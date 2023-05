Ludwigshafen (ots) – Am Montag 22.05.2023 gegen 21:50 Uhr, wurde die Polizei Ludwigshafen zu einer Auseinandersetzung in der Hohenzollernstraße gerufen. Vor Ort gaben die beiden Beteiligten, ein 19-Jähriger und ein 15-Jähriger an, sich aus Spaß gerauft zu haben. Hierbei habe sich der 19-Jährige an einem Straßenschild geschnitten. Zeugen hatten jedoch folgende Beobachtungen gemacht:

Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen den Beiden und der 15-Jährige hatte ein Messer in der Nähe versteckt. Das Cuttermesser mit Blutspuren konnte durch die Polizeikräfte sichergestellt werden.

Die die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, bittet weitere Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de