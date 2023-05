Großmutter und Enkel stören Polizeieinsatz

Kaiserslautern (ots) – Eine 54-Jährige und ihr 20-jähriger Enkel haben am Montag im Stadtgebiet einen Polizeieinsatz gestört. Gegen ein 15-jähriges Familienmitglied der beiden bestand die richterliche Anordnung einer Vorführung vor dem Amtsgericht Kaiserslautern.

Als Polizeibeamte am Nachmittag den Jugendlichen zu Hause abholen wollten, stellte sich sein älterer Bruder den Einsatzkräften in den Weg. Der 20-Jährige versuchte die Festnahme zu vereiteln. Aggressiv und lautstark begegnete die Familie den Polizisten. Erst als die Ordnungshüter dem 20-Jährigen den Einsatz von Pfefferspray und die Ingewahrsamnahme androhten, kam er den Weisungen der Polizei nach.

Während die Beamten mit dem 15-Jährigen das Haus verließen, beschimpfte die Großmutter die

Einsatzkräfte vom Fenster aus. Das Verhalten der Familienmitglieder sorgte bei Anwohnern für Aufsehen. Gegen die 54-Jährige ermittelt jetzt die Polizei wegen Beleidigung, gegen den 20-Jährigen wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. |erf

Maikerwe 2023 – Positive Bilanz aus polizeilicher Sicht

Kaiserslautern (ots) – Nach dem Ende der Maikerwe 2023 zieht die Polizei eine positive Bilanz. Insgesamt verliefen die Festtage vom 12. bis 22. Mai 2023, überwiegend friedlich und aus polizeilicher Sicht ruhig. Die Zahlen der festgestellten Straftaten bewegen sich auf einem ähnlich niedrigen Niveau wie bei der Oktoberkerwe 2022.

Lediglich vereinzelt kam es zu Körperverletzungsdelikten (3). Überwiegend war hierbei Alkohol im Spiel. In einem Fall kam es zu einem Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Die strafrechtlichen Ermittlungen laufen.

Darüber hinaus wurden 5 Anzeigen wegen Beleidigung und 2 wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden 3 festgestellt.

Positiver Aspekt: Es wurden keine Taschendiebstähle gemeldet. Möglicherweise haben hier die extra am Boden aufgebrachten Warnhinweise noch einmal das nötige Bewusstsein geschaffen, seine Wertsachen sicher zu verstauen und besser im Auge zu behalten.

Während der gesamten Kerwe-Zeit arbeiteten die polizeilichen Einsatzkräfte eng mit der Ordnungsbehörde der Stadt Kaiserslautern und der Security Police der US-amerikanischen Streitkräfte zusammen. Gemeinsam wurden Kontrollen durchgeführt.

An einem Kerwetag konnten sich Besucher an einem Infostand über die „Aktion BOB – Nüchtern ist cool“ informieren. Dabei geht es darum, dass in einer Gruppe die unterwegs ist, eine Person keinen Alkohol trinkt, nüchtern bleibt und sich als Fahrer zur Verfügung stellt, damit alle sicher nach Hause kommen. Dafür erhält der Fahrer in teilnehmenden Lokalen ein alkoholfreies

Getränk gratis. Mehr Informationen dazu unter https://www.pfalz-bob.de/ |cri

Betrugsversuch: Unterschrift auf Überweisung gefälscht

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben mit einer gefälschten Unterschrift versucht, Geld von einem Kaiserslauterer Verein zu ergaunern. Die Täter füllten einen Überweisungsträger aus und ahmten darauf die Unterschrift des Vereinsvorsitzenden nach. Mehr als 1.500 Euro wollten sich die Betrüger so in die eigene Tasche stecken.

Die Rechnung machten sie allerdings ohne den aufmerksamen Bankmitarbeiter, der die Unterschrift auf dem Überweisungsträger mit der des Kontoberechtigten abglich. Der Betrug flog auf. Jetzt ermittelt die Polizei. |erf

Unfälle mit Fußgängern

Kaiserslautern (ots) – Im Stadtgebiet kam es am Montagmittag zu zwei Unfällen, bei denen Fußgänger verletzt wurden. In der Rudolf-Breitscheid-Straße fuhr eine Taxifahrerin um 12:17 Uhr in Richtung der Königstraße. Ein Kind wartete zunächst zwischen zwei geparkten Autos und entschied sich schließlich, über die Straße zu gehen. Die 57-jährige Autofahrerin erkannte das Mädchen zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 7-Jährige leicht im Gesicht, an den Händen und am Knie. Um weitere Verletzungen ausschließen zu können, brachte ein Krankenwagen das Mädchen in ein Krankenhaus.

Der zweite Unfall ereignete sich fast zeitgleich auf einem Supermarktparkplatz in der Merkurstraße. Beim Befahren des Parkplatzes übersah der 83-jährige Autofahrer einen 59-jährigen Fußgänger, der gerade über die Fahrbahn ging. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 59-Jährige klagte über Schmerzen im Knöchel, die während der Unfallaufnahme durch die Polizei immer schlimmer wurden. Letztendlich wurde auch er zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Gegen beide Fahrzeugführer wird nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung

ermittelt. |kfa

In Unfall verwickelt und weggefahren

Kaiserslautern (ots) – Wer war am frühen Montagmittag in der Stiftswaldstraße unterwegs und hat einen Unfall beobachtet? Gesucht wird nach dem Fahrer eines roten Fahrzeugs, das in einen Unfall verwickelt war. Nach polizeilichen Erkenntnissen fuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW Golf um 14:20 Uhr in Richtung Donnersbergstraße. Beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen übersah

sie den unbekannten Fahrer mit seinem Fahrzeug und stieß mit ihm zusammen.

Während die Unfallverursacherin stehen blieb, um sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr das andere Fahrzeug einfach davon. Der Grund für die Flucht ist unklar. An dem roten Wagen dürfte ebenfalls eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite entstanden sein. Hinweise auf den Pkw, das Kennzeichen und/oder den Fahrer nimmt die Polizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen. |kfa

Heckscheibe eingeworfen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben die Heckscheibe eines Autos mit einem Stein eingeworfen. Der schwarz BMW parkte am Montag zwischen 04 Uhr und 07:55 Uhr in der Malzstraße, in Höhe der Hausnummer 6. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Beamten bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen im fraglichen Zeitraum aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Straßensperrungen wegen Firmenlauf – Polizei mit eigener Mannschaft am Start

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Kaiserslauterer Firmenlaufs werden am Donnerstag 25. Mai 2023 ab Nachmittag bis in den Abend hinein, mehrere Straßenzüge vorübergehend gesperrt. Es kann deshalb in der Zeit zwischen 16-20 Uhr in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Insbesondere die Ein- und Ausfahrt zu/von Straßen zwischen Augustastraße und Bismarckstraße wird nicht beziehungsweise nur eingeschränkt möglich sein.

Verkehrsteilnehmer, die in dieser Zeit durch die Innenstadt fahren oder ein konkretes Ziel ansteuern wollen, müssen Umwege in Kauf nehmen und sollten mehr Zeit einplanen. Die Polizei empfiehlt: Informieren Sie sich vorab über Alternativrouten und Ausweich-Parkplätze.

Von den Sperrungen betroffen sind nach Angaben des Veranstalters die Straßen entlang der Laufstrecke (im Kartenausschnitt rot markiert) sowie Kreuzungen zu abzweigenden Straßen. Geplant sind im Einzelnen folgende Straßensperrungen:

Vollsperrung Ecke Lutrinastraße/Karl-Marx-Straße bis Ecke Bismarckstraße, ab 16 Uhr

Vollsperrung Ecke Bismarckstraße/Karl-Marx-Straße bis Spittelstraße, ab 17 Uhr

Vollsperrung der gesamten Laufstrecke, ab 17:40 Uhr; das heißt:

Schneiderstraße, Eisenbahnstraße, Barbarossastraße, Bismarckstraße, Schubertstraße, Schulstraße, Adolph-Kolping-Platz, Friedrichstraße, Augustastraße, Lutrinastraße, Karl-Marx-Straße

Die angegebenen Zeiten können sich situationsbedingt kurzfristig ändern. Wenn

alle Läufer die Strecke absolviert haben, werden die Straßen wieder freigegeben.

Auch für die Parkplatz-Suche der Hinweis: Die Ein- und Ausfahrten von Tiefgaragen und Parkhäusern, die im Veranstaltungsbereich liegen, können während der Sperrungen nicht oder nur eingeschränkt benutzt werden. Für das Parkhaus Am Altenhof wird die Zufahrt und Ausfahrt zwischen 17:40 – ca.19 Uhr nicht möglich sein. Auch das Parkhaus in der Lutrinastraße kann während des Laufs weder angefahren noch verlassen werden.

Teilnehmern und Besuchern der Veranstaltung wird empfohlen, umliegende Parkhäuser und Parkplätze zu nutzen.

Parallel ist auch der Öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) in der Innenstadt von den Straßensperrungen (teilweise) betroffen. Die Haltestelle in der Eisenbahnstraße kann während der Sperrung nicht angefahren werden. ÖPNV-Nutzer werden gebeten, sich frühzeitig zu informieren.

Aufgrund der Baustelle rund um das Fackelrondell wurde die Streckenführung verlegt, so dass die Spittelstraße in diesem Jahr nicht von Sperrungen betroffen ist. Dadurch kann in diesem Jahr die Tiefgarage am Stiftsplatz genutzt werden.

Das Polizeipräsidium Westpfalz ist rund um den Firmenlauf mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik, Technik mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um die Laufstrecke abzusichern und einen reibungslosen Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Neu in diesem Jahr: Das Polizeipräsidium Westpfalz wird mit einer eigenen Laufmannschaft am Start sein. Ex-Fußballprofi Markus Karl vom 1. FC Kaiserslautern unterstützt die Aktion. Karl ist Polizist und studiert aktuell an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Interessierte die sich über das Studium und den Polizeiberuf informieren wollen, finden den Infostand der

Polizei ab 16 Uhr auf dem Stiftsplatz.

Wir wünschen allen Läuferinnen und Läufern sowie Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltung eine unfall- und staufreie Anreise nach Kaiserslautern sowie einen erfolgreichen Lauf! |erf

Randalierer landet in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Montagabend in die Marktstraße gerufen worden. Ein Zeuge meldete gegen 22:30 Uhr, dass eine männliche Person vor einem Eiskaffee herumschreien würde. Es wäre auch zu Handgreiflichkeiten gekommen. Vor Ort konnte ein alkoholisierter 60-jähriger Mann angetroffen werden, der eine Verletzung an der Nase hatte.

Laut Zeugenaussagen hatte der 60-Jährige versucht, in das Eiscafé zu gelangen. Dabei habe er ein Kartenlesegerät zerstört. Im Anschluss habe er einen der anwesenden Männer am Hals gepackt. Der attackierte 25-Jährige konnte sich aus dem Griff lösen und schlug dabei dem 60-Jährigen auf die Nase. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Randalierer einen Wert von 2,48 Promille.

Der 60-Jährige wurde zur Abklärung der Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Kurze Zeit später

wurden die Beamten auch dorthin gerufen, da der Mann andere Patienten und Mitarbeiter bedrohen und beleidigen würde. Vor Ort hatten zwei Security-Mitarbeiter den 60-Jährigen fixiert.

Erst nachdem die Polizeibeamten den Mann gefesselt hatten, ließ er sich beruhigen. Nach der Untersuchung seiner Verletzung wurde er mit auf die Dienststelle und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Auf den 60-Jährigen kommen mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen

Sachbeschädigung und Bedrohung zu. |elz

Verkehrskontrolle auf der B48

Kaiserslautern (ots) – Eine Verkehrskontrolle hat die Polizei am Sonntagmittag auf der B48 im Bereich Hochspeyer durchgeführt. Eine Stunde lang wurden in Höhe der Jugendherberge im 50er-Bereich die Geschwindigkeiten der vorbeikommenden Fahrzeuge gemessen, die in Richtung Johanniskreuz unterwegs waren. In dieser Zeit passierten 20 Fahrzeuge die Kontrollstelle, davon 13 Motorräder. Drei Fahrer waren zu schnell, darunter zwei Biker.

Sie wurden mit 71 und 112 km/h gemessen, das bedeutet für die Fahrer: Bußgelder ab 100 Euro sowie ein Punkt beziehungsweise zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei. Den Motorradfahrer, der mehr als doppelt so schnell wie erlaubt fuhr, erwartet zusätzlich ein Fahrverbot von zwei Monaten. Der Pkw-Fahrer war 22 km/h zu schnell. Ihn erwarten ebenfalls ein Bußgeld und ein Punkt. |elz