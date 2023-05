Sachbeschädigung

Ulrichstein. Die Fassade eines Einfamilienhauses in der Mittelstraße in Wohnfeld beschmierten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (19.05.) mit schwarzer Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Baumarkt

Homberg (Ohm). Ein Baumarkt in der Ohmstraße in Ober-Ofleiden wurde in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (17.05.) und Freitagmorgen (19.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum, welchen sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen gestohlen

Alsfeld. Insgesamt 16 Reifen und Felgen von vier Fahrzeugen entwendeten unbekannte Langfinger zwischen Mittwochabend (17.05.) und Freitagmorgen (19.05.) auf einem Firmengelände in der Schwabenröder Straße. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 14.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geschäftseinbruch

Alsfeld. Zwischen Mittwochabend (17.05.) und Freitagmorgen (19.05.) brachen Unbekannte in ein Geschäft in der Straße „Mainzer Tor“ ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist momentan noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Alsfeld. Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag (20.04.) und Samstag (20.05.) auf bislang unbekannte Art und Weise unbefugten Zutritt zu einem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Untere Fulder Gasse“ und entwendeten daraus ein gelbes Mountainbike des Herstellers Centurion, Modell „No Pogo“. Das Zweirad hat einen Wert von circa 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autoreifen und -felgen gestohlen

Bebra. Die Aluräder von zwei Fahrzeugen der Marke Mercedes entwendeten Unbekannte am frühen Freitagmorgen (19.05.), zwischen 2.15 Uhr und 2.45 Uhr, von einem Firmengelände. Zunächst hatten sich die Täter unbefugten Zugang zu dem Grundstück in der Otto-Hahn-Straße verschafft und anschließend das Diebesgut von noch unbekanntem Wert gestohlen. Bei den entwendeten Alufelgen handelte es sich um Felgen der Marke AMG in den Größen 18 Zoll und 19 Zoll. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bebra. Das hintere amtliche Kennzeichen HEF-DT 68 eines Mitsubishi stahlen Unbekannte im Zeitraum zwischen Montagmorgen (15.05.), gegen 5 Uhr und Freitagnachmittag (19.05.), gegen 14.30 Uhr. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz im Bereich der B83. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kiosk

Philippsthal. Ein Kiosk in einem Schwimmbad in der Straße „Am Bad“ wurde in der Zeit zwischen Mittwochmittag (17.05.) und Samstagmorgen (20.05.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher brachen zunächst den Rollladen des Geschäftes gewaltsam auf und stahlen anschließend Süßwaren im Wert von etwa 100 Euro. Außerdem hinterließen sie rund 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schnellrestaurant

Kirchheim. Zeugen beobachteten am frühen Sonntagmorgen (21.05.), gegen 5.15 Uhr, wie ein bislang unbekannter Mann das Fenster eines Schnellrestaurants in der Industriestraße gewaltsam öffnete und sodann den Geschäftsraum betrat. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Täter flüchtete schließlich in südliche Richtung. Er kann als männlich, circa 1,90 Meter groß, mit kurzen, hellblonden Haaren und normaler Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er einen grauen Pullover und führte einen schwarzen Rucksack sowie eine Tragetüte mit sich. Außerdem entstand Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen – bereits wieder aufgefunden

Bebra. Am Samstag (20.05.), um 18 Uhr, kam es in der Eichendorfstraße zu einem Diebstahl eines VW Golf. Eine 37-jährige Frau aus Bebra hatte ihren Pkw gegen 15 Uhr dort geparkt. Gegen 18.05 Uhr bemerkte die Frau, dass ihr Auto entwendet worden war. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das gestohlene Fahrzeug nach kurzer Zeit vor dem Friedhof im Martholzweg durch Beamte der Polizeistation Rotenburg aufgefunden werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen war einer der Täter mit einer dunkelgrünen Basecap bekleidet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06623-9370.

Kaninchen aufgefunden – Eigentümer gesucht

Bad Hersfeld. Am Sonntagmittag (21.05.), gegen 11:30 Uhr, meldete sich ein 77-jähriger Fußgänger bei der Polizeistation in Bad Hersfeld. Ihm war bereits eine Stunde zuvor im Bereich der Leinenweberstraße und „Am Helfersgrund“ ein neben dem Weg sitzendes Hauskaninchen aufgefallen. Eine Streifenbesatzung konnte das hellgraue Kaninchen, eventuell „Widder“ (mit Schlappohren), wohlauf auffinden und an sich nehmen. Es wurde sodann dem Tierheim übergeben. Ermittlungen im Hinblick auf den Eigentümer wurden eingeleitet. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigungen

Bad Hersfeld. Am Samstag (20.05.), gegen 18.10 Uhr, wurden Passanten auf eine circa 45 bis 50 Jahre alte Frau mit kurzen blonden Haaren und einem kleinen, schwarzen Hund an einer roten Leine in der Dudenstraße aufmerksam. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die Dame grundlos mit einem noch unbekannten Gegenstand gegen die Scheiben von drei geparkten Autos geschlagen haben. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Rotenburg. In der Zeit von Freitag (19.05.), 17 Uhr, bis Samstag, (20.05.), 17 Uhr, wurde auf der Altstadtseite, unterhalb der Brücke der Städtepartnerschaft, auf dem dortigen öffentlichen Parkplatz ein geparkter blauer BMW-Kombi an der hinteren rechten Ecke von einem bislang unbekannten Fahrzeug angestoßen bzw. touchiert. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das den Unfall verursachende Fahrzeug müsste blaue Lackanhaftungen sowie Beschädigungen in der Höhenlage von circa 31 cm bis 79 cm aufweisen. Die Polizeistation Rotenburg ermittelt wegen Unfallflucht und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06623/937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Kollision mit Stromverteilerkasten

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (18.05.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 13-jähriger Junge aus Bad Hersfeld mit einem Opel Zafira die Straße Neumarkt. Er kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Stromverteilerkasten. Die Stromzufuhr in mehreren Haushalten wurde dadurch gestört. Die Stadtwerke kümmerten sich um die Instandsetzung. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht – Fußgängerin beteiligt

Bad Hersfeld. Am Freitag (19.05.), gegen 18:30 Uhr, benutzte eine 40-jährige Fußgängerin aus Kassel den rechten Gehweg der B62 am Wilhelmshof in Richtung Sorga. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße in gleicher Richtung. Beim Vorbeifahren streifte er mit dem rechten Außenspiegel den Arm der Fußgängerin. Diese wurde leicht verletzt. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw mit Steilheck, ähnlich Transporter, mit einem Taxischild auf dem Dach. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de,

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (22.05.), gegen 00:15 Uhr, parkte eine 60-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren Mazda am rechten Fahrbahnrand in der Homberger Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren den geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt. Die linke Fahrzeugseite sowie der Außenspiegel wurden stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall – Fußgänger beteiligt

Bad Hersfeld. Am Sonntagmorgen (21.05.), um 2.20 Uhr, kam es in der Siedlerstraße im Ortsteil Kathus zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einem Taxi eines 31-jährigen Mannes und einer 27-jährigen Fußgängerin aus Bad Hersfeld. Der Taxifahrer wollte mit seinem Fahrzeug langsam rückwärts rangieren. Hierbei kam es zum Kontakt mit der Fußgängerin, welche stürzte und leicht verletzt wurde. Die näheren Umstände sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zum Unfallzeitpunkt fand in Kathus die „Wilddieb- Kirmes“ statt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Hersfeld unter Tel. 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Gegen geparkten PKW gefahren und Unfallflucht begangen

Wartenberg-Angersbach. Am Samstag (20.05.2023), um 14:05 Uhr, parkte ein Fahrer seinen VW Touran auf einer ausgewiesenen Parkfläche eines Baumarktes in der Straße „Am Sportplatz“. Als er gegen 14:20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Kratzer an der vorderen rechten Stoßstange. Der Unfallverursacher hat den Touran vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Von der Fahrbahn abgekommen

Herbstein. Bereits am Donnerstag (18.05.2023), um 22 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Fahrer aus Lauterbach mit seinem Ford Ranger die K87 von Rudlos kommend in Richtung Stockhausen. In einer starken Rechtskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum und kam etwa 10 Meter weiter am linken Fahrbahnrand zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen, konnte aber später ermittelt werden.

Verkehrsunfall – Eine Person tödlich verletzt

Alsfeld. Am Montagvormittag (22.05.), gegen 11 Uhr, wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall auf der L3156 gemeldet. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 66-jähriger Mann aus Alsfeld mit seinem Skoda die Landstraße von Alsfeld kommend in Richtung Münch-Leusel, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum kollidierte. Vermutlich durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann aus dem Pkw geschleudert. Die umgehend hinzugezogenen Rettungskräfte konnten tragischer Weise nur noch den Tod des 66-Jährigen feststellen. Da der Skoda durch den Unfall Feuer gefangen hatte, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. In diesem Zusammenhang sowie im Rahmen der Bergungsarbeiten, war die Landstraße im Bereich der Unfallstelle für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

Baucontainer aufgebrochen

Großenlüder. Unbekannte brachen zwischen Mittwoch (17.05.) und Freitag (19.05.) in der Malkeser Straße einen Baucontainer auf. Die Täter stahlen mehrere Baumaschinen samt Akku im Gesamtwert von circa 3.300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Großenlüder. Vom Parkplatz eines Festgeländes am Ortsrand von Müs, an der B254 in Richtung Großenlüder gelegen, stahlen Unbekannte zwischen Donnerstagmittag (18.05.) und Freitagmittag (19.05.) das hintere amtliche Kennzeichen VB-AS 4 von einem schwarzen Audi A6. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelecs gestohlen

Burghaun. In der Oberste Straße stahlen Unbekannte am Freitag (19.05.), gegen 13.30 Uhr, zwei Pedelecs des Herstellers Stevens im Gesamtwert von circa 8.000 Euro. Die Zweiräder standen vor einem Elektrogeschäft und waren mit einem Spiralschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Bad Salzschlirf. In der Lindenstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (19.05.) in eine Gaststätte ein. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und hinterließen circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. Ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Riedrain“ im Ortsteil Engelhelms wurde am Freitag (19.05.) zum Ziel Unbekannter. Zwischen 16.50 Uhr und 18.50 Uhr hebelten die Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Schmuck und im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Reifen beschädigt

Künzell. In der Kohlgrunder Straße im Ortsteil Dirlos beschädigten Unbekannte zwischen Donnertagabend (18.05.) und Samstagmittag (20.05.) den rechten Vorderreifen einer grauen Mercedes Benz A-Klasse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Mittwochabend (17.05.) und Sonntagmittag (21.05.) die beiden amtlichen Saisonkennzeichen FD-CO 226 von einer blauen Mercedes S-Klasse. Das Auto stand auf einem Parkstreifen in der Straße „An der Steingrube“. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kabeldiebe am Werk – Bundespolizei sucht Zeugen

Neuhof (Landkreis Fulda) (ots) – Am Bahnhof Neuhof im Bereich der Rampe zu Gleis

1 haben bislang Unbekannte mehrere Erdungskabel abgeschnitten und entwendet.

Festgestellt wurde der Schaden durch Bahnmitarbeiter am 19.5.2023.

Die Schadenshöhe wird auf 1300 Euro geschätzt. Die genaue Tatzeit muss noch

ermittelt werden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu der Tat oder den Tätern machen kann, wird

gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu

melden.

Hinweise der Bundespolizei für Metallhändler: Als Ankäufer von Altmetall sind

Sie oft erste Anlaufstelle für diejenigen, die unerlaubt Metallteile von

Bahnanlagen entfernen. Schützen Sie sich vor kriminellen Machenschaften und

verhindern Sie damit strafbare Handlungen.

Aufträge zur Verwertung von Altmetallen erteilt die Deutsche

Bahn AG immer in schriftlicher Form. Lassen Sie sich den

Auftrag zeigen! Bestehen Sie darauf, dass der Lieferant des Altmetalls Ihnen

immer einen amtlichen Ausweis (z.B. Personalausweis) im

Original vorzeigt. Notieren Sie sich die dort angegebenen

Daten. Bei angebotenem Material ab ca. 1 Tonne Gewicht haben Sie die

Möglichkeit, die Deutsche Bahn AG unter der Telefonnummer 030

297-69306 zu kontaktieren. Wenn Sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Handelns des

Lieferanten bekommen, rufen Sie die Bundespolizei unter der

Kostenfreien Rufnummer: 0800 6 888 000 an.

Warteunterstand beschädigt – Bundespolizei sucht Zeugen

Immenhausen/Bebra (ots) – Bislang Unbekannte haben am Bahnhof Immenhausen und

Bebra die Glasscheibe eines Warteunterstandes beschädigt. Bahnmitarbeiter

informierten am vergangenen Freitag (19.5.) die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Zur Tatzeit und zu den Tätern gibt es noch keine Hinweise. Der angerichtete

Schaden beläuft sich bei beiden Fällen auf jeweils 1000 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Hinweise zu diesem Fall oder anderen

Vandalismustaten im Bereich von Bahnanlagen geben kann, wird gebeten, sich unter

der Telefon-Nr. 0561/81616-0 bzw. über www.bundespolizei.de zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Alheim Sonntag, 21.05.2023, 13:15 Uhr

Ein 63-jähriger Mann aus Alheim verunglückte mit seinem Quad auf der Verbindungsstraße hinter Niedergude in Richtung Heinebach, als sich ein Teil der Kunststoffabdeckung vom Lenker löste und ihn am Kopf traf; dadurch verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Quad und Fahrer landeten im Straßengraben. Am Fahrzeug entstand ca. 10.000 Euro Sachschaden, der Fahrer suchte das Klinikum Rotenburg leichtverletzt selbständig auf.