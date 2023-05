Bergstrasse

Zeugenaufruf – Rennradfahrer flüchtet verletzt von der Unfallstelle

Pfungstadt (ots) – Am Samstag, den 20.Mai, gegen 20 Uhr kam es in der

Freiligrathstraße Ecke Goethestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem

bevorrechtigten blauen VW Golf und einem Fahrradfahrer mit weißem Rennrad. Der

Rennradfahrer befuhr verbotenerweise die abgesperrte Baustelle Freiligrathstraße

in östlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich fuhr er dem VW Golf in die

Fahrerseite und stürzte vom Rennrad. Er zog sich augenscheinlich leichte

Verletzungen in Form von Schürfwunden zu und verursachte Sachschaden am Golf.

Der Rennradfahrer entfernte sich jedoch fußläufig von der Unfallstelle, ohne

Personalien anzugeben. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die

Polizeistation Pfungstadt unter 06157 9509-0 entgegen.

Fürth-Linnenbach: Nach Einbruch in Büro Zeugen gesucht

Fürth-Linnenbach (ots) – Nachdem bislang Unbekannte zwischen Freitagnachmittag

(19.5.) und Samstagmorgen (20.5.) in eine Firma für Lebensmittel im Keileweg

eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.

Unter Anwendung von Gewalt gelangten die ungebetenen Gäste ins Innere der Firma.

Dort machten sie sich im Büro an einem Tresor zu schaffen, den sie entwendeten.

Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die

Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige

Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22)

in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Bensheim: Mehrere Keller im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps zur richtigen Sicherung von Kellerräumen

Bensheim (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle haben im Zeitraum zwischen

Samstag- (20.5.) und Sonntagabend (21.5.) ihr Unwesen in einem Mehrfamilienhaus

in der Rodensteinstraße getrieben und sind in mehrere Kellerräume eingebrochen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie in das Wohnhaus und begaben sich in

den Keller. Dort brachen sie unter Anwendung von Gewalt mehrere Türen zu den

einzelnen Kellerabteilen auf und entwendeten unter anderem ein E-Bike. Was sie

alles erbeuteten und wie hoch die Schäden sind, muss im Rahmen der Ermittlungen

geprüft werden.

Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Bensheim sucht Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können. Diese werden gebeten unter der Rufnummer 06251/8468-0

sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden.

Zusätzlich gibt die Polizei Tipps zur richtigen Sicherung von Kellerräumen und

Kellerverschlägen:

Achten Sie darauf, dass die Haustür geschlossen ist.

Halten Sie Kellertüren sowie die Türen zum Keller stets

verschlossen.

verschlossen. Bewahren Sie im Keller möglichst keine Wertsachen auf.

Sichern Sie ihre Räder auch im Keller mit entsprechenden

Schlössern ab.

Schlössern ab. Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem

Sichtschutz.

Sichtschutz. Sichern Sie die Tür Ihres Kellerverschlags vor Aushebeln, zum

Beispiel durch eine oben verschraubte Latte.

Beispiel durch eine oben verschraubte Latte. Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder

Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des

Lichtschachtrostes.

Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes. Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in

größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen

Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten.

größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten. Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen etwas

verdächtig vorkommt.

Mörlenbach/B38: Berauscht, ohne Führerschein und mit offenem Haftbefehl unterwegs / Polizeistreife nimmt 28-jährigen Rollerfahrer fest

Mörlenbach/B38 (ots) – Eine Streife der Polizeistation Heppenheim stellte bei

der Verkehrskontrolle eines Rollerfahrers in der Nacht zum Sonntag (21.5.) auf

der Weinheimer Straße mehrere Verstöße fest, woraufhin die Festnahme erfolgte.

Gegen 0.20 Uhr stoppten die Beamten den 28 Jahre alten Rollerfahrer auf der

Bundesstraße 38. Sofort bemerkten die Ordnungshüter, dass der Angehaltene unter

dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein im Anschluss durchgeführter

Drogentest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Der 28-Jährige konnte den

Beamten weder einen Führerschein, noch einen Versicherungsschutz für den Roller

vorzeigen. Wie sich im Zuge der Kontrolle rausstellte, lag gegen ihn auch ein

offener Haftbefehl vor. Für weitere polizeiliche Maßnahmen, unter anderem für

die Blutentnahme, musste der Festgenommene die Streife mit auf die Station

begleiten. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter

Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Pkw prallt gegen Fassade einer Bäckerei

69239 Neckarsteinach (ots) – Am Sonntag, 21.05.2023 um 18:10 Uhr befuhr eine

62-jährige Fahrzeugführerin aus Sinsheim, in Begleitung ihrer 37-jährigen

Tochter, mit ihrem PKW die B37 in Neckarsteinach in Richtung Neckargemünd. Aus

bisher ungeklärter Ursache kam die Fahrzeugführerin nach rechts von der Fahrbahn

ab und kollidierte ungebremst mit der dortigen Bäckereifiliale. Durch den

Aufprall wurden die beiden Fahrzeuginsassen leicht verletzt und durch die

eingesetzten Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der PKW war

infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die

Fassade der Bäckereifiliale wurde erheblich beschädigt und musste durch die

Feuerwehr Neckarsteinach gesichert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft

sich ersten Schätzungen zu Folge auf ca. 28.000 EUR.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der

Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

69509 Mörlenbach (ots) – Am Sonntag, 21.05.2023 um 19:50 Uhr, kam es auf der

B38/ Weinheimer Straße, zwischen einem Supermarkt und der dortigen Tankstelle zu

einer Verkehrsunfallflucht. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen

Motorradfahrer, der in den Gegenverkehr geriet. Dabei touchierte er den

Außenspiegel des entgegenkommenden Fahrzeuges. Anschließend entfernte sich der

Motorradfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim

unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

64686 Lautertal (ots) – In der Nacht von Mittwoch, 17.05.2023, 20:15 Uhr auf

Donnerstag, 18.05.2023, 10:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in

der Straße „Im Heidenfeld“ in Lautertal-Elmshausen. Der Außenspiegel eines am

Fahrbahnrand abgestellten Autos wurde hierbei, vermutlich durch ein

vorbeifahrendes Fahrzeug, beschädigt. Bisher haben sich keine Hinweise auf den

Unfallverursacher ergeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der

Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/ 8468 – 0 in Verbindung zu

setzen.

Unfallzeugen gesucht

Bensheim (ots) – Am Dienstag (16.05.) kam es in der Vogelsbergstraße zwischen

16:20 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein am Straßenrand

geparkter grauer Audi A6 Avant beschädigt wurde. Der bislang noch unbekannte

Verursacher fuhr mit seinem Fahrzeug anschließend weg. Die Polizei Bensheim

sucht nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und/oder Hinweise zum

Unfallverursacher geben können. Mitteilungen bitte an die Polizei Bensheim unter

der Tel. Nr. 06251/8468-0.

Darmstadt

Darmstadt: Polizei bietet Fahrradcodierung an / Anmeldung erforderlich

Darmstadt (ots) – Das 3. Polizeirevier in Darmstadt bietet am Freitag (23.6.) in

der Zeit von 12 bis 16 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung an. Die Codierung

findet in der Röntgenstraße 41 auf dem Parkplatz des 3. Polizeireviers statt.

Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können und Wartezeiten zu

vermeiden, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Die Terminvergabe erfolgt am Donnerstag (1.6.) und Freitag (2.6.) jeweils in der

Zeit von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06151/ 969-53400.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten ist es hilfreich, wenn sie

bereits bei der Voranmeldung einige Daten zu ihrer Person und zu ihrem Fahrrad

angeben können.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben

schützen können, wird bei der Codierung ein Identifikationsdokument und ein

Eigentumsnachweis benötigt.

Zu dem Termin ist der Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs mitzubringen.

Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Darmstadt: Vandalen beschädigen mehrere Motorräder / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Gleich vier Motorräder beschädigten Unbekannte in der Nacht

zum Sonntag (21.5.) im Bereich der Soderstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen

schmissen die Täter gegen 3.30 Uhr die Bikes um und flüchteten anschließend.

Durch ihre Taten verursachten die noch unbekannten Kriminellen nach derzeitigem

Ermittlungsstand einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 43 in Darmstadt unter der

Telefonnummer 06151 / 969-0 entgegengenommen.

Darmstadt-Wixhausen: Kriminelle flüchten mit Kleinkraftrad / Zeugenaufruf der Polizei

Darmstadt (ots) – Kriminelle entwendeten in den frühen Stunden des Samstags

(20.5.) ein Kleinkraftrad aus dem Anbau eines Hauses in der Römergasse. Die

Diebe verschafften sich zwischen 1 und 10 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Raum und

flüchteten anschließend unbemerkt mit dem Bike. Es handelt sich dabei um eine

orange Honda, Modell ST 50 G.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt Hinweise zu dem Verbleib des Bikes

sowie zu den Tätern unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Darmstadt: Einbrecher in Kellerräumen auf frischer Tat erwischt / Polizei nimmt 45-Jährigen vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Nachdem die Polizei am Sonntagmorgen (21.5.) gegen 6.45 Uhr

durch Anwohner alarmiert wurde, konnten Beamte des 2. Polizeireviers Darmstadt

einen 45-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig festnehmen.

Anwohner bemerkten den Eindringling, der sich scheinbar an den Kellerräumen des

Mehrfamilienhauses in der Hölgesstraße zu schaffen machte und riefen sofort die

Polizei. Die herbeigeeilten Polizisten konnten den Tatverdächtigen noch in dem

Keller antreffen. Der Tatverdächtige verschaffte sich nach bisherigen

Erkenntnissen zuvor gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen und durchsuchte

sie nach Wertsachen.

Anschließend brachten die Beamten den Mann zum Polizeirevier. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Die weiteren

Ermittlungen dauern an. Ob der 45-jährige Mann für weitere, gleichgelagerte

Taten infrage kommt, wird nun geprüft.

Darmstadt: Ein Auto beschädigt und eins durchwühlt / Wer kann Hinweise auf die Männer geben?

Darmstadt (ots) – Zwischen Samstag (20.5.) und Sonntag (21.5.) machten sich

bislang unbekannte Täter an mehreren Autos zu schaffen.

In der Nacht zum Samstag (20.5.) beschädigten Kriminelle gegen 4.45 Uhr die

Scheibe eines Autos, das am Steubenplatz geparkt war. Anschließend flüchteten

die Täter zu Fuß.

Anwohner konnten die zwei Männer beobachten, die etwa 20 Jahre alt und circa

1,70 Meter groß gewesen sein sollen. Die beiden waren schlank, dunkel gekleidet

und trugen jeweils kurze Hosen.

Zudem gelangte ein Mann in der Nacht zum Sonntag (21.5.) gegen 0.45 Uhr im

Philipp-Röth-Weg in einen Opel, welcher nach bisherigen Kenntnisstand

unverschlossen war und durchsuchte diesen nach Wertsachen. Der Täter flüchtete

anschließend ohne Beute aus dem Auto.

Zeugen beschrieben den Mann als circa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und kräftig.

Außerdem hatte er ein rundes Gesicht, dunkelbraune Haare und einen dunkelbraunen

Bart. Zur Tatzeit trug der Tatverdächtige eine schwarz, rote Trainingsjacke und

eine schwarze Hose.

Wenn Sie Hinweise zu den Sachverhalten oder den Tätern geben können, werden Sie

gebeten, sich bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151

/ 969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Unfallflucht Sophie-Scholl-Straße in Griesheim

Griesheim (ots) – Am Sonntag den 21.05.2023 ereignete sich zwischen 01.00 Uhr

und 07.50 Uhr in Griesheim, Sophie-Scholl-Straße gegenüber der Hausnummer 62 ein

Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw erheblich beschädigt wurde.

Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich nach der Kollision in unbekannte

Richtung. Von dem Fahrzeug ist bekannt, dass die Beleuchtungseinrichtung hinten

links beschädigt wurde.

An der Unfallstelle blieben große Bruchstücke Klar- und Rotglas der oben

genannten Beleuchtung zurück. Der Sachschaden am geparkten Fahrzeug beträgt etwa 6000EUR.

Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Fahrzeug bitte an das 2.

Revier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969 41210.

Erzhausen: Kriminelle greifen Mann in seiner Wohnung an / Zeugenaufruf der Polizei

Erzhausen (ots) – Nachdem zwei Kriminelle am Montagmorgen (22.5.) gegen 7 Uhr

einen Mann in seiner Wohnung in der Sandbergstraße angegriffen haben, ermittelt

die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Der 32-jährige Anwohner öffnete den noch unbekannten Männern die Türe, woraufhin

diese ihn unmittelbar angegriffen sowie mit einer Waffe bedroht haben sollen.

Kurz darauf flüchteten die zwei Männer vom Tatort.

Nach momentanem Kenntnisstand verletzten die Tatverdächtigen den Bewohner

leicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Anwohner und Zeugen denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder

Geräusche aufgefallen sind, werden gebeten sich mit den Ermittlern des

Kommissariats 10 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969-0 in

Verbindung zu setzen.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Handwerker entpuppen sich als Betrüger

Kriminelle haben in der Nacht zum Freitag (19.05.) die Situation einer Familie in der Bürgermeister-Klingler-Straße ausgenutzt und mehrere Hundert Euro erbeutet. Wegen eines Wasserschadens hatten die Bewohner gegen Mitternacht einen Sanitärnotdienst über das Internet gefunden. Zwei bislang noch unbekannte Täter erschienen daraufhin am Anwesen und forderten zunächst eine Anfahrtspauschale in Höhe von 79,90 Euro. Die Geschädigten zahlten mit EC-Karte. Eine zwischenzeitliche Abwesenheit der Bewohner nutzten die Täter, um vom Tatort zu flüchten. Erst später wurde bemerkt, dass anstelle der Anfahrtspauschale eine Abbuchung von über 2.000 Euro vorgenommen wurde. Das Kommissariat 23 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor falschen Handwerkern. Kriminelle machen mit der Not von Kunden lukrative Geschäfte. Wer den Notdienst vor Ort nicht kennt, schaut schnell ins Internet. Doch Vorsicht: Viele unseriöse Anbieter landen mit gekauften Anzeigen weit oben bei den Suchergebnissen. Und sie täuschen gerne eine Ortsnähe vor. Deswegen sollte man gerade im Netz genauer hinschauen. Ist kein Impressum vorhanden oder gibt es viele identische Seiten einer Firma mit unterschiedlichen Ortsangaben, kann das ein Hinweis auf einen unseriösen Anbieter sein.

Aber auch ein Telefonbuch ist nicht automatisch eine sichere Quelle für eine zuverlässige Firma vor Ort. Denn kriminelle Anbieter täuschen ihre Kunden einfach mit gekauften Ortsvorwahlen. Deswegen sollte man auch hier genauer hinschauen. Speichern Sie deshalb im Vorfeld bereits die Telefonnummern von ortsansässigen Notdiensten in Ihrem Telefon ab.

Grundsätzlich sollte sich jeder genau über die Firma informieren, die er beauftragen will. Fragen Sie am Telefon nach der genauen Anschrift und dem Namen der Firma. Schildern Sie Ihr Problem so gut wie möglich, um anschließend einen festen Preis für die Leistung vereinbaren zu können. Denn seriöse Handwerker können Ihnen Kosten für Anfahrt und die eigentliche Leistung genau benennen.

Unsere Tipps:

Unterschreiben Sie einen Auftrag nur, wenn Sie alles verstanden

haben.

haben. Verlangen Sie eine Rechnung und prüfen Sie, ob die aufgeführten

Leistungen auch ausgeführt wurden. Achten Sie auf eine

rechtskonforme Rechnung (Firmenangabe, Steuernummer,

Rechnungsnummer). Sie sind nicht verpflichtet, die Rechnung

sofort zu begleichen. Auch die Drohung mit der Polizei oder

einem Inkassounternehmen ist haltlos.

Leistungen auch ausgeführt wurden. Achten Sie auf eine rechtskonforme Rechnung (Firmenangabe, Steuernummer, Rechnungsnummer). Sie sind nicht verpflichtet, die Rechnung sofort zu begleichen. Auch die Drohung mit der Polizei oder einem Inkassounternehmen ist haltlos. Wenden Sie sich an eine Verbraucherzentrale, wenn Sie Fragen zur

Rechnung haben.

Rechnung haben. Rufen Sie die Polizei unter 110, wenn Sie bedroht werden.

Rüsselsheim: Drogentest reagiert positiv auf THC und Kokain

Weil er vermutlich berauscht am Steuer eines Mofas saß, muss sich ein 21-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am späten Freitagabend (19.05.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Kurz vor Mitternacht fiel der Wiesbadener einer Streife der Polizeistation Rüsselsheim im Bereich der Schulstraße auf seinem Mofa auf. Sie hielten das Fahrzeug an und unterzogen es einer eingehenden Überprüfung. Bei der Kontrolle stellten die beiden Polizisten Kleinstmengen Marihuana in der Jackentasche des 21 Jahre alten Mannes sicher. Zudem bemerkten die Beamten körperliche Anzeichen beim Gestoppten, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein Urintest reagierte positiv auf THC und Kokain. Zur Blutentnahme kam er anschließend mit auf die Wache. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und Strafanzeige gegen den Ertappten erstattet.

Mörfelden-Walldorf: In Schlangenlinien unterwegs – Streife nimmt alkoholisierten 44-jährigen Autofahrer fest

Weil er deutliche Schlangenlinien fuhr, auf die Gegenfahrbahn kam und mit knapp 50 km/h auf der Bundesstraße zwischen Rüsselsheim und Mörfelden unterwegs war, wurden andere Verkehrsteilnehmer in der Nacht zum Samstag (20.05.) auf einen 44-Jährigen aufmerksam. Sie alarmierten die Polizei, die das beschriebene Auto schließlich im Gärtnerweg feststellen und anhalten konnte. Bei der Kontrolle fiel dem Streifenteam schon deutlicher Alkoholgeruch beim Autofahrer aus Kelkheim auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Zu Blutentnahme kam er auf die Wache, wo die Polizisten auch seinen Führerschein sicherstellten. In dem eingeleiteten Verfahren muss sich der 44-Jährige jetzt strafrechtlich verantworten.

Bischofsheim: Zeuge hört Aufbruch-Geräusche – 18-Jähriger vorläufig festgenommen

Wegen des Verdachts des Widerstands, der Beleidigung, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Hausfriedensbruchs muss sich ein 18-Jähriger nach seiner vorläufigen Festnahme am Sonntagabend (21.05.) verantworten. Gegen 21 Uhr hatte ein Zeuge aus der Frankfurter Straße die Polizei alarmiert und eine schwarz gekleidete Person auf dem Gelände einer Kindertagesstätte sowie Aufbruch-Geräusche gemeldet. Eine sofort herbeigeeilte Streife konnte vor Ort zwei Personen feststellen, die bei Erblicken der Polizei in Richtung Mainzer Straße davonrannten. Das Streifenteam konnte einen Flüchtenden einholen und überwältigen. Vor der Festnahme warf der 18-Jährige eine Tasche mit Kleinstmengen Haschisch auf ein Garagendach und leistete anschließend erheblichen Widerstand. Zudem beleidigte er die beiden eingesetzten Polizisten, was ebenfalls in eine Anzeige mündete. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Duo unberechtigt auf das Gelände gelangt war, Aufbruchspuren konnten nicht entdeckt werden. Von dem Wiesbadener wurden erkennungsdienstliche Bilder gefertigt und Fingerabdrücke abgenommen.

Gernsheim: Alkoholisiert am Steuer Unfall verursacht

Mit 2,00 Promille hatte sich ein 27 Jahre alter Mann am frühen Samstagmorgen (20.05.) ans Steuer gesetzt und einen Verkehrsunfall verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Pfungstädter gegen 1.30 Uhr mit seinem Wagen die Pfungstädter Straße in Richtung Bundesstraße 44. Vermutlich aufgrund seines Alkoholeinflusses überfuhr er einen dortigen Kreisel und ein Verkehrszeichen und gelangte auf einen Radweg, der parallel zur Landesstraße 3112 verläuft. Als er kurz vor der Kreuzung mit der B 44 wieder auf die Fahrbahn wechseln wollte, kam er jedoch nach Rechts ab und landete im Graben. Ein Zeuge machte eine Streife auf den Unfall aufmerksam. Dem Streifenteam war schnell klar, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Alkoholtest bestätigte den Verdacht, er zeigte einen Wert von 2 Promille an. Zur Blutentnahme kam der 27-Jährige mit auf die Wache, wo sein Führerschein sichergestellt wurde. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Gernsheim: 23-Jähriger nach Körperverletzung und Bedrohung festgenommen

Ein alkoholisierter 23-Jähriger wurde am frühen Samstagmorgen (20.05.) nach einer handfesten Auseinandersetzung und Bedrohung mit einem Messer durch eine Streife der Polizeistation Gernsheim festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann aus Gießen gegen kurz nach 1 Uhr eine Gruppe belästigt, die sich im Bereich der Hafenspitze auf dem Heimweg von einer Party befand. Er schlug einem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Anschließend zog er ein Einhandmesser und bedrohte damit einen anwesenden 34 Jahre alten Mann. Als die alarmierte Streife vor Ort eintraf, ergriff der Tatverdächtige zu Fuß die Flucht und warf dabei das Messer weg. Das Streifenteam konnte den Fliehenden schließlich einholen und überwältigen. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde er zur Blutentnahme mit auf die Wache gebracht. Zudem stellten die Beamten das Messer sowie das Mobiltelefon des Festgenommenen sicher. In dem eingeleiteten Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung muss sich der 23-Jährige jetzt strafrechtlich verantworten.

Motorrad verunglückt, Fahrerin schwer verletzt

Gemarkung Trebur (ots)

Am späten Abend des 20.05.2023 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Gemarkung Trebur-Geinsheim. Eine 21jährige Nauheimerin befuhr mit ihrem Motorrad in Begleitung von weiteren Motorradfahrern die Landstraße von Kornsand kommend in Richtung Geinsheim. Kurz vor einer Linkskurve überholte die Motorradfahrerin ein Auto. Auf Grund der gefahrenen Geschwindigkeit verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nach einigen Metern Fahrt im Grünstreifen gegen einen Holzpfosten. Die Motorradfahrerin wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von 8.000 EUR. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet.

Über rote Ampel gefahren, vier Verletzte

B 44, Höhe Helvetia Parc (ots)

Vier Verletzte und etwa 18.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitag (19.05.) gegen 22.20 Uhr auf der Bundesstraße 44 in Höhe des Helvetia Parcs. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Darmstadt fuhr auf der Bundesstraße 44 aus Groß-Gerau in Richtung Büttelborn. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Rüsselsheim stand im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 44 / Helvetiastraße. Nach bisherigem Kenntnisstand übersah der Autofahrer aus Darmstadt eine rote Ampel. Als der Autofahrer aus Rüsselsheim bei grün in den Kreuzungsbereich fuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierereien an Freibad – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag

beschmierten bislang unbekannte Täter, zwischen 19:30 Uhr und 08:30 Uhr, die

Wandflächen außerhalb des Freibades mit Farbe. Zudem wurde eine Trafostation in

unmittelbarer Nähe ebenfalls beschmiert. Anschließend flüchteten die Täter in

unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271-92100, zu melden.

Erbach: Markise von Geschäft beschädigt – Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Nachdem die Markise eines Geschäfts in der Hauptstraße am Samstag (20.5.) zwischen 16 und 20 Uhr beschädigt worden ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei in Erbach von einer Verkehrsunfallflucht aus. Demnach besteht der Verdacht, dass ein Fahrzeug mit entsprechender Höhe beim Vorbeifahren die ausgefahrene Markise beschädigt hat und weiterfuhr. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zum flüchtenden Verursacher geben kann, wird gebeten, Kontakt mit der Polizeistation in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 aufzunehmen.

Mossautal/Oberzent: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen

Am Samstag (20.05.2023) kam es im Odenwaldkreis zu mehreren Verkehrsunfällen mit teils Schwerverletzten.

Gegen 10:25 Uhr befuhr ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Offenbach die B460 von Hiltersklingen in Fahrtrichtung Wegscheide mit seinem Motorrad. Ersten Ermittlungen zufolge übersah er während eines Überholvorgangs einen 20-jährigen Odenwälder, der gerade mit seinem landwirtschaftlichen Gespann nach links abbog, es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde unter dem Anhänger des Gespanns eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde der junge Mann schwerverletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht, der Fahrer des Gespanns blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR.

Gegen 14:15 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus dem Rhein-Neckar-Kreis die L3410 von Rothenberg in Fahrtrichtung Beerfelden mit seinem Motorrad. Laut ersten Ermittlungen setzte der junge Mann in einem Kurvenbereich zum Überholen eines Pkw mit Pferdeanhänger an und geriet hierbei zu weit auf die Gegenfahrbahn. Hier befuhr ein 28-jähriger Heidelberger, zusammen mit einer 27-Jährigen, die gleiche Strecke in entgegenkommender Fahrtrichtung, ebenfalls mit einem Motorrad. Beide Fahrzeuglenker konnten einen Zusammenstoß nicht verhindern, die Motorräder überschlugen sich teils mehrfach. Hierbei wurde der junge Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis leicht verletzt, die beiden Unfallgegner schwer, sodass auch hier wieder der Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.