Lollar: Polizeieinsatz in der Kirchstraße

Mehrere Streifenwagen, eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt rückten Montagvormittag (22. Mai) gegen 10.30 Uhr wegen einer gemeldeten Schlägerei in die Kirchstraße aus. Im Zuge eines länger andauernden Konfliktes kam es nach ersten Erkenntnissen heute zunächst in der Gießener Straße zu einer handfesten heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 41-jährigen Mann und einem Ehepaar im Alter von 32 und 38 Jahren aus dem Landkreis Gießen. Dabei stürzte der 41-Jährige und verletzte sich an den Knien und den Ellenbogen. Zudem soll es auch zu Beleidigungen und Bedrohungen gekommen sein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 41-Jährige in sein Auto stieg, wendete und in die Kirchstraße abbog. Dort fuhr er dann den 38-jährigen Kontrahenten an, welcher dadurch zwischen PKW und Hauswand eingeklemmt wurde. Die Polizei nahm den Fahrzeugführer wenig später fest. Der Rettungsdienst und der Notarzt kümmerten sich um die Erstversorgung des Verletzten. Mit leichten Verletzungen kam der 38-jährige in eine Klinik. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellten die Ordnungshüter das Fahrzeug sicher. Die Ermittlungen, darunter auch zu den Verletzungen, dauern an. Wer hat den Vorfall in der Gießener Straße und in der Kirchstraße beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Hakenkreuz an Haustür in Garbenteich gezeichnet

An eine Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Raiffeisenstraße in Garbenteich schmierten Unbekannte zwischen 21.00 Uhr am Freitag (19. Mai) und 10.45 Uhr am Samstag (20. Mai) ein Hakenkreuz. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Zeugenaufruf nach versuchtem Raub

Nachdem ein unbekanntes Trio am Samstagabend versuchte, einen 16-Jährigen zu berauben, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Jugendliche war zwischen 22.10 und 22.15 Uhr zu Fuß im Nelly-Sachs-Weg unterwegs, als ihn drei Unbekannte ansprachen und sein Bargeld forderten. Der 16-Jährige zerschlug daraufhin seine mitgeführte Glasflasche und forderte das Trio auf, zu verschwinden. Die Unbekannten liefen anschließend über den Mildred-Harneck-Weg in unbekannte Richtung davon. Die Unbekannten sind zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und trugen dunkle Hosen. Während zwei eine dunkle Jacke anhatten, trug einer eine helle. Einer der Beteiligten führte vermutlich ein Messer mit. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Trio machen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Einbrecher in der Rödgener Straße

Einbrecher trieben in der vergangenen Woche ihr Unwesen in der Rödgener Straße. Zwischen Sonntag (14. Mai) und 10.00 Uhr am Donnerstag (18. Mai) kletterten Unbekannte auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses und brachen dort einen Schrank auf. Daraus entwendeten sie eine Bohrmaschine. Zwischen 15.00 Uhr am Donnerstag (18. Mai) und 01.00 Uhr am Samstag (20. Mai) kletterten Unbekannte auf den Balkon desselben Hauses und versuchten die Balkontür aufzubrechen. Die Tür hielt stand. Wer hat dort zwischen Sonntag (14. Mai) und Sonntag (21. Mai) verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Fenster beschädigt

In der Straße „Landgraf-Philipp-Platz“ beschädigten Unbekannte eine Scheibe im Kellergeschoss des Regierungspräsidiums Gießen. Ein Zeuge stellte die Sachbeschädigung Sonntagfrüh gegen 04.10 Uhr fest. Wer hat dort zuvor etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Laterne beschädigt

Unbekannte beschädigten vermutlich mit einem fünf Meter langen Kantholz den Lampenschirm einer Laterne am Schwanenteich. Der Vorfall dürfte sich am Sonntag (21. Mai) zwischen 00.00 und 11.30 Uhr ereignet haben. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Katalysator gestohlen

Im Anneröder Weg schlugen am vergangenen Wochenende Katalysatorendiebe zu. Die Unbekannten montierten auf einem Parkplatz den Katalysator eine grauen Toyota ab. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Bahnschranke beschädigt

Am Freitag (19.Mai) gegen 14.00 Uhr wurde eine beschädigte Bahnschranke Im Steinberger Weg gemeldet. Vermutlich ist ein bislang Unbekannter gegen die geschlossene Schranke gefahren und diese brach daraufhin ab. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

VU/0575954

Gießen: Beim Ein- bzw. Ausparken Skoda touchiert

1.000 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Skoda nach einer Unfallflucht von Mittwoch (17.Mai) auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte in der Grünberger Straße. Offenbar touchierte ein Unbekannter beim Ein- bzw. Ausparken zwischen 8.00 Uhr und 13.30 Uhr den blauen Fabia an der der vorderen, linken Seite. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Allendorf(Lumda): Außenspiegel beim Vorbeifahren beschädigt

Ein bislang Unbekannter befuhr am Donnerstag (18.Mai) zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr die Marburger Straße und beschädigte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines in Höhe der Hausnummer 7 geparkten silberfarbenen VW Caddy. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 350 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Unfall beim Abbiegen

Freitagmorgen (19.Mai) gegen 10.50 Uhr befuhr ein Unbekannter den Heyerweg und beabsichtigte nach rechts in die Rödgener Straße abzubiegen. Dabei streifte der Unbekannte den Mercedes eines 82-Jährigen, der auf der Rödgener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen weißen PKW. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Beim Wenden Skoda touchiert

Sonntag (21.Mai) gegen 19.00 Uhr beabsichtigte ein Unbekannter im Wißmarer Weg aus einer Parklücke auszuparken. Beim Wenden seines schwarzen BMW X3 stieß der Unbekannte gegen einen geparkten Skoda Roomster. Anstatt sich um den etwa 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 23-jähriger Mann in einem Audi und ein 31-jähriger LKW-Fahrer befuhren hintereinander die Landstraße 3047 aus Richtung Heuchelheim nach Gießen. Beide Verkehrsteilnehmer beabsichtigten an der Kreuzung Rodheimer Straße nach links abzubiegen. Als die Ampel auf Rot schaltete, bremste der Audi-Fahrer. Der 31-Jährige bemerkte den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf den Audi auf. Dabei verletzte sich der 23-Jährige leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3.300 Euro.