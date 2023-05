Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zeugensuche: Schwarz-gelber Motorroller entwendet – Mühlheim am Main

(fg) Nach einem Rollerdiebstahl am Samstag in der Dietesheimer Straße (Bereich 60er-Hausnummern) sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 1 und 11.30 Uhr entwendeten die Diebe den ordnungsgemäß mit Lenkradschloss und Zündschloss gesicherten schwarz-gelben Roller. An der Yamaha Aerox war ein Versicherungskennzeichen aus dem laufenden Kalenderjahr mit der Ziffernfolge 604 angebracht. Die Diebe ließen lediglich die wetterfeste Schutzhülle zurück. Hinweise zum Diebstahl sowie dem Verbleib des Rollers bitte an die Wache der Polizeistation in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0.

Wer sah den Unfall in der Senefelderallee? – Mühlheim am Main

(fg) Einen eher ungewöhnlichen Unfall nahmen Beamte der Polizeistation Mühlheim am Sonntagmittag in der Senefelderallee auf. Eine 92 Jahre alte Frau aus Offenbach verletzte sich schwer und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Gegen 12.30 Uhr saß die 92-Jährige in ihrem geparkten Fahrzeug in Höhe des Friedhofs in der Senefelderallee und löste auf unbekannte Weise die Alarmanlage ihres Autos aus. Ein 81-jähriger Offenbacher kam der Rentnerin wohl zur Hilfe und beabsichtigte die Alarmanlage auszuschalten; ersten Erkenntnissen zufolge verließ die Frau hierfür den VW. Im weiteren Verlauf wurde jedoch die Zündung des Wagens betätigt, weshalb dieser sich langsam in den Kreuzungsbereich bewegte. Die Offenbacherin kam zu Fall und verletzte sich schwer. Der 81-Jährige wurde offenbar noch einige Meter durch das Fahrzeug in den Kreuzungsbereich mitgezogen, blieb jedoch offensichtlich unverletzt. Der nun unbemannte VW steuerte danach auf die linksseitig der Fahrbahn befindliche Grünfläche zu und kam nach etwa 30 Metern in einem Graben am Waldrand gegenüber der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit zum Stehen. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Wache der Polizeistation in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0.

Fahrradcodieraktion in der Obertshäuser Straße – Mühlheim am Main

(dj) Die Polizeistation Mühlheim unterstützte am Samstag eine Codieraktion für Fahrräder des ADFC-Ortsverbandes. Zwischen 10.30 und 14 Uhr fand die Aktion in der Obertshäuser Straße 57 vor dem Fahrrad-Center Lämmerspiel statt. Polizeioberkommissar Benjamin Schiller freute sich über zahlreiche Beratungsgespräche rund um das Thema Fahrrad. Dieser Tag bot die Möglichkeit einiges an Info-Material zur Verfügung zu stellen und den interessierten Bürger zur richtigen Diebstahlsicherung zu informieren. Im Falle eines Diebstahls kann durch den Code der rechtmäßige Eigentümer des Rades ermittelt werden. Die sichtbare Codierung mit Aufkleber kann einen Diebstahl verhindern, da ein solches Fahrrad als Ware für Hehlerei praktisch nicht verwendbar ist. Die Verantwortlichen zeigten sich sehr zufrieden und kündigten auch für die Zukunft weitere Maßnahmen in dieser Sache an.

Fußgängerin nach Unfall schwer verletzt – Mühlheim am Main

(jm) Beamte der Polizeistation Mühlheim suchen Zeugen zu einem Unfall zwischen einer 84-jährigen Fußgängerin und einem Auto, der sich am Donnerstagnachmittag in der Hanauer Straße ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Unfall gegen 15 Uhr im Bereich der 100er-Hausnummer zugetragen haben. Nach dem Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin wohl auf den Gehweg. Zwei Frauen kamen der Seniorin zur Hilfe. Im Nachgang klagte die 84-Jährige über starke Schmerzen und wurde anschließend stationär in einer Klinik aufgenommen. Die Polizei bittet nun die beiden Frauen sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 bei der Polizeistation Mühlheim zu melden.

Räuber kam in Justizvollzugsanstalt – Dreieich/Sprendlingen

(dj) Nachdem eine Streifenbesatzung zwei mutmaßliche Täter nach dem Raub auf einen Taxifahrer kurz nach der Tat am Samstagabend in Dreieich (wir berichteten) vorläufig festgenommen hatte, wurde einer der Beiden am Folgetag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen im Präsidialgebäude am Spessartring wurde der Beschuldigte auf Antrag des Amtsgericht Darmstadt zur Vorführung gebracht. Gegen den 27-Jährigen wurde durch die Amtsrichterin eine Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr angeordnet. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Komplize wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun ebenso wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ermittelt.

Verbotene Hakenkreuzzeichen an Haustür: Kein Bagatelldelikt – Langen

(mh) Zwei Hakenkreuze und andere Schmierereien sind das Ergebnis, das unbekannte Täter an einer Tür eines Einfamilienhauses im Farnweg hinterlassen haben. Das Kommissariat für Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südosthessen ermittelt nun gegen die unbekannten Täter, die neben weiterer unleserlichen Schriftzügen zwei Hakenkreuze mittels schwarzer Farbe auf die Haustür brachten. Zeugen, die Hinweise zu der Tat, die sich zwischen Samstagnachmittag (15 Uhr) und Sonntagnacht (1.05 Uhr) ereignet haben soll, geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen: drei Verletzte und Totalschäden – Seligenstadt

(mh) Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Dudenhöfer Straße am Samstagabend zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten und zwei leichtverletzten Personen. Ein 53-jähriger VW-Fahrer bog gegen 20.50 Uhr aus dem Rhönring in die Dudenhöfer Straße ein und kollidierte dort mit einem 29-jährigen Harley-Davidson-Fahrer. Durch den heftigen Zusammenstoß mit dem VW wurde der junge Mann gegen einen parkenden Opel einer 21-jährigen Frau auf der gegenüberliegenden Straßenseite geschleudert und ihr Fahrzeug ebenfalls beschädigt (Sachschaden circa 2.000 Euro). Der Harley-Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die junge Frau erlitt einen Schock und musste kurzzeitig in einer Klinik betreut werden. Der Fahrer des VW erlitt leichte Verletzungen. Er wurde ebenfalls durch die Rettungskräfte zur weiteren ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Sowohl bei dem VW, als auch beim Zweirad entstand Totalschaden mit einer Gesamtschadenshöhe von schätzungsweise 52.000 Euro. Um Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet und sich noch nicht gemeldet haben, bittet nun die Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer: 06182 8930-0.

Motorrad-Festival: Zahlreiche Verstöße durch Tuning-Spezialisten festgestellt – Mainhausen

(lei) Im Rahmen eines Motorrad-Festivals, das am Wochenende in Mainhausen stattfand, haben Tuning-Spezialisten der Polizei am Samstag schwerpunktmäßige Kontrollen mit Zielrichtung Verkehrssicherheit von Krafträdern durchgeführt und dabei etliche Verstöße festgestellt. Nachdem bereits in der Vergangenheit mehrere Bikes der Teilnehmer nicht unerhebliche technische Veränderungen aufwiesen, nahmen die Beamten in der Zeit von 11 bis 18 Uhr auf einem Parkplatz an der Landesstraße 2310 erneut zahlreiche der edlen Karossen näher unter die Lupe, Im Zuge der Überprüfungen, bei denen 46 Kräder (überwiegend der Marke Harley-Davidson), zwei Autos sowie ein Quad inspiziert wurden, mussten die Ordnungshüter 12 Motorräder und eines der Autos, einen Dodge Charger, sicherstellen, da deren Betriebserlaubnis aufgrund unzulässiger Manipulationen erloschen war und sie nun einem Gutachter vorgeführt werden. Bei weiteren fünf Fahrzeugen, deren Betriebserlaubnis ebenfalls erloschen war, konnte jedoch die Weiterfahrt gestattet werden. Als häufigster Grund für das Erlöschen der Betriebserlaubnis, so das Resümee der Polizisten, war das offenbar unerlaubte Verändern der Abgasanlagen. Das lauteste Fahrzeug war eine Harley eines 57-Jährigen, dessen Maschine 110 dBA statt der erlaubten 95 dbA auf dem Messgerät anzeigte. Insgesamt wurden zehn Mängelkarten ausgestellt, was bedeutet, dass die festgestellten Mängel in einer gewissen Zeit behoben und der ordnungsgemäße Zustand anschließend nachgewiesen werden muss. Auch wenn sich die Freude der Besitzer während des jeweiligen Checks ihrer Fahrzeuge sichtlich in Grenzen hielt, so zeigten die Kontrollen doch, dass diese erforderlich sind und dass die Beamten daher auch zukünftig ein Augenmerk darauf haben werden.

Flugunfall am Zellhäuser Flugplatz: 63-jähriger Mann verletzt – Mainhausen

(mh) Der Landeanflug eines Leichtflugzeugs endete am Montagvormittag mit einem Unfall auf dem Flugplatz. Gegen 10.45 Uhr wurde bekannt, dass es zu einem Unfall mit einer Leichtmaschine gekommen sei, in der sich eine Person befand. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet das Flugzeug, das zuvor normal in der Luft geflogen war und bereits wieder auf dem Boden aufgesetzt hatte, bei seinem Landemanöver in Schwierigkeiten. Die Maschine setzte vermutlich mit der Schnauze auf und überschlug sich dann. Der genaue Unfallhergang ist jedoch noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen. Die zuständige Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen wurde bereits eingeschaltet. Der Pilot aus Rodgau wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach bisherigem Kenntnisstand erlitt er leichte Verletzungen. Die Feuerwehr sicherte den Flugplatz vor aus dem Flugzeug austretendem Treibstoff und stellte so auch die Sicherheit vor einem möglichen Brand an der Unfallstelle her. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Bereich Hanau

Motorradfahrer und Sozia schwer verletzt: Unfallbeteiligter lief davon – Hanau

(fg) Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Hanau auf der Landesstraße 3308 in Höhe des Parkplatzes „Limes Rundwanderweg“: Ein 40 Jahre alter Motorradfahrer zog sich dabei schwerwiegende Verletzungen zu; ein Transport mit einem bereits gelandeten Rettungshubschrauber schien aufgrund des Verletzungsbildes zu riskant, weshalb der Hanauer mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht wurde. Auch seine 33-jährige Begleiterin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Motorradfahrer mit seiner Sozia gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 3308 in Richtung Neuwirtshaus unterwegs. Laut eines Zeugen, der ebenfalls die Landesstraße 3308 in Richtung Neuwirtshaus befuhr, beabsichtigte ein vor ihm fahrender Ford-Lenker nach links auf den Parkplatz „Limes Rundwanderweg“ einzufahren. Noch während des Abbiegevorganges habe der Fahrer der Harley-Davidson zum Überholen angesetzt. Hierbei übersah der Motorradfahrer offenbar den abbiegenden Ford und prallte in die linke Fahrzeugseite des Wagens. Infolgedessen stürzten der 40-Jährige und die 33 Jahre alte Begleiterin vom Motorrad und verletzten sich schwer. Der Ford kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Findling, der sich neben der Zufahrt zum Parkplatz befindet. Anschließend stieg der Ford-Fahrer aus dem beschädigten Auto aus und soll zu Fuß in Richtung Neuwirtshaus davongelaufen sein. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Fahrer des Fords um einen 36 Jahre alten Mann aus Frankfurt; offenbar besitzt der Wagen keinen Versicherungsschutz. Zudem soll der 36-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzen. Die intensiven Ermittlungen zum Unfallbeteiligten dauern derzeit noch an.

Ein Gutachter, der zur Unfallstelle hinzugezogen wurde, soll nun den genauen Unfallhergang klären. Zu diesem Zweck wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hanau auch die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 31.000 Euro. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach weiteren Zeugen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Nach Unfall auf der L 3193: 65-jähriger Motorradfahrer verstorben – Erlensee

(lei) Nach einem Motorradunfall auf der Landesstraße 3193 am Samstagabend (wir berichteten), ist der 65-jährige Fahrer der Kawasaki am Sonntag im Krankenhaus verstorben. Zeugenangaben zufolge war der 65-Jährige offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs, als er an der A66-Anschlussstelle Erlensee die Kontrolle über seine Maschine verlor.

Garage mit verfassungswidrigen Zeichen besprüht – Gelnhausen

(mh) Unbekannte haben mit schwarzer Sprühfarbe unbemerkt ein Hakenkreuz an der Rückwand einer Garage in der Dr.-Sondheimer-Straße hinterlassen. Das Staatsschutzkommissariat des Polizeipräsidiums Südosthessen ermittelt nun in der Sache. Der etwa 200 Euro hohe Schaden wurde am Samstagabend festgestellt. Der genaue Tatzeitraum ist bisher nicht bekannt. Nun bitten die Ermittler um mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Täter/n geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zeugensuche nach Unfall zwischen Radfahrer und Auto – Hasselroth/Niedermittlau

(jm) Nach einem Verkehrsunfall am Samstag an der Kreuzung Alte Dorfstraße/Altenmittlauer Weg/Obere Heeg sucht die Polizei einen etwa 80 Jahre alten Radfahrer sowie weitere Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 17 Uhr ein etwa 1,70 Meter großer Radfahrer den Altenmittlauer Weg vermutlich geradeaus in Richtung Obere Heeg. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 71 Jahre alten Dacia-Fahrerin, die die vorfahrtsberechtigte Alte Dorfstraße in Richtung Altenmittlau befuhr. Anschließend hielten beide an und unterhielten sich. Der Zweiradfahrer, der einen Helm trug, setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am silbernen Sandero entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Hinweise von Zeugen oder dem unbekannten Unfallbeteiligten nimmt die Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Diebe reißen Zigarettenautomat aus der Wand einer Gaststätte – Oberzell

(mh) Vermutlich mit Hilfe eines Fahrzeugs erbeuteten Diebe unerkannt einen Zigarettenautomaten, der an der Hausfassade einer Gaststätte angebracht war. Durch die massive Einwirkung beim Herausreißen des Automaten wurden zudem Teile der Hausfassade in der Sinntalstraße beschädigt. Allem Anschein nach hatten die unbekannten Täter in der Nacht von Freitag (23.55 Uhr) auf Samstag (7 Uhr) ein Fahrzeug benutzt, um den Zigarettenautomaten aus der Verankerung zu reißen und sich diesen anschließend mitsamt Inhalt unerlaubt zu eigen gemacht. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung. Der Gesamtschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle Schlüchtern unter der Rufnummer 0661 9610-21 zu melden.

Aßlar- A45: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A45

Aßlar- A45: Auf der A45 in Fahrtrichtung Hanau kam es am gestrigen Abend (21.05.2023) zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Folge eine Person verstarb. Gegen 22:15 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Fiat Ducato in Richtung Süden. In Höhe der Behelfsausfahrt zur Deponie Aßlar-Bechlingen rammte der Unfallfahrer aus bislang noch unbekannter Ursache den Anpralldämpfer der Behelfsausfahrt in der dortigen Baustelle. Der Fiat geriet ins Schleudern und drehte sich. Ein auf der linken Fahrspur fahrender VW, besetzt mit einer dreiköpfigen Familie, krachte daraufhin in die Front des Ducatos. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende 40-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Die Familie, ein 32-Jähriger, eine 35-Jährige und ihr 4-jähriges Kleinkind wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die aus Gelnhausen stammende Familie in umliegende Krankenhäuser. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die A45 in Richtung Süden bis 05:10 Uhr voll gesperrt.