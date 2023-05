Fritzlar: 40-jähriger Mann mit Pfefferspray besprüht und geschlagen

Gefährliche Körperverletzung Tatzeit: 21.05.2023, 17:30 Uhr Gestern, am späten Nachmittag, wurde ein 40-jähriger Fritzlarer im Bereich des Aldi Marktes „Am Hospital“ von einem oder mehreren unbekannten Tätern angegriffen und verletzt. Nach Angaben des Verletzten sei er von mindestens einem Täter mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und anschließend geschlagen worden. Er erlitt Schwellungen, Hämatome und Hautabschürfungen im Gesicht und Oberkörper Von einem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist Anfang 20 Jahre alt und hat helle Haut. Zur Tatzeit war er mit einem blaues T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Edermünde-Besse: Schüsse auf Fensterscheiben

Schüsse auf Fensterscheiben Tatzeit: 21.05.2023, 17:50 Uhr Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro entstand gestern Abend an den Fenstern eines Wohnhauses in der Klappgasse. Unbekannte Täter hatten vermutlich mit einer Luftpistole oder einem Luftgewehr auf mehrere Scheiben der Fenster des Wohnhauses geschossen. Zur Tatzeit befanden sich die Hausbewohner im Wohnzimmer im ersten Obergeschoss, als sie plötzlich mehrere Knallgeräusche hörten und sogleich auch die Beschädigungen an den Wohnzimmerscheiben bemerkten. Insgesamt wurden drei Scheiben des Wohnhauses beschädigt. Die Hintergründe der Tat, insbesondere ob es sich vielleicht um eine versuchte gefährliche Körperverletzung handelt, stehen zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Wabern: Mehrere Pkws aufgebrochen und Bargeld entwendet

Aufbruch von fünf Pkws Tatzeit: 20.05.2023, 20:30 Uhr bis Sonntag, 21.05.2023, 10:30 Uhr In der Nacht von Samstag zu Sonntag brachen unbekannte Täter insgesamt fünf Pkws auf, durchsuchten diese und stahlen vorgefundene Wertgegenstände und Bargeld. In den „Pfadwiesen“ wurden ein weißer VW Polo geöffnet und wenige Euro Bargeld sowie eine Sweat-Shirt gestohlen. Weiterhin wurden dort ein schwarzer VW Golf und ein silberner Opel Astra geöffnet und durchsucht. Eine Geldbörse mit Inhalt erbeuteten die unbekannten Täter in der Aussiger Straße, wo sie einen weißen Seat öffneten und daraus die Geldbörse stahlen. In der Ostlandstraße erbeuteten die Täter Bargeld und ein Handy-Ladekabel aus einem schwarzen Ford Ranger. Wie die unbekannten Täter die verschlossenen Fahrzeuge öffneten ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Bad Zwesten-Niederurff: Kraftstoff aus Traktortank gestohlen

Diebstahl von Dieselkraftstoff Tatzeit: 19.05.2023, 16:00 Uhr bis 20.05.2023, 07:30 Uhr 40 Liter Dieselkraftstoff erbeuteten unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen aus einem abgestellten Traktor. Die Täter begaben sich zu dem Traktor, welcher in einer unverschlossenen Scheune im Burgweg abgestellt war und stachen mit einem spitzen Gegenstand ein Loch in den Tank. Anschließend entwendeten sie insgesamt 40 Liter Dieselkraftstoff aus dem auslaufenden Tank. Der Sachschaden an dem Traktortank beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660