Wolfgang

(dj) Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Baustellengelände in der Jules-Verne-Straße (20er-Hausnummern) und entwendeten diverse Elektroartikel. Die Langfinger waren in einem Lagerraum der Rohbautiefgarage zugange. Anschließend verschwanden die Unbekannten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Nach ersten Einschätzungen liegt der Schaden bei 5.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 06181-9597-0 zu melden.

Radler verursachte Unfall und flüchtete – Hanau/Lamboy

(fg) Nach einer Unfallflucht, die sich bereits vergangenen Dienstag (16. Mai), gegen 16.30 Uhr, in der Schwarzenbergerstraße ereignet hatte, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe den Unfallverursacher. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der unbekannte Radler aus einer Hofeinfahrt im Bereich der einstelligen Hausnummern auf die Lamboystraße auf und stieß seitlich in einen vorbeifahrenden Mini. Der Radfahrer, der sich nach dem Zusammenstoß auf seinem Mountainbike aus dem Staub machte, war etwa 1,80 Meter groß und circa 30 Jahre alt. Er trug helle Kleidung und eine Basecap. Am Wagen der 37 Jahre alten Hanauerin entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

Suche nach Graffiti-Sprayern: Zeugen bitte melden! – Erlensee/Langendiebach

(fg) Unbekannte besprühten vergangene Woche (Mittwoch, 17. Mai bis Freitagmorgen, 19. Mai) in Langendiebach auf dem öffentlichen Freizeitgelände in der Konrad-Adenauer-Straße das dortige Toilettenhäuschen unter anderem mit einem Fallus-Symbol. Ferner besprühten die Täter ein auf dem Gelände befindliches Mauerwerk. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Beamtinnen und Beamten des Sachgebiets „Sprayer“ unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Diebe stahlen drei hochwertige Fahrzeuge und Kennzeichenschilder – Maintal/Dörnigheim

(jm) Diebe waren am Wochenende in der Honeywellstraße auf dem Gelände eines Autohauses zugange und stahlen drei hochwertige Gebrauchtfahrzeuge sowie mehrere Kennzeichen. Zwischen Samstag, 21 Uhr und Montag, 8 Uhr, gelangten die Täter auf das Firmengrundstück. Dort entwendeten sie einen roten Alfa Romeo Stelvio mit MTK-Kennzeichen sowie einen grauen Jeep Grand Cherokee und einen grauen Alfa Romeo Stelvio ohne Kennzeichen. Zudem montierten die Unbekannten das vordere und das hintere Kennzeichen von einem Wagen sowie drei weitere Einzelkennzeichen von Fahrzeugen ab. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl der hochwertigen Fahrzeuge und dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06181 100-123.

Handgreifliche Auseinandersetzung am Bahnhof: zwei männliche Täter treffen auf Jugendliche – Wächtersbach

(mh) Zwei Jugendliche gerieten am Freitagabend am Bahnsteig (Gleis 3) in Wächtersbach in eine Prügelei. Die zwei männlichen Jugendlichen (13 und 17 Jahre) waren gegen 21 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren befreundeten Jungen im Alter von 12 und 15 Jahren am Bahnhof unterwegs, als sich ihnen eine Gruppe anderer Jugendlicher (Anzahl unbekannt) näherte und mit ihnen in Streit geriet. Dabei haben zwei männliche Täter der Gruppe offenbar eine Rangelei mit den 13 und 17-Jährigen begonnen. Mit Faustschlägen in die Gesichter der 13 und 17-Jährigen endete die Rauferei. Die beiden Täter, bekleidet mit Jogginganzügen – einer in schwarz, der andere in grauer Montur mit schwarzer Basecap – flohen unerkannt mit ihrer Gruppe vom Tatort. Die Polizei Gelnhausen bittet daher nun um Hinweise von Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu der geflohenen Tätergruppe machen können, unter der Rufnummer 06051 827-0.

Ortseingangsschilder beklebt – Sinntal/Jossa

(jm) Drei Ortseingangsschilder in Jossa haben Unbekannte zwischen Montag (01.05.2023) und Mittwoch (10.05.2023) beschädigt. Die Täter beklebten mit einem optisch ähnlichen gelben Schild mit Schriftzug jeweils die Ortseingangsschilder aus Richtung Obersinn, Marjoß und Altengronau kommend. Neben der Sachbeschädigung ermitteln die Beamten nun auch wegen des Verdachts des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizei in Schlüchtern.