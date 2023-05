Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 23.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Unter Btm-Einfluss vom Unfallort entfernt

Grünstadt (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am gestrigen Montag gegen 17:30 Uhr in der Kaiserhecke einen Fahrer, der mit seinem Pkw zwei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge beim Vorbeifahren streifte und seine Fahrt ohne anzuhalten fortsetzte. Im Nachgang konnte der verantwortliche Fahrer durch Polizeibeamte ermittelt und angetroffen werden. Aufgrund von Auffälligkeiten, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuten können, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, welcher positiv auf THC reagierte. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6000 Euro.

Grünstadt: Mit gefälschtem Rezept aufgefallen

Grünstadt (ots) – Ein 22-Jähriger legte gestern bei einer Apotheke ein gefälschtes Rezept vor. Mit diesem wollte er Medikamente erlangen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Seitens der Apotheke wurde die Polizei informiert, die den Mann vorläufig festnehmen und seine Identität feststellen konnte. Ein Strafverfahren wegen „Fälschung zur Erlangung von Betäubungsmittel“ wurde eingeleitet.

Niederkirchen: Unfallflucht

Niederkirchen (ots) – Am 21.05.2023 kam es in der Zeit von 11:00 bis 15:00 Uhr in der Prälat-Krämer-Straße in Niederkirchen zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Verursacher streifte beim Vorbeifahren einen dort abgestellten, grauen VW Golf und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Golf entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324/9330, zu melden.

Haßloch: Verkehrsunfall mit verletztem Pedelecfahrer

Haßloch (ots) – Am 22.05.2023, gegen 17.45 Uhr verlor der Fahrer eines Pedelecs in der Langgasse in Haßloch infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholgenusses die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er touchierte einen geparkten Pkw, geriet ins Straucheln und stürzte letztlich zu Boden. Durch den Sturz zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Gegen den 58-jährigen Mann aus Haßloch wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):