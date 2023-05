Einbruch am Morgen,

Dornburg-Thalheim, Am Sportplatz, Montag, 22.05.2023, 07:20 Uhr bis 09:00 Uhr

(wie) Am Montagmorgen wurde in Thalheim in ein Wohnhaus eingebrochen. Ein 43-Jähriger hatte gegen 07:20 Uhr kurz das Haus verlassen. Diesen Moment nutzten Einbrecher in der Straße „Am Sportplatz“ offenbar aus und schlugen eine Glasscheibe ein. So gelangten die Täter in das Haus, wo das Glas einer Tür eingeschlagen und die Räume durchwühlt wurden. Das Diebesgut ist bisher nicht bekannt. Die Einbrecher entkamen noch vor der Rückkehr des 43-Jährigen gegen 09:00 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise. Wem ist am Montagmorgen in der Straße „Am Sportplatz“ eine oder mehrere unbekannte Personen oder ein unbekanntes Fahrzeug aufgefallen?

Garage aufgebrochen,

Weilburg-Kirschhofen, Friedrichstraße, Samstag, 20.05.2023, 13:00 Uhr bis Montag, 22.05.2023, 17:00 Uhr

(wie) In der Zeit von Samstag bis Montag wurde in Kirschhofen eine Garage aufgebrochen und zwei E-Bikes daraus gestohlen. Unbekannte hatten sich über ein Eingangstor Zutritt zum Garten eines Hauses in der Friedrichstraße verschafft. Auf dem Grundstück öffneten sie gewaltsam die Schließvorrichtung der Garage und konnten so das Tor öffnen. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe zwei E-Bikes der Marke „Cube“ in den Farben braun und grau. Sachschaden und Wert des Diebesgutes summieren sich auf mehrere Tausend EUR. Am Montagnachmittag bemerkten die Besitzer das Fehlen der Zweiräder. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Taschenrechner aus Auto gestohlen,

Dornburg-Frickhofen, Egenolfstraße, Montag, 22.05.2023, 18:30 Uhr bis Dienstag, 23.05.2023, 06:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Diebe ein Fahrzeug in Frickhofen durchwühlt und etwas daraus gestohlen. Der oder die Täter öffneten im Schutze der Dunkelheit einen in der Egenolfstraße auf einem Stellplatz geparkten roten Toyota Yaris auf unbekannte Weise. Der Innenraum wurde durchwühlt, nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nur ein Taschenmesser entwendet. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

E-Scooter gestohlen,

Limburg, Westerwaldstraße, Montag, 22.05.2023, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr

(wie) Am Montagabend wurde in Limburg ein E-Scooter vor einem Supermarkt gestohlen. Eine 31-Jährige war mit einem E-Scooter der Marke „Mi“ zum Einkaufen gefahren und hatten das Gefährt vor einem Supermarkt in der Westerwaldstraße abgestellt. Am dortigen Fahrradständer nutze sie ein Fahrradschloss zur Sicherung. Als sie nach einer halben Stunde zu dem Abstellplatz zurückkehrte, war der E-Scooter verschwunden, das Spiralschloss hing noch am Radständer. Der Elektroroller im Wert von circa 300 EUR war mit dem Versicherungskennzeichen 294-WIZ versehen. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

An Schulter verletzt,

Löhnberg, Mittelstraße, Sonntag, 21.05.2023, 22:30 Uhr

(wie) In Löhnberg wurde am späten Sonntagabend ein Jugendlicher von einem unbekannten Geschoss verletzt. Der 15-Jährige hielt sich mit Freunden in einer Grünanlage an der Mittelstraße auf. Hierbei stand er vor einer Bank auf der seine Freunde Platz genommen hatten. Plötzlich verspürte er einen Schmerz an der linken Schulter. Dort war er offensichtlich von einem unbekannten Geschoss, mutmaßlich aus einem Luftgewehr oder einer Zwille, getroffen worden. Woher das Geschoss kam und wer auf den Jugendlichen geschossen hat ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Vandalismus in Weilburg,

Weilburg, Mauerstraße, Sonntag, 21.05.2023, 04:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Vandalen in Weilburg ihr Unwesen getrieben. Die vier unbekannten Männer betraten gegen 04:30 Uhr das Außengelände eines Bistros in der Mauerstraße. Dort wüteten sie zwischen dem Mobiliar und schleuderten mehrere Außenmöbel über eine Brüstung und einen Abhang hinunter. Insgesamt entstand durch die sinnlose Zerstörungswut an mehreren Tischen, Bänken, Stühlen und einem Schirm ein Schaden von über 2.500 EUR. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

Kinder bei Sturz mit Roller schwer verletzt, Selters-Müster, Schöne Aussicht, Montag, 22.05.2023, 17:00 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag haben sich zwei Kinder bei einem Sturz mit einem Kinderroller in Münster schwer verletzt. Ein 12-Jähriger hatte einen 2-Jährigen in der Straße „Schöne Aussicht“ auf einem Kinderroller mitgenommen. Sie fuhren zusammen auf dem Gefährt in Richtung Langhecker Weg. In einer Rechtskurve stürzten die Kinder mit dem Roller und verletzten sich dabei schwer. Der 2-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Frankfurt gebracht, den 12-Jährigen brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus in der Nähe. Für die Polizei ergab sich kein Hinweis auf eine Fremdeinwirkung.

Falsches Wenden verursacht Unfall,

Limburg, Pariser Straße, Montag, 22.05.2023, 15:10 Uhr

(wie) Eine Autofahrerin hat am Montagnachmittag in Limburg bei einem falschen Wendemanöver einen Unfall mit einem Verletzten verursacht. Die 26-Jährige war mit einem Porsche die Pariser Straße vom ICE-Bahnhof kommend in Richtung A 3 auf dem rechten von zwei Fahrstreifen unterwegs. Plötzlich wollte die Frau wenden und fuhr dabei nach links über die durchgezogene Linie. Hierbei übersah sie offensichtlich den auf der linken Fahrspur fahrenden Opel eines 23-Jährigen. Der Mann konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte gegen die linke Seite des wendenden Porsche. Bei dem Unfall wurde der 23-Jährige leicht verletzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 14.500 EUR.