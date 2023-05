Bergstrasse

Lautertal: Kupfer entwendet / Zeugen gesucht

Lautertal (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch (17.5.) und Montag (22.5.) haben

Kriminelle ihr Unwesen auf einem Gelände in der Nibelungenstraße getrieben und

aus einem Container rund 700 Kilogramm Kupfer entwendet. Der Wert der Beute

beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 2000 Euro. Für den

Abtransport des Diebesguts dürften die Täter ein Fahrzeug verwendet haben. Das

Kommissariat 41 in Bensheim ist mit dem Fall betraut. Die Ermittlerinnen und

Ermittler fragen: Wer hat in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Tatfahrzeug geben? Unter

der Rufnummer 06251/84680 sind die Beamten zu erreichen.

Darmstadt

Darmstadt: Versuchter Einbruch in Schuhmodegeschäft

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (20.5.) und Montag (22.5.) haben

Kriminelle offenbar versucht, gewaltsam in die Räume eines Schuhmodegeschäfts,

zu gelangen. Ihre Spuren waren am Montagvormittag entdeckt und die Polizei

alarmiert worden. Das Kommissariat 43 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut

und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: 35-Jähriger nach Einsatz im Polizeigewahrsam

Griesheim (ots) – Ein 35-Jähriger muss sich nach einem Polizeieinsatz am

Dienstagmittag (23.5.) in einem Verfahren verantworten. Gegen 11 Uhr

verständigten Zeugen die Polizei und meldeten einen Mann vor einem Laden in der

Wilhelm-Leuschner-Straße, der rumschreien und randalieren würde. Im Anschluss

soll er in dem Geschäft unter anderem gegen die Fenster geschlagen haben. Die

Streife konnte den beschriebenen Mann schließlich in der Goethestraße

festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte eine Pistole aufgefunden

werden. Aktuellen Ermittlungen zufolge handelte es sich um eine Softair-Pistole.

Ein Alkoholtest ergab bei der Kontrolle einen Wert von 2,31 Promille. Er wurde

festgenommen und kam zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zur

Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle. Er wird sich nun in einem

Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Pfungstadt: Vandalen rufen Polizei auf den Plan / Polizei nimmt 17-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Pfungstadt (ots) – Weil sie offenbar am späten Montagabend (22.5.) ihr Unwesen

im Bereich des Bahnhofs in der Eberstädter Straße getrieben haben, alarmierten

Zeugen die Polizei.

Kurz vor Mitternacht bekam die Pfungstädter Polizei die Meldung, dass mehrere

Personen an einer dortigen Haltestelle auf Glasscheiben einschlagen würden. Nach

aktuellem Kenntnisstand wurde eine Anzeigensäule beschädigt. Sofort begaben sich

Polizeistreifen zum Einsatzort. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung

konnten die Ordnungshüter einen 17-jährigen Tatverdächtigen in der

Elisabethenstraße stoppen, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er musste

die Ordnungshüter mit auf die Station begleiten, wo er im Anschluss von seinen

Erziehungsberechtigen abgeholt wurde. Da zum aktuellen Zeitpunkt nicht

ausgeschlossen werden kann, dass das von ihm mitgeführte Rad entwendete wurde,

stellten es die Beamtinnen und Beamten sicher. Die Suche nach weiteren möglichen

Tatverdächtigen verlief bislang ergebnislos. Die Ermittlungen zu den

Gesamtumständen dauern an. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro

geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim

Kommissariat 35 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Rheinstraße/Grafenstraße

zwischen einem Linienbus des ÖPNV und einem PKW verursachte am Montagabend

(22.05.) gegen 18:30 Uhr einen Sachschaden von etwa 6.000EUR. Hierbei

beabsichtigte der Fahrer des Linienbusses, von der Rheinstraße in die

Grafenstraße nach rechts abzubiegen, übersah jedoch nach ersten polizeilichen

Ermittlungen ein rotes Lichtzeichensignal. Infolge dessen kam es zu einem

Zusammenstoß mit einem anderen PKW, der den Kreuzungsbereich

Rheinstr./Grafenstr. geradeaus passieren wollte. Glücklicherweise kam es durch

den Zusammenstoß zu keinen verletzten Personen. Durch die Unfallaufnahme kam es

zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zwecks abschließender polizeilicher

Ermittlungen werden Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben gebeten,

sich beim 1.Polizeirevier Darmstadt unter der Tel. 06151-969-41110 zu melden.

Griesheim – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Griesheim (ots) – Am Sonntag den 21.05.2023 ereignete sich zwischen 01.00 Uhr

und 07.50 Uhr in Griesheim, Sophie-Scholl-Straße gegenüber der Hausnummer 62 ein

Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw erheblich beschädigt wurde. Das

unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich nach der Kollision in unbekannte

Richtung. Von dem Fahrzeug ist bekannt, dass die Beleuchtungseinrichtung hinten

links beschädigt wurde. An der Unfallstelle blieben große Bruchstücke Klar- und

Rotglas der oben genannten Beleuchtung zurück.

Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Fahrzeug bitte an das 2.

Revier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969 41210.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Vier Fahrer berauscht am Steuer – Über 80 Fahrzeuge bei Kontrollstelle gestoppt

Streifen der Polizeidirektion Groß-Gerau haben am Montagnachmittag (22.05.) eine größere Kontrollstelle auf der Bundesstraße 486 im Bereich Mönchbruch durchgeführt. Bei dem vierstündigen Einsatz zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr stoppten die Polizeikräfte insgesamt 82 Fahrzeuge und kontrollierten 123 Personen. Schwerpunkt der Kontrolle waren insbesondere berauschte Verkehrsteilnehmer.

Vier Autofahrer im Alter von 23, 35, 50 und 51 Jahre mussten nach der Überprüfung eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ein Drogenvortest verlief bei einem 51 Jahre alten Mann positiv auf Kokain. Bei den anderen drei Kontrollierten bestand aufgrund der Testergebnisses ein Verdacht des Cannabis-Konsums. Zudem stellten die Einsatzkräfte bei dem 51-Jährigen Kleinstmengen Kokain und bei dem 23-jährigen Fahrer Marihuana sicher. Allen vier Männern wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Ebenfalls strafrechtlich verantworten muss sich ein 45 Jahre alter Mann, der sich alkoholisiert und ohne Führerschein ans Steuer gesetzt hatte. Ein Alkoholvortest zeigte einen Wert von 0,8 Promille an, weshalb er für einen gerichtsverwertbaren Test mit auf die Wache kam. Ermittlungen ergaben zudem, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat. Zum gleichen Ergebnis kamen die Polizeibeamten beim Abgleich der Daten eines 47 Jahre alten Mannes aus Offenbach, der ebenfalls im Rahmen der Kontrollstelle überprüft wurde. Gegen ihn erstatteten die Ordnungshüter ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Mörfelden-Walldorf – A5: 38-jähriger Busfahrer mit zwei Fahrerkarten unterwegs

Ein 38 Jahre alter Mann muss sich nach einer Verkehrskontrolle am frühen Montagmorgen (22.05.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 5 Uhr hatten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen den Kraftomnibus auf der Autobahn 5 bei Mörfelden-Walldorf gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten am digitalen Fahrtenschreiber fiel schnell auf, dass zwei Fahrerkarten gesteckt waren, der Mann aus Serbien aber alleine als Fahrer unterwegs war und auf einer fremden Karte fuhr. Da der Verdacht bestand, dass er eine Mehrfachbesatzung vortäuschen wollte und eigentlich schon seit 8 Uhr am Vortag non-stop unterwegs war, war die Fahrt unfreiwillig zu Ende. Wegen der Fälschung beweiserheblicher Daten leiteten die Polizisten ein Verfahren ein. Zur Sicherung des Verfahrens wurde eine Sicherheitsleistung von 2.000 Euro vom Fahrer sowie 4.000 Euro vom Busunternehmer erhoben. Die Ermittlungen zu weiteren, möglichen Verstößen gegen Lenk- oder Ruhezeiten dauern an.

Kelsterbach: Keine Verstöße bei Geschwindigkeitsmessung

Im Rahmen der Aktionswoche zum Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer haben Polizeikräfte am Montagmorgen (22.05.) Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Bergstraße und Mainstraße durchgeführt. In dem Streckenabschnitt liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 30 km/h. Im Einsatzzeitraum zwischen 7.40 Uhr und 8.10 Uhr waren alle gemessenen Fahrzeuge erfreulicherweise ordnungsgemäß unterwegs. Ein 41-Jähriger muss sich dafür in einem Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Ihn hatten die Streifen gegen 8 Uhr auf seinem E-Roller gestoppt. Da der Roller nicht versichert war, stellten die Polizisten das Gefährt sicher und erstatteten Anzeige gegen den Fahrer.