Bad Bergzabern: „Panther Challenge 23“ vom 13. bis 15. Juni 2023

Bad Bergzabern – Die Bundespolizeiabteilung Bad Bergzabern wird auch in diesem Jahr für den Südwestdeutschen Raum die „Panther Challenge 23“ vom 13.06. – 15.06.2023 ausrichten.

„99 Schülerinnen und Schüler wurden von unseren Einstellungsberatern ausgesucht und schlüpfen am 13.06.2023 in die Rolle eines Bundespolizisten. Um den jungen Leuten unser Berufsbild so nah wie möglich zu bringen, werden sie, wie die Einsatzkräfte auch, in Gruppen und Züge aufgeteilt.“ BUNDESPOLIZEI

Die Teilnehmer/innen werden durch ein Team erfahrener Beamter der Abteilung betreut und begleitet. An drei anspruchsvollen Tagen sollen sie Teamgeist, Intelligenz und Fitness bei inszenierten Demonstrationslagen, beim Einsatztraining sowie beim Bewältigen verschiedener Aufgaben im Team unter Beweis stellen.

Die Übernachtung ist in Zelten auf dem Abteilungsgelände vorgesehen.

Daneben gibt es natürlich auch Informationen rund um die Bundespolizei, die Ausbildung, Karrierechancen und Verwendungsmöglichkeiten.

Am 15.06.23, dem letzten Tag dieser Veranstaltung, findet der Abschlusswettkampf ab 12 Uhr auf dem Schlossplatz Bad Bergzabern statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten in mehreren Stationen gegeneinander an. Im Anschluss erfolgt die Siegerehrung der besten Teams.