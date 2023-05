Kaiserslautern – Im letzten Saisonspiel verabschiedete sich die 2. Mannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg mit einem 30:26-Heimsieg gegen die MSG HF Illtal in die wohlverdiente Sommerpause.

Verabschiedet wurden auch Nils Bechtel und Tobias Kurz, die aus privaten Gründen bzw. studienbedingt in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Beiden wünscht der TuS alles Gute auf ihrem neuen Lebensabschnitt.

Die 130 Zuschauer in der Layenberger Sporthalle sahen im ersten Spielabschnitt ein flottes Oberligaspiel, in dem beiden Teams zwar anzumerken war, dass es für sie um nichts mehr ging, aber dennoch bestrebt waren, mit einem Sieg die Saison ausklingen zu lassen. Nach 2:3-Rückstand (6.) übernahm das Dansenberger Perspektivteam, angeführt vom spielfreudigen Regisseur Ben Kölsch, immer mehr die Initiative und führte folgerichtig in der 17. Spielminute mit 8:6. Danach kam der TuS-Motor etwas ins Stocken. Unnötige Fehlwürfe und technische Fehler erlaubten es den Gästen binnen kürzester Zeit auf 9:13 (23.) davonzuziehen. Erst eine Dansenberger Auszeit brachte den TuS zurück in die Erfolgsspur. Über 14:14 (27.) gingen die Schwarz-Weißen 90 Sekunden vor der Halbzeitsirene wieder in Führung (16:15, 29.). Die Pausenführung holten sich aber dennoch die Gäste aus dem Saarland. Halbzeitstand: 16:17.

In den ersten zehn Minuten der zweiten Spielhälfte überboten sich beide Teams im Auslassen bester Torchancen, wobei sich auf TuS-Seite Torhüter Paul Rutz auszeichnen konnte. Er parierte mehrfach großartig und kam am Ende auf zehn Paraden und eine Fangquote von über 50 %! Nach dem 19:19 (41.) besann sich das Dansenberger Perspektivteam auf seine Qualitäten und trat nun wesentlich entschlossener beim Verwerten der sich bietenden Torchancen auf. Besonders treffsicher zeigte sich Linksaußen Simon Flesch. Er traf innerhalb von sechs Minuten drei Mal und sorgte gemeinsam mit Ben Kölsch, der insgesamt zwölf Mal erfolgreich war, dafür, dass der TuS beim 24:20 (48.) erstmals mit vier Toren führte. Über 25:22 (51.) hieß es in der 56. Spielminute 29:23. Das Spiel war entschieden. Endstand 30:26.

Mannschaft und Trainerteam feierten im Anschluss ausgelassen mit zufriedenen TuS-Fans, die Nils Bechtel noch zu einem Dirigenteneinsatz auf der Tribüne animierten. Mit einem lautstarken Humba-Täterä endete eine anstrengende Oberligasaison, die mit dem erneuten Klassenerhalt erfolgreich abgeschlossen wurde. Ein Dank gilt den TuS-Fans, die das Perspektivteam in einer schweren Saison immer wohlwollend unterstützt haben, sowie den Helferinnen und Helfern, die im Hintergrund alles Notwendige getan haben, um rund um die Mannschaft alles am Laufen zu halten. Danke vielmals dafür und nach der Saison ist vor der Saison.

TuS 04 KL-Dansenberg 2

Norman Becker und Paul Rutz (im Tor), Patrick Schulze, Philipp Becker (3), Yannik Kötz (3), Luca Hess, Marco Holstein (1), Pascal Theuer (1), Niklas Jung (3), Nils Bechtel, Jan Simgen (3), Ben Kölsch (12/4), Simon Flesch (4). – Trainer: Theo Megalooikonomou/Patrick Schulze.

MSG HF Illtal

Yannic Klöckner und Tobias Krumm (im Tor), Alexander Herzig (2), Max Laier (1), Florian Westrich (3/1), Max Mees (6), Joshua Wolf (1), Thomas Jung, David Pfiffer, Tim Groß (1), Enrico Sperker (3/1), Johannes Zeyer (1), Till Pankuweit (6), Kevin Singh (2). – Trainer: Pascal Seiler.

Schiedsrichter: Dario Lehmler/Jan Stitz (TuS Horchheim/HSV Rhein-Nette)

Zuschauer: 130

Siebenmeter: 4/4 : 2/3

Zeitstrafen: 3 : 2

Der Spielfilm: 2:3, 8:6, 9:13, 16:15, 16:17 ( Halbzeit) 18:19, 24:20, 29:23, 30:26