Wiesbaden: Die Polizei-News

51-Jährige angegriffen,

Wiesbaden, Tränkweg, 22.05.2023, 10.30 Uhr,

(pl)Am Montagvormittag wurde eine 51-jährige Frau im Wald im Bereich des

Tränkwegs von einem unbekannten Täter angegriffen. Nach Angaben der Geschädigten

sei sie gegen 10.30 Uhr im Wald plötzlich von hinten festgehalten worden. Sie

habe sich aber losreißen können, woraufhin der Angreifer von ihr abgelassen

habe. Als dann noch weitere Personen den Waldweg entlanggekommen seien, habe der

Täter die Flucht ergriffen. Der Angreifer wurde als etwa 16-20 Jahre alt, ca.

1,85 Meter groß mit einer sportlich-schlanken Statur, dunklen Augen, sehr heller

Haut und kinnlangen, zu Zöpfen geflochtenen Haaren beschrieben. Er habe eine

Baseballmütze, ein kariertes weiß-blaues Hemd und eine Jeans getragen. Zeuginnen

oder Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich mit

dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu

setzen.

Einbrecher gescheitert,

Wiesbaden, Wellritzstraße, 21.05.2023, 23.00 Uhr bis 22.05.2023, 10.50 Uhr,

(pl)In der Wellritzstraße scheiterten Unbekannte in der Nacht zum Montag beim

Versuch, in ein Wettbüro einzubrechen. Die Täter hatten sich erfolglos an der

Eingangstür zu schaffen gemacht und schließlich unverrichteter Dinge die Flucht

ergriffen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Graf-von-Galen-Straße, 08.05.2023 bis 21.05.2023,

(pl)Innerhalb der vergangenen zwei Wochen haben unbekannte Täter in der

Graf-von-Galen-Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter öffneten

den Automaten gewaltsam und entwendeten die darin befindlichen

Zigarettenpackungen sowie das Bargeld. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter

der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Blitzableiter von Schulgebäude beschädigt, Wiesbaden, Schumannstraße,

16.05.2023, 11.00 Uhr bis 22.05.2023, 07.00 Uhr,

(pl)Über das verlängerte Wochenende haben unbekannte Täter auf dem Dach eines

Schulgebäudes in der Schumannstraße die Blitzableiter beschädigt. Die

Blitzableiter wurden an verschiedenen Stellen abgeknickt, wodurch ein

Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden ist. Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

„WharsApp“-Betrüger als Tochter getarnt,

Schlangenbad-Georgenborn, Montag, 22.05.2023,

(fh)Am Montag hatte eine Frau aus Georgenborn eigentlich gute Absichten, als sie

mehrere Tausend Euro auf das Konto von Betrügern überwies. Im Laufe des Tages

erhielt die Seniorin über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ Textnachrichten einer

ihr unbekannten Nummer. In den Nachrichten gab sich das Gegenüber als Tochter

der Georgenbornerin aus. Die „Tochter“ gaukelte vor, dass ihr Handy

kaputtgegangen sei und nun über eine neue Nummer verfüge. Um die nun fällige und

äußerst teure Rechnung für das Gerät zu begleichen, benötige sie die finanzielle

Unterstützung ihrer „Mutter“. Im Glauben daran, etwas Gutes zu tun und

tatsächlich mit der eigenen Tochter zu kommunizieren, überwies die Seniorin zwei

Mal Geldbeträge auf ein fremdes Konto. Erst als eine dritte Forderung einging,

wurde sie stutzig und durchschaute den Betrug. Ihr entstand ein finanzieller

Schaden von knapp 3.300 Euro.

Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und

sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen

eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie

diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer

„neuen Rufnummer“ berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab.

Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Sollten Sie durch eine

derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich

darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

Hoher Schaden bei Unfallflucht, Taunusstein-Orlen, Kastellstraße, Sonntag,

21.05.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 22.05.2023, 07:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen hat eine bislang unbekannte

Person in Taunusstein-Orlen einen schadensträchtigen Unfall verursacht und ist

geflüchtet. Zwischen Sonntag, 17:00 Uhr und Montag, 07:00 Uhr hatte ein Orlener

seinen grünen Skoda Fabia ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Kastellstraße

geparkt. In diesem Zeitraum streifte ein unbekanntes Fahrzeug den Skoda beim

Vorbeifahren und beschädigte diesen im Bereich der Fahrerseite. Der

Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin schenkte dem rund 3.000 Euro

teuren Sachschaden offenbar keine Beachtung und fuhr einfach davon.

Hinweise zu der Unfallflucht werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter

der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

Fahrzeug überschlägt sich – Fahrer verletzt, Bad Schwalbach, Königsberger

Straße / Reitallee, Montag, 22.05.2023, 15:30 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag stieß ein Autofahrer in Bad Schwalbach mit einer Mauer

zusammen, sein Fahrzeug überschlug sich und landete auf der Seite. Gegen 15:30

Uhr befuhr der 72 Jahre alte Mann aus Bad Schwalbach mit seinem Dacia die

Reitallee. In Höhe der Kreuzung zur Königsberger Straße verlor der 72-jährige

die Kontrolle über seinen Pkw und stieß frontal mit einer aus Pflanzringen

bestehenden Mauer zusammen. Der Dacia prallte ab, überschlug sich und kam auf

der Beifahrerseite zum Stillstand. Der Bad Schwalbacher musste in ein

Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Fahrzeug, der Mauer und einem ebenfalls

vom Pkw erfassten Schild entstanden Sachschäden in Höhe von zusammen knapp

15.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein medizinischer Grund

ursächlich für den Unfall gewesen sein.

Zusammenstoß auf Landesstraße, Idstein, L 3023, Montag, 22.05.2023, 11:45 Uhr

(fh)Bei einem Unfall nahe eines Wertstoffhofes bei Idstein wurden am

Montagmittag vier Fahrzeuginsassen verletzt. Gegen 11:45 Uhr beabsichtigte ein

64-jähriger Idsteiner mit seinem Volvo V90 vom Gelände des Wertstoffhofes

zwischen Idstein und Heftrich auf die L 3023 in Richtung Idstein abzubiegen.

Während des Abbiegens übersah der Mann offenbar den Audi A4 eines 57-Jährigen,

der zeitgleich auf der Landesstraße von Idstein nach Heftrich unterwegs war. Bei

der Kollision beider Fahrzeuge wurden die beiden Fahrzeugführer sowie ihre

jeweiligen Mitfahrer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Den Sachschaden

schätzt die Polizei auf etwa 35.000 Euro. Die Fahrbahn musste im Rahmen der

Unfallaufnahme, bei der auch beide Fahrzeuge abgeschleppt wurden, voll gesperrt

werden.

Pkw fährt in Bachlauf, Hohenstein, Strinz-Margarethä, L 3032, Montag,

22.05.2023, 10:20 Uhr

(fh)Am Montagmorgen ist eine Autofahrerin bei Strinz-Margarethä von der Fahrbahn

abgekommen und in einem Bachlauf gelandet. Die 56-jährige Frau aus Hohenstein

war gegen 10:20 Uhr in ihrem VW Beetle auf der L 3032 von Wingsbach nach

Strinz-Margarethä unterwegs. An der Kreuzung zur L 3274 bog die Frau in Richtung

Strinz-Margarethä ab und kam kurz darauf aus bislang unbekannten Gründen nach

links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie mehrere Hundert Meter durch ein

angrenzendes Feld und kam erst in einem Bachlauf zum Stehen. Der

leichtverletzten Frau gelang es ihr Fahrzeug eigenständig zu verlassen. Auf den

Unfall aufmerksam gewordene Verkehrsteilnehmer informierten daraufhin Polizei

und Rettungsdienst. Die 56-Jährige konnte nach einer ambulanten Behandlung vor

Ort entlassen werden. Ihr Fahrzeug, an dem ein Sachschaden von knapp 5.000 Euro

entstand, musste abgeschleppt werden.