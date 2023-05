Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Container auf Autohausgelände aufgebrochen, Verdächtige Personen aufgefallen, Königstein, Sodener Straße, Samstag, 20.05.2023, 01:00 Uhr

(he)In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich unbekannte Täter in Königstein auf dem Gelände eines Autohauses an einem dortigen Lagercontainer zu schaffen. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen öffnete mindestens ein Täter gegen 01:00 Uhr in der Nacht gewaltsam den Container, flüchtete anschließend jedoch ohne Diebesgut vom Tatort. In diesem Zusammenhang wurde ein Mann gesehen, welcher mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Dieser war mit einer Jogginghose sowie einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet und bewegte sich vom Tatort weg in Richtung angrenzender Feldgemarkung, Straße „Am Roth“. In dieser Straße konnte ein grauer Ford aufgefunden werden, welcher ebenfalls in Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch stehen könnte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. An diesem Pkw wurde eine Frau gesehen, 20-25 Jahre alt, dunkle Kleidung, schwarze Lederjacke. Auch diese könnte mit der Tat etwas zu tun haben. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (06172)120-0 um Hinweise.

Handy aus der Hand gerissen und geflüchtet, Oberursel, Dornbachstraße, Samstag, 20.05.2023, 22:20 Uhr

(ste)In Oberursel wurde am späten Samstagabend einer Frau das Handy aus der Hand entrissen. Die 26-Jährige lief gegen 22:20 Uhr auf dem Gehweg in der Dornbachstraße, als ihr zwei unbekannte Jugendliche entgegenkamen. Einer der beiden entriss der Frau das Handy im Wert von circa 1.300 Euro. Anschließend flüchteten beide vom Tatort.

Die beiden Diebe sollen männlich, zwischen 15 und 16 Jahre alt und 1,70m bis 1,80m groß gewesen sein. Beide hätten dunkle, kurze Haare getragen und wurden von der Geschädigten als „südländisch aussehend“ beschrieben. Ein Täter habe ein weißes T-Shirt und eine helle Jogginghose getragen. Der andere sei dunkel gekleidet gewesen und habe ebenfalls eine Jogginghose getragen.

Zeuginnen und Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172)120-0 zu melden.

Einbrecher gestört,

Bad Homburg, Gonzenheim, Philosophenweg, Samstag, 20.05.2023, 22:00 Uhr

(he)Am Sonntagmorgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass es am Vorabend, gegen 22:00 Uhr im Philosophenweg wahrscheinlich zu einem Einbruchsversuch gekommen war. Die Bewohnerin des dortigen Einfamilienhauses berichtete, dass sie am Samstagabend Lärm von ihrem Balkon wahrgenommen habe. Daraufhin habe sie den Rollladen geöffnet, jedoch nichts feststellen können. Sonntagmorgens entdeckte die Dame dann unterhalb des Balkons im Garten Fußabdrücke und weitere Spuren, welche darauf schließen lassen, dass eine Person am Fallrohr der Regenrinne hinauf auf den Balkon geklettert sein könnte. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (06172)120-0 um Hinweise.

Körperverletzung auf Weinfest,

Bad Homburg, Louisenstraße, Fußgängerzone, Samstag, 20.05.2023, 21:50 Uhr

(he)Am Samstagabend kam es auf dem Weinfest in der Bad Homburger Fußgängerzone zu einem Streit zwischen zwei Männern, bei dem einer an der Hand verletzt und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der zweite Beteiligte wird gesucht. Gegen 22:00 Uhr kam es in der Louisenstraße zwischen den beiden Beteiligten zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Während einer anschließenden Rangelei wurde ein 24-Jähriger an der Hand verletzt. Wie diese Verletzung genau verursacht wurde, steht noch nicht abschließend fest. Täterbeschreibung: circa 25 Jahre, circa 1,75 Meter groß, blonde Haare, seitlich kurz, oberhalb etwas länger, Mittelscheitel, dunkelblaue Weste, grauer Pullover, weiße Sneakers. Die Polizei in Bad Homburg bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise zu der unbekannten Person.

Hundebiss in Oberschenkel,

Oberursel, Hohemarkstraße, Freitag, 19.05.2023, 20:00 Uhr

(he)Am Freitagabend wurde in Oberursel ein 24-Jähriger aus dem Werra-Meißner-Kreis von einem Hund gebissen. Nun sucht die Polizei die Hundehalterin. Der 24-Jährige war gegen 20:00 Uhr in der Hohemarkstraße mit zwei Begleitern auf dem Gehweg unterwegs. Als er an einer Frau mit zwei Hunden vorbeigelaufen sei, habe ihn einer der beiden in den Oberschenkel gebissen. Anschließend habe er sich gemeinsam mit seinen Begleitern zügig von der Örtlichkeit entfernt. Die Hundehalterin und der zweite Hund konnten nicht beschrieben werden. Der Hund, welcher gebissen habe, sei schwarz und kniehoch gewesen und habe weiße Stellen in seinem Fell gehabt. Hinweise auf die Halterin nimmt die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht ohne Führerschein, Neu-Anspach, Anspach, Bahnhofstraße, Sonntag, 21.05.2023, 17:30 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Anspach in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand und der Unfallverursacher ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Gegen 17:30 Uhr stand ein Audi Q5-Fahrer, aus Richtung Bahnhof Neu-Anspach kommend, an der Einmündung zur Bahnhofstraße. Zeitgleich war der spätere Unfallverursacher mit einem Mercedes Sprinter auf der Bahnhofstraße unterwegs und beabsichtigte nach rechts in Richtung Bahnhof abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs touchierte der Sprinter den wartenden Audi, fuhr jedoch am Bahnhof vorbei weiter in Richtung Stabelsteiner Weg. Der Audi-Fahrer verfolgte daraufhin den Sprinter und konnte ihn dazu bewegen, in der Taunusstaße zu stoppen. Bei der anschließenden polizeilichen Aufnahme des Sachverhaltes wurde festgestellt, dass der 17-jährige Fahrer des Sprinters keine Fahrerlaubnis besaß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.