Korbach: Die Polizei-News

Waldeck-Sachsenhausen – Diebstahl eines Mähroboters dank GPS schnell aufgeklärt

Am späten Donnerstagabend (18.Mai) meldete ein Sachsenhäuser den Diebstahl seines Mähroboters von seinem Grundstück in der Straße Warteweg. Da der Mähroboter über GPS verfügte, konnte der Diebstahl bereits am Freitagmorgen (19. Mai) durch die Polizei Bad Wildungen aufgeklärt werden.

Bei der Anzeigenaufnahme gegen 23.45 Uhr schilderte der Geschädigte, dass er über das GPS-Signal die Meldung auf sein Handy erhalten habe, wonach sein Rasenmähroboter der Marek Worx im Wert von etwa 700 Euro das vorgesehene Mähgebiet verlassen hat. In der Folge konnte der Mähroboter in einem Mehrfamilienhaus in Sachsenhausen geortet werden. Am Freitagmorgen führten die Ermittlungen der Polizei Bad Wildungen zum Erfolg: In dem Mehrfamilienhaus konnte sie einen 20-Jährigen antreffen, der auf Nachfrage den Mähroboter herausgab. Der 20-Jährige entschuldigte sich und gab als Erklärung an, dass er den Mähroboter am Vorabend an einer Straße gefunden habe. Da er dachte, dass er weggeworfen worden sei, habe er ihn mitgenommen.

Der Mähroboter wurde durch die Polizei sichergestellt und wieder an den Besitzer ausgehändigt. Auf den 20-Jährigen wartet ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

Korbach – Exhibitionist an Wohnhaus, Polizei sucht Zeugen

Am Samstagmorgen erstattete eine Korbacherin Anzeige bei der Polizei, da sie in der Nacht zuvor von einem unbekannten Exhibitionisten belästigt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Unbekannte gelangte gegen 00.30 Uhr auf das Grundstück des Wohnhauses in der Heinestraße in Korbach. Dort beobachtet er offensichtlich eine Bewohnerin durch ein Fenster. Als diese ihn bemerkte, nahm er gerade sexuelle Handlungen an seinem entblößten Glied vor. Die Frau rief laut nach ihrem Ehemann. Als dieser herbeigeeilt war, hatte der unbekannte Täter bereits die Flucht ergriffen.

Von dem Täter ist bisher lediglich bekannt, dass er etwa 170 cm groß ist, eine stabile Figur hat und dunkel bekleidet war.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Twistetal – Heizöl in Kläranlage, Polizei ermittelt wegen Umweltstraftat und bittet um Hinweise

Am Samstag (20. Mai) stellte ein Verantwortlicher der Kläranlage Twistetal fest, dass sich Heizöl in einem Auffangbecken der Kläranlage befand. Die Polizei Bad Arolsen hat die Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat aufgenommen und bittet um Hinweise.

Der Mitarbeiter hatte gegen 09.30 Uhr eine rötliche Flüssigkeit in dem Auffangbecken gesehen. Er alarmierte sofort die Feuerwehr. Danach ergab sich schnell der Verdacht, dass es sich bei der röten Flüssigkeit um Heizöl handelte. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Heizöl in das Hauptbecken gelangte. Das Heizöl aus dem Auffangbecken pumpte die Feuerwehr ab.

Das Heizöl, nach Schätzungen der Feuerwehr etwa 500 Liter, wurde anschließend fachgerecht entsorgt.

Nach den Einschätzungen der Beteiligten bestand aufgrund des frühzeitigen Einschreitens der Feuerwehr keine Gefahr für die Trinkwasserqualität.

Die Polizei Bad Arolsen hat am Samstag die ersten Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen, ein Ermittlungsverfahren wegen einer Umweltstraftat wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Arolsen unter der Tel. 05691-97990 zu melden.

Frankenberg-Röddenau – Fahrräder aus Schuppen gestohlen

Auf Fahrräder abgesehen hatten es Unbekannte im Frankenberger Stadtteil Röddenau. Sie entwendeten ein Mountainbike und ein Pedelec aus einem Schuppen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Diebstahl wurde am Samstag (20. Mai) festgestellt. Die genaue Tatzeit ist noch nicht bekannt, könnte aber schon einige Woche zurückliegen.

Die unbekannten Täter hatten einen Schuppen neben einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Mühlrain in Röddenau aufgebrochen. Aus dem Schuppen stahlen sie ein Mountainbike der Marke Connondale und ein Pedelec der Marke Riese & Müller im Gesamtwert von über 8.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Bad Wildungen-Reinhardshausen – Unbekannter beschädigt vier Autos

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein Unbekannter vier Autos in Reinhardshausen. Es entstand hoher Sachschaden, die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Freitagnachmittag meldete der Besitzer eines schwarzen Skoda Ocatavia, dass sein Auto auf einem Parkplatz einer Pension in der Straße Wölfegrund in Reinhardshausen beschädigt wurde. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass der Skoda durch einen Unbekannten stark zerkratzt worden war. Bei einer Absuche des Nahbereichs konnten drei weitere durch Zerkratzen beschädigte Autos festgestellt werden. Dabei handelte es sich um einen grauen Audi A4, einen schwarzen Ford Tourneo Courier sowie einen blauen VW Tiguan. Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf insgesamt etwa 11.500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.