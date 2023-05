Flüchtiger Unfallfahrer verursacht Totalschaden zweier Fahrzeuge

Heidelberg (ots) – Am Montag kam es gegen 13.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Straße ‚In der Neckarhelle‘ und Kleingemünder Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzte. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.

Ein 75-jähriger Opel-Fahrer und ein 67-jähriger Opel-Fahrer befuhren die Neckarhelle in absteigende Richtung. Auf Höhe der Kreuzung zur Kleingemünder Straße befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Fahrzeuge, welche nach links in Fahrtrichtung Neckargmünd abbiegen wollten. Nachdem das erste Fahrzeug in die Kreuzung einfuhr, näherte sich der 75-jährige Fahrer dem Kreuzungsbereich, sodass es dem bislang unbekannten Unfallverursacher nicht mehr möglich war nach

links abzubiegen.

Trotz kreuzendem Verkehr fuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer in die Kreuzung ein. Nur durch eine umgehende Vollbremsung konnte der 75-Jährige eine Kollision mit dem unfallverursachenden Fahrzeug verhindern.

In Folge der Bremsung fuhr ein 67-Jähriger dem vorausfahrendem 75-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf die Höhe eines 5-stelligen Betrags geschätzt.

Das Fluchtfahrzeug wird als roter Kleinwagen mit einer weißen Aufschrift beschrieben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden, unter Tel:06221-45690.

Geldbeutel und Gutscheine aus Fahrzeug entwendet

Heidelberg (ots) – In der Zeit zwischen Sonntagmittag, 15 Uhr und Montagmorgen gegen 08 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter aus einem in der Caroline-Herschel-Straße geparkten Fahrzeug mehrere Gegenstände. Nachdem der Unbekannte auf bisher ungeklärte Weise das Fahrzeug öffnete und in das Innere gelangte, nahm dieser einen darin befindlichen Gelbeutel mit rund 20 Euro Bargeld sowie Gutscheine im Wert von etwa 400 Euro an sich und flüchtete.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer: 06221/3418-0, entgegen.

Täter bricht in Fahrzeug ein und wird auf frischer Tat ertappt

Heidelberg (ots) – Auf bisher ungeklärte Weise gelang es einem Täter am Sonntag gegen 21:15 Uhr auf einem Parkplatz der Friedrich-Ebert-Anlage zunächst unbemerkt in einen geparkten Opel einzusteigen und aus einem Geldbeutel eine Bankkarte zu entwenden. Während sich der Täter noch im Fahrzeug aufhielt, kehrte der Fahrzeughalter und dessen Begleiterin an das Fahrzeug zurück.

Als der Täter dies bemerkte, stieg er unverzüglich aus der Beifahrertür des Fahrzeugs aus und rannte in Richtung des Heidelberger Hauptbahnhofs. Der Fahrzeughalter nahm die Verfolgung auf, verlor den Täter jedoch in der Rohrbacherstraße, auf Höhe eines Fast-Food-Restaurants, aus den Augen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Mitte/Ende 20, ca.180 cm groß, dünne Körperstatur, brauner Teint, trug einen etwas längeren 3-Tage-Bart sowie ein schwarzes T-Shirt, eine dunkelblaue Jogginghose und schwarze Sneaker.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Tel: 06221/1857-0 entgegengenommen.