Rund 140 Meter Kupferkabel von Baustelle entwendet

Mannheim (ots) – Eine bisher unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Zeit

zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und Montagmorgen, 07:30 Uhr unbefugten Zutritt auf ein Baustellengelände in der Saarbrücker Straße/Elisabeth-Baustein-Straße. Zunächst gelang es der Täterschaft auf bisher ungeklärte Weise das Baustellengelände zu betreten, um anschließend in das im Rohbau befindliche Wohngebäude zu gelangen.

Hieraus entwendeten die Täter aus den Kellerräumlichkeiten das bereits verlegte Kupferkabel und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahlschadens liegt im mittleren

dreistelligen Bereich. Das Polizeirevier Käfertal hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen und bittet nun Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten, sich unter der Tel.: 0621 / 71849-0 zu melden.

Geparkte Fahrzeuge beschädigt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratze am Montag zwischen 07:30-12:30 Uhr eine bisher unbekannte Täterschaft mutwillig zwei am Straßenrand geparkte Pkw in der Gontardstraße. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel: 0621/83397-0, zu melden.

Renovierung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Das Gebäude des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt wird renoviert. Daher zieht das Polizeirevier ab dem 06.06.2023 vorübergehend um. Der neue Standort ist ab Samstag 06.06.2023, in L6,1, 68161 Mannheim, im Polizeirevier Mannheim-Oststadt. Die Polizeireviere werden vorübergehend räumlich zusammengelegt.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ist weiterhin über die Telefonnummer 0621-1258-0 zu erreichen. Voraussichtlich im Frühjahr 2024 kann dann die renovierte Innenstadt-Wache in H4, 68159 Mannheim, wieder bezogen werden. In Notfällen erreichen Sie die Polizei rund um die Uhr unter der Notrufnummer 110!

Bei zwei Autos die Scheibe eingeschlagen

Mannheim-Neuostheim (ots) – Bei gleich zwei Autos wurde am Samstag zwischen 16:30-23:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Xaver-Fuhr-Straße die Seitenscheibe der Fahrerseite eingeschlagen. Aus einem geparkten BMW wurde ein Mäppchen entwendet, in welchem sich mehrere persönliche Dokumente, unter anderem eine Kreditkarte und ein Führerschein befand.

Aus einem Peugeot wurde eine schwarze Handtasche, in welchem sich unter anderem ein schwarzer Geldbeutel befand, sowie ein weiterer Geldbeutel in der Farbe Pink entwendet, in welchen

sich die Führerschein, Versichertenkarte, Bankkarten und Kreditkarten befanden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro, ebenso der Diebstahlschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174-3310, zu melden.