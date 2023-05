PKW auf Bahngleisen unterwegs

Neustadt (Landkreis Marburg-Biedenkopf) (ots) – Unfreiwillig landete gestern

Abend (21.5. / 23:40 Uhr) eine 19-jährige Autofahrerin aus Schwalmstadt auf den

Bahngleisen in Neustadt im Bereich der Kasseler Straße. Ersten Ermittlungen

zufolge befuhr die junge Autofahrerin mit ihrem PKW die Ortsdurchfahrt von

Neustadt und kam aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab.

Anschließend fuhr sie die Hangböschung bis zum Bahngleis hinauf und legte die

Fahrstrecke über eine Entfernung von etwa 100m auf den Gleisen zurück. Durch die

Fahrt auf den Gleisen wurden diverse Betriebseinrichtungen der Deutschen Bahn AG

beschädigt und zerstört. Die 19-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins

Krankenhaus nach Alsfeld gebracht werden. Eine freiwillig durchgeführte

Atemalkoholkontrolle ergab, dass die Autofahrerin keinen Alkohol konsumiert

hatte.

Hoher Sachschaden

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Die Schadenshöhe an den

Einrichtungen der Deutschen Bahn AG muss noch ermittelt werden.

Wer weitere Angaben zu dem Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter

der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Marburg – Graffiti

Die Polizei ermittelt in einem Fall wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Die Tat muss bereits vor Montag, 15. Mai passiert sein. Betroffen ist ein zur Pfilipps-Universität gehörendes Verwaltungsgebäude in der Biegenstraße. Dort benutzten der oder die Täter die Farben Rot, Blaugrün, Grau und Lila, für die Buchstaben, Symbole und zum Teil unleserlichen Tags. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Festnahme nach Einbruch

Am Sonntag, 21. Mai, gegen 14.40 Uhr gab es in der Warthestraße einen Einbruch in ein leerstehendes Haus. Die Polizei war schnell vor Ort und nahm noch im Haus einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Der 38 Jahre alte Mann hatte bei der Festnahme eine Rohrzange und diverse Kupferrohre in den Händen und ein einsatzfähiges Reizstoffsprühgerät in der Jacke. Außerdem fand die Polizei bei der Nachsuche noch einen mutmaßlich dem Festgenommenen gehörenden Rucksack mit weiterem Altmetall und verschiedenen Werkzeugen. Das Eindringen in das Haus erfolgte durch die eingeschlagene Verglasung der Haustür. Die Polizei geht bei der Tür derzeit von einem reinen Sachschaden von mindestens 1500 Euro aus. Der genaue Schaden durch das demontierte Altmetall ist noch nicht beziffert. Die Ermittlungen und polizeilichen Maßnahmen gegen den Festgenommenen dauern an.

Marburg – Auseinandersetzung am Auto-Scooter

Während des Hafenfestes kam es am Donnerstag, 18. Mai, gegen 14.35 Uhr, beim Autoscooter auf den Lahnwiesen an der Uferstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Nach den ersten Ermittlungen gelten derzeit zwei polizeibekannte Kinder/Jugendliche im Alter von 13 und 15 Jahren als Tatverdächtige. Darüber hinaus stellte die Polizei die Identitäten von zwei weiteren mutmaßlich beteiligten Personen im Alter von 16 und 17 Jahren fest. Ein Rettungswagen kümmerte sich um die blutende Gesichtsverletzung eines Beteiligten. Derzeit stehen weder ein tastsächlicher Geschehensablauf noch einzelne Tatbeteiligungen noch Ursachen oder Gründe der Auseinandersetzung fest. Über den Einsatz von Waffen durch die Beteiligten ist der Polizei bislang nichts bekannt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, Tel. 06421 406 0 zu melden.

Verkehrsunfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Unfallflucht auf dem Parkplatz der Bäckerei

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Unfallgeschehens, dass am Donnerstag, 18. Mai, zwischen 10.30 und 11.43 Uhr, auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Frankfurter Straße passierte. Es kam zu einer Kollision mit einem geparkten blauen Audi A3, durch die auf der Beifahrerseite ein Schaden in vierstelliger Höhe entstand. Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zum Zusammenstoß mit dem blauen Audi gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin geben? Die Unfallfluchtermittler erreichen etwaige Zeugen über die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Kollision beim Parken

Die Unfallflucht auf dem Parkplatz des Anwesens Friedrich-Ebert-Straße ereignete sich zwischen 19 Uhr am Donnerstag und 07.20 Uhr am Freitag, 19. Mai. Betroffen mit einem Schaden von mehreren Hundert Euro ist der Besitzer eines grauen VW Golf VI. Der Schaden liegt hinten links am Kotflügel und entstand mutmaßlich durch deine Kollision beim Ein- oder Ausparken oder bei einem anderen Rangiermanöver. Nach Zeugenaussagen stand am Donnerstag ein weißer Transporter mit LDK-Kennzeichenneben dem Golf. Nähere Hinweise zu diesem Auto liegen der Polizei bisher nicht vor. Ob dieses Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war, steht nicht fest. Wer kann Hinweise zu dem Transporter geben? Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Golf gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise auch zu dieser Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallflucht gefilmt

Dank der Videoüberwachung in dem Parkhaus in der Wilhelmstraße steht fest, dass ein grauer VW Polo beim Zurücksetzen mit dem gegenüber geparkten schwarzen Audi Avant zusammenstieß und an diesem einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursachte. Der Fahrer des verursachenden Polos fuhr nach dem Unfall am Samstag, 20. Mai, um 15.20 Uhr, weg, ohne seinen Warte- und Feststellungspflichten nachzukommen. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten trotzdem etwaige Zeugen des Unfalls um Kontaktaufnahme unter Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfall zwischen schwarzem und silbernem Kleinwagen- Polizei sucht Fußgänger als Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Fußgänger. Er ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen Zeuge eines bereits gut vier Wochen zurückliegenden Verkehrsunfalls in der Straße An der Hausstatt. Bei dem Unfall am Donnerstag, 20. April, gegen 16.25 Uhr, spielten ein schwarzer und ein silbernen Kleinwagen sowie eine Engstelle durch einen dritten geparkten Wagen vor dem Anwesens An der Hausstatt 56 eine Rolle. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg erhoffen sich durch den Fußgänger Hinweise zur Klärung des Unfallhergangs. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Burgholz – 7 Meter Grundstückszaun beschädigt

Am Vatertag (Donnerstag, 18. Mai) entstand am Zaun des Anwesens Am Buchholz 3 ein Schaden, der sich auf insgesamt sieben Meter erstreckt. Betroffen waren die Bretter von drei Feldern des Holzzauns, drei Verankerungspfosten und ein aufschiebbares Torfeld. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden mindestens 2500 Euro. Den Spuren nach kam ein kleinerer Traktor auf der schmalen geteerten Strecke auf dem Weg ins Feld in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Zaun. Der Unfall muss zwischen 14 und 15.40 Uhr gewesen sein. Aufgrund der Gesamtumstände könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug möglicherweise um das Zugfahrzeugs eines der bei dem Tag üblichen Ausflugsgespanne handeln. Nicht ausgeschlossen ist jedoch auch ein Unfall durch ein anderes landwirtschaftliches Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallermittler bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Oberweimar – Hauseingangstreppe verschoben und Geländer verbogen

Dem Besitzer des Anwesens Koblenzer Straße 10 entstand bei einem Verkehrsunfall ein Schaden von vermutlich mehreren Tausend Euro. Der Unfallhergang sowie ein unfallverursachendes Fahrzeug stehen derzeit nicht fest. Tatsache ist jedoch, dass ein Fahrzeug oder auch ein Fahrzeug mit Anhänger gegen die Treppe des Hauseingangs fuhr, dabei die unteren vier Stufen verschob und das Geländer dadurch verbog. Die Verkehrsunfallflucht war zwischen 22 Uhr am Donnerstag und 21 Uhr am Freitag, 19. Mai. Sachdienliche Hinweise auch zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Überfall

Maskiert und bewaffnet mit einer silber-grauer Pistole überfiel ein Mann eine Spielhalle in der Straße Bei St. Jost. Der Täter erbeutete eine orangefarbene Wertkassette mit nur wenig Bargeld. Die Kripo sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag, 20. Mai, gegen 00.30 Uhr. Der ca. 1,75 Meter große, dunkel gekleidete Täter bedrohte die Angestellte mit der unbekannten Waffe und forderte das Bargeld. Er sprach dabei mit russischem Akzent. Er flüchtete dann mit der Kassette. Die Angestellte blieb bis auf den Schrecken unverletzt. Die Fahndung und sämtliche ersten Ermittlungen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Die Kripo Marburg bittet daher um sachdienliche Hinweise. Wer hielt sich in der Nacht zum Samstag, zwischen Mitternacht und 01 Uhr in Tatortnähe auf und wem ist dort eine Person aufgefallen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Raub von Medikamenten scheiterte

In einer Apotheke in der Borngasse scheiterte Samstagmittag ein versuchter Raub von Geld und Medikamenten. Der Täter flüchtete und entkam unerkannt. Die Kripo bittet um Hinweise.

Am Samstag, 20. Mai, um kurz nach 12 Uhr, betrat ein maskierter Mann die Apotheke, bedrohte einen Angestellten mit einer unbekannten Waffe und forderte ein Medikament und die Kasse. Der Apotheker nutzte eine günstige Gelegenheit, versteckte sich hinter einem Regal und rief sowohl laut nach Verstärkung der Kollegen als auch zeitgleich die Polizei. Daraufhin flüchtete der Täter sofort und ohne Beute. Die Fahndung nach dem vermutlich etwa 1,80 Meter großen, sehr dünnen und mutmaßlich Anfang 20 Jahre jungen Mann mit hellbraunen bzw. dunkelblonden Haaren blieb erfolglos. Der Mann sprach deutsch, zwar verwaschen aber ohne Akzent. Er trug eine schwarze Maske, vermutlich eine sogenannte Sturmhaube. Zur Waffe liegen derzeit keine näheren Erkenntnisse vor. Wer war zur Tatzeit in der Borngasse bzw. in der Nähe? Wem ist zur Tatzeit am Samstagmittag eine z.B. schnell laufende Person aufgefallen? Wer kann sonstige Hinweise geben, die zur Identifizierung des Verdächtigen beitragen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbruch im Steinweg

Bei einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus im Steinweg blieb der Täter ohne Beute. Der Einbruch war am Freitag, 19. Mai, zwischen 19 und 23.30 Uhr. Der Täter verschaffte sich zunächst mal durch die aufgehebelte Hauseingangstür Zutritt in den Hausflur des Mehrfamilienhauses mit dem Ladengeschäft im Erdgeschoss. Aus letztlich nicht nachvollziehbaren Gründen blieb es dann aber bei dem Aufbruch der Haustür. Ein weiteres Vorgehen des Täters oder der Täter ließ sich nicht erkennen. Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen in oder an dem Wohn- und Geschäftshaus gesehen? Wem ist dort jemand durch sein Verhalten aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbrecher löste um 02.43 Uhr Alarm aus

Die Alarmauslösung durch den Einbruch in das Backwarengeschäft mit Café in der Frankfurter Straße war am Montag, 22. Mai, um 02.43 Uhr. Der oder die Täter flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg in Verbindung zu setzen.

Der oder die Täter gingen bei dem Einbruch mit brachialer Gewalt vor, um sowohl die Hauseingangstür zu dem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshaus als auch die Stahltür zum Geschäft und eine weitere Innentür aufzubrechen. Im Geschäft erfolgte die augenscheinliche Suche nach Bargeld. Die Einsätze aus den Registrierkassen waren allerdings leer. Ob aus den gefundenen Trinkgeldkassen Münzen fehlen steht nicht fest. Durch den Einbruch entstand ein vierstelliger Sachschaden. Nach Auslösung des optischen und akustischen Alarms flüchteten der oder die Täter. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda – Scooterfahrt mit Schlangenlinien

Die Scooterfahrt in Schlangenlinien über die Cölber Straße lieferte am Freitag, 19. Mai, um 17.10 Uhr den Grund für eine Kontrolle durch die Polizei. Bei derKkontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 28jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und oder anderen berauschenden Mitteln stand. Da er jegliche Aussage und alle Test ablehnte, ließ sich der Verdacht vor Ort nicht ausräumen, sodass der Polizei nur die Veranlassung der Blutprobe zur Feststellung der Fahrtauglichkeit blieb. Neben der Blutprobe unterband die Polizei auch die Weiterfahrt mit dem Elektrofahrzeug.

Marburg – E-Bike gestohlen

Obwohl es am Fahrradständer angekettet war, gelang der Diebstahl eines Elektrorades im Wert von 4826 Euro. Der Diebstahl des blauen Focus Jam 6.8 Nine war am Freitag, 19. Mai, zwischen 08 und 14 Uhr. Das voll gefederte E- MTB stand am Uni-Klinikum in der Conradistraße hinter dem Haupteingang an den Fahrradständern bei den Hörsälen. Wo ist ein solches E-Bike seit dem Samstag „neu“ aufgetaucht? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Mountainbikes geben? Wer kann Hinweise zum Benutzer nach dem Diebstahl geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.