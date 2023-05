8 Bäume mit Motorsäge mutwillig beschädigt; Schaden ca. 30.000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Hessisch Lichtenau ist am heutigen Montag ein Fall von gemeinschädlicher Sachbeschädigung am Baumbestand der Stadt Hessisch Lichtenau zur Anzeige gebracht worden. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise zur Aufklärung des Vorfalls. Demnach haben unbekannte Täter insgesamt 8 Weiden-Bäume mittels einer Motorsäge an den Stämmen rundherum mutwillig und so tief eingeschnitten, dass in der Folge ein Absterben und Eingehen der Bäume zu befürchten ist. Der auf diese Weise entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 30.000 Euro. Das Ganze ereignete sich in der Straße „Am Lohwasser“, wo die in Mitleidenschaft gezogenen Weiden seinerzeit entlang des Ufers der Losse im Uferbereich gepflanzt wurden. Festgestellt wurden die Beschädigungen am vergangenen Freitag. Der Tatzeitraum kann allerdings bereits bis Anfang November letzten Jahres zurückreichen. Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat in dem Fall Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

In Kleinalmerode ist ein geparkter Daimler Chrysler S430 in schwarz im Vorbeifahren von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Das Auto stand in der Kasseler Straße in Richtung Witzenhausen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt, beschädigt wurde im Vorbeifahren der linke Außenspiegel. Der Schaden beträgt 500 Euro. Ereignet hat sich der Unfall zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Montagmorgen 09.00 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Wildunfall

Auf der B 452 zwischen Eschwege und Reichensachsen ist am Montagmorgen ein Reh bei einem Wildunfall tödlich verletzt worden. Das Tier wurde gegen 04.50 Uhr von einer Sattelzugmaschine erfasst, die von einem 29-Jährigen aus Dörentrup gefahren wurde. An der Zugmaschine beziffert sich der entstandene Schaden auf 100 Euro.

Körperliche Auseinandersetzung; Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Bedrohung

Schlichtend eingreifen mussten die Beamten der Polizei Eschwege am Samstagabend bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Bad Sooden-Allendorf zwischen einem 56-Jährigen und dessen 22-jährigen Familienangehörigen. Demnach soll der 56-Jährige gegen 23.15 Uhr gewalttätig geworden sein und den jungen Mann dabei mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Zudem soll der Ältere den Jüngeren auch mit einem Messer bedroht haben. Nachdem die Beamten zu dem Vorfall hinzugerufen worden waren, sorgten sie für eine räumliche Trennung der Beteiligten und ermitteln in der Folge jetzt gegen den 56-Jährigen wegen Körperverletzung und Bedrohung.

Polizei Sontra

Auto beim Ausparken übersehen; Schaden 1500 Euro

Ein in Wiesbaden wohnhafter 18-jähriger Autofahrer hat am frühen Sonntagabend gegen 17.30 Uhr einen Schaden von 1500 Euro verursacht, als er in Sontra in der Straße „Grüner Weg“ rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Straße fuhr und aus Unachtsamkeit mit einem parkenden Auto kollidierte. Dabei entstand am Auto des Verursachers ein Schaden von 1000, an dem anderen Auto in Höhe von 500 Euro.

Wildunfälle

Mit einem Reh ist ein 42-jähriger Autofahrer aus Sontra kollidiert, der am Montagmorgen gegen 03.20 Uhr auf der K 28 von Ulfen in Richtung Sontra unterwegs war. Das Tier lief nach der Kollision in die angrenzende Feldgemarkung, der Pkw wurde mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Auf gleicher Strecke ereignete sich etwas später noch ein weiterer Wildunfall. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Caaschwitz befuhr die K 28 ebenfalls von Ulfen in Richtung Sontra und stieß hier heute Morgen gegen 04.45 Uhr mit einem Reh zusammen, was im Anschluss davonlief. Der Sachschaden wird in dem Fall mit 1500 Euro angegeben.

Zu einem weiteren Wildunfall kam es heute Morgen außerdem auf der B 27 in Höhe der Abfahrt nach Sontra-Donnershag. Hier hatte eine 44-jährige Autofahrerin aus Waldkappel gegen 05.26 Uhr ein Reh erfasst, als sie in Richtung Bad Hersfeld unterwegs war. Das Reh verendete am Unfallort, der Schaden am Auto der Frau beläuft sich auf 3000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahrzeuge landen nach Kollision im Bachbett; 1 Person leicht verletzt

Am Sonntagmittag kam es in der Ortslage von Laudenbach zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen, die infolgedessen von der Straße abkamen und in einem Bachbett landeten. Wie die Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau berichten, befuhr eine 20-Jährige aus Großalmerode gegen 12.04 Uhr mit ihrem Pkw die Brückenstraße (L 3238) in Richtung Velmeden. Als die 20-Jährige noch in der Ortslage dann nach links in den Hauptweg abbiegen wollte, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem Kleintransporter, der von einem ebenfalls aus Großalmerode stammenden 38-Jährigen gefahren wurde. Der 38-Jährige war in gleicher Fahrtrichtung unterwegs und hatte den Pkw noch in der Ortslage überholen wollen, dabei aber zu spät erkannt, dass die Frau abbiegen wollte. Neben Polizei waren auch Feuerwehr und Straßenmeisterei an der Unfallstelle im Einsatz. Zudem mussten für die beiden im Bachbett befindlichen Fahrzeuge, die zuvor die Leitplanke durchbrochen hatten, Abschleppdienste angefordert werden. Die 20-Jährige wurde lt. Unfallbericht leicht verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Neben den Schäden an den Autos ist auch die Schutzplanke massiv beschädigt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Verunfalltes Auto ist nicht zugelassen

Wegen mehreren Verstößen muss sich ein 39-Jähriger aus Hessisch Lichtenau verantworten, der in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 00.45 Uhr mit einem Pkw verunfallt ist. Der Mann war auf der L 3147 von Hollstein in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs und kam am Ortseingang von Hopfelde (Dorfstraße) nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge rutschte der Pkw in einen Graben. Da das Auto nicht zum Verkehr zugelassen war, kommen auf den Mann neben den Unfallermittlungen auch Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz zu. Die Beschädigungen, die neben dem Pkw u.a. auch einen Leitposten betreffen, sind noch nicht beziffert.