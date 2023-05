61-jährige Autofahrerin mit über 3 Promille erwischt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmittag, gegen 15 Uhr informierte eine aufmerksame Zeugin die Beamten des Polizeirevier Sinsheim über eine betrunkene Frau, die in der Michelfelder Straße in ihr Fahrzeug eingestiegen und mit diesem weggefahren sei.

Bei der kurz daraufhin in die Wege geleitete Verkehrskontrolle der 61-jährigen Autofahrerin, konnten die Beamten im Rahmen des Kontrollgesprächs deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 3,2 Promille, weshalb die 61-Jährigen die Beamten auf das

Polizeirevier Sinsheim belgeiten musste. Der 61-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Neben Führerschein rechtlichen Konsequenzen erwartet sie nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

36-Jähriger aus dem PZN vermisst

Wiesloch (ots) – Am späten Abend des 22.05.2023 meldete ein Arzt einen Patienten, der aufgrund

eines Beschlusses des Amtsgerichts Bruchsal als Betreuungsgericht im Krankenhausbereich des PZN untergebracht ist, als vermisst. Dieser habe sich im Rahmen eines Gartenausgangs entfernt. Die Ermittler der Kriminalpolizei Karlsruhe fahnden daher nach dem 36-jährigen Roman S.

Eine Überprüfung der bisher bekannten Hinwendungsorte führte jedoch nicht zu seinem Auffinden, weshalb sich die Polizei nun auch mit einem Lichtbild an die Öffentlichkeit wendet. Dieses können Sie hier abrufen:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/wiesloch-vermisstenfahndung-2/

Über das Lichtbild hinaus kann Roman S. wie folgt beschrieben werden:

178 cm groß, 75 kg schwer dunkle mittellange Haare, zurück gegeelt zuletzt getragene

Kleidung: helle Jeans, graues Oberteil.

Wer Roman S. sieht oder aus anderen Gründen Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hat, wendet sich bitte umgehend an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe: 0721/666-5555 oder den Notruf 110.

Zeugen wird geraten, beim Erblicken des Vermissten diesen nicht anzusprechen oder sich ihm zu nähern, da bekannt ist, dass dieser zuletzt seine Medikamente nicht eingenommen hatte und über ein erhöhtes Aggressionspotential verfügen soll.

Mehrere Granaten bei Gartenarbeiten aufgefunden – Kurzfristige Sperrmaßnahmen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei Gartenarbeiten wurden heute gegen 11 Uhr in der Schulstraße mehrere Granaten aus dem 1. und 2. Weltkrieg aufgefunden. Nach Bewertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ginge keine Gefahr von den Granaten aus, weshalb die durch die Polizei eingerichteten Sperrmaßnahmen innerhalb der Schulstraße sowie der Schützenstraße gegen 13 Uhr wieder aufgehoben werden konnten.

Die Granaten wurden durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst beseitigt.

Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Pkw

Schwetzingen (ots) – Am Montagnachmittag gegen 18 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Friedrichsfelder Straße und der Rheintalstraße ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen teils schwer verletzt wurden. Demnach fuhr eine 69-jährige VW-Fahrerin mit ihrem 66-jährigen

Beifahrer die Friedrichsfelder Straße in Richtung Rheintalstraße entlang.

Im Kreuzungsbereich missachtet diese die Vorfahrt des von rechts kommenden 72-jährigen Jaguar-Fahrers sowie dessen 65-jährigen Beifahrerin, welche die Rheintalstraße in Richtung Friedrichsfelder Landstraße entlangfuhren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 69-jährigen VW-Fahrerin gegen einen zu der Zeit verkehrsbedingt wartenden Opel geschoben.

Es entstand an allen Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt knapp 10.000 Euro.

Die 69-jährige VW-Fahrerin sowie deren 66-jähriger Beifahrer verletzten sich hierbei schwer und wurden in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der 72-jährige Jaguar-Fahrer sowie

dessen 65-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt und sind ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden. Die Fahrerin des Opel und dessen Beifahrer blieben hierbei unverletzt. Der VW und der Jaguar mussten aufgrund des Schadensbildes von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Abgebrochene Anhängerkupplung sorgt für Schreckmoment – Wohnmobilanhänger rollt im Alleingang die Straße entlang

Sinsheim (ots) – Am Montagabend sorgte eine abgebrochene Anhängerkupplung eines Pkw für kurze Aufregung. Gegen 21 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer mitsamt seinem angekuppeltem Wohnmobilanhänger den Hasenpfad entlang. Während der 62-Jährige die stark aufsteigende Fahrbahn

hinauffuhr, brach plötzlich die Anhängerkupplung des Fahrzeugs ab und das Wohnmobil rollte rückwärts die Straße hinunter.

Dabei streifte der Anhänger eine Mauer und kollidierte in Folge dessen mit einem Beleuchtungsmast. Schließlich kam der Anhänger an einer Seitenwand einer Scheune zum Stehen. Es blieb glücklicherweise nur bei einem Sachschaden, der sich nach derzeitigen Ermittlungen im hohen

4-stelligen Bereich befindet.

Ursächlich hierfür war womöglich ein technischer Defekt der Anhängerkupplung. Der Wohnmobilanhänger konnte schließlich Mithilfe eines Abschleppunternehmens geborgen werden.